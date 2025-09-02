Giriş
    Ağustos 2025'te Türkiye'de en çok satılan SUV modeller

    Türkiye SUV pazarında en çok tercih edilen modeller belli oldu. 2025 satış rakamlarına göre öne çıkan popüler SUV’ler tasarım, teknoloji ve performansıyla dikkat çekiyor.

    Ağustos 2025'te Türkiye'de en çok satılan SUV modeller Tam Boyutta Gör
    Türkiye otomotiv pazarı ağustos ayını da rekorla kapattı. Söz konusu dönemde SUV satışları da dikkat çekti. Yılın ilk sekiz ayında SUV'ların payı yüzde 63'e yükselirken, ağustos ayında bu oran yüzde 65'e kadar çıktı.

    Peki Türkiye'de ağustos ayında en çok satılan SUV modeller hangileri? Listenin ilk sırasında, 8730 adet satış yaparak en yakın rakibini neredeyse 4'e katlayan Tesla Model Y yer alıyor. Elektrikli modeli Egea Cross ve Sandero Stepway takip ederken, kısa süre önce yeni nesli tanıtılan Volkswagen T-Roc da dördüncü sırada bulunuyor.

    2025 Ağustos ayında en çok satan SUV modeller🚗
    Sıra Model Adet
    1. Tesla Model Y 8730
    2. Fiat Egea Cross 2439
    3. Dacia Sandero Stepway 2299
    4. Volkswagen T-Roc 1829
    5. Toyota C-HR 1584
    6. Peugeot 3008 1492
    7. Hyundai Bayon 1334
    8. Toyota Corolla Cross 1283
    9. Togg T10X 1249
    10. BYD Seal U 1205

    2025'in ocak-ağustos döneminde ise Model Y - Seal U - T10X rekabeti söz konusu. Tesla'nın yine ilk sırada yer aldığı listede BYD Seal U ikinci, Togg T10X ise üçüncü sırada yer alıyor. Egea Cross ise yaklaşık 18 bin adetlik satışla dördüncü sırada. ÖTV muafiyetli satışlar sayesinde canlanan Toyota C-HR, her iki listede beşinci sıradaki yerini koruyor.

    2025 Ocak-Ağustos en çok satan SUV modeller💸
    Sıra Model Adet
    1. Tesla Model Y 25.756
    2. BYD Seal U 22.386
    3. Togg T10X 21.070
    4. Fiat Egea Cross 17.991
    5. Toyota C-HR 15.675
    6. Peugeot 2008 14.561
    7. Volkswagen T-Roc 13.364
    8. Dacia Sandero Stepway 13.084
    9. Peugeot 3008 11.201
    10. Hyundai Bayon 11.149
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    ugur7seven 8 saat önce

    Test yorumu

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

