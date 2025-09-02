Ağustos 2025'te Türkiye'de en çok satılan SUV modeller

Peki Türkiye'de ağustos ayında en çok satılan SUV modeller hangileri? Listenin ilk sırasında, 8730 adet satış yaparak en yakın rakibini neredeyse 4'e katlayan Tesla Model Y yer alıyor. Elektrikli modeli Egea Cross ve Sandero Stepway takip ederken, kısa süre önce yeni nesli tanıtılan Volkswagen T-Roc da dördüncü sırada bulunuyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Tesla Model Y
|8730
|2.
|Fiat Egea Cross
|2439
|3.
|Dacia Sandero Stepway
|2299
|4.
|Volkswagen T-Roc
|1829
|5.
|Toyota C-HR
|1584
|6.
|Peugeot 3008
|1492
|7.
|Hyundai Bayon
|1334
|8.
|Toyota Corolla Cross
|1283
|9.
|Togg T10X
|1249
|10.
|BYD Seal U
|1205
2025'in ocak-ağustos döneminde ise Model Y - Seal U - T10X rekabeti söz konusu. Tesla'nın yine ilk sırada yer aldığı listede BYD Seal U ikinci, Togg T10X ise üçüncü sırada yer alıyor. Egea Cross ise yaklaşık 18 bin adetlik satışla dördüncü sırada. ÖTV muafiyetli satışlar sayesinde canlanan Toyota C-HR, her iki listede beşinci sıradaki yerini koruyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Tesla Model Y
|25.756
|2.
|BYD Seal U
|22.386
|3.
|Togg T10X
|21.070
|4.
|Fiat Egea Cross
|17.991
|5.
|Toyota C-HR
|15.675
|6.
|Peugeot 2008
|14.561
|7.
|Volkswagen T-Roc
|13.364
|8.
|Dacia Sandero Stepway
|13.084
|9.
|Peugeot 3008
|11.201
|10.
|Hyundai Bayon
|11.149
Test yorumu
Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.