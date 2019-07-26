Megane RS Trophy-R, Honda Civic Type R'ın Belçika'daki rekorunu da kırdı

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Honda Civic Type R’ın tüm dünyayı dolaşarak farklı pistlerde kırdığı rekorlar yavaş yavaş el değiştiriyor. Yeni Renault Megane RS Trophy-R, Japon hot hatch’in Spa-Francorchamps pistindeki rekorunu geçmeyi başardı.

Nurburgring’de elde ettiği süreyle bu pistin en hızlı önden çekişli üretim aracı olan Renault Megane RS Trophy-R, şimdi de bu başarısını Belçika’da bulunan bir başka piste taşıdı. Renaultsport’un test pilotu Laurent Hurgon’un kullandığı Fransız hot hatch, turu 2:48.338 gibi etkileyici bir süreyle tamamlayarak Civic Type R’ın rekorunu 5 saniye farkla kırmayı başardı.

Belçika’da yeni bir rekora imza atan hot hatch’in kaputu altında tıpkı Megane RS Trophy’deki gibi 300 beygirlik 1.8 litre turbo motor bulunuyor. Fakat Trophy-R ondan 130 kilogram daha hafif ve daha aerodinamik bir araç. Renaultsport, yeni Trophy-R’ın egzoz sistemi, frenleri, lastikleri, süspansiyon sistemi ve koltukları için sırasıyla Akrapovic, Brembo, Bridgestone, Ohlins ve Sabelt gibi alanının önde gelen firmalarıyla çalıştı.

Renaultsport’un yalnızca 500 adet üretileceğini duyurduğu yeni Megane RS Trophy-R’ın fiyatı 55 bin euro’dan başlıyor. Bu da standart Megane RS modelinden 16 bin 700 euro daha pahalı olduğu anlamına geliyor.