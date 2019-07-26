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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Megane RS Trophy-R, Honda Civic Type R'ın Belçika'daki rekorunu da kırdı

R.S. Days kapsamında Belçika'daki Spa-Francorchamps pistinde podyuma çıkan yeni Megane RS Trophy-R, Japon hot hatch Civic Type R'ın daha önceki rekorunu 5 saniye farkla kırmayı başardı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Megane RS Trophy-R, Honda Civic Type R'ın Belçika'daki rekorunu da kırdı
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Honda Civic Type R’ın tüm dünyayı dolaşarak farklı pistlerde kırdığı rekorlar yavaş yavaş el değiştiriyor. Yeni Renault Megane RS Trophy-R, Japon hot hatch’in Spa-Francorchamps pistindeki rekorunu geçmeyi başardı.

Nurburgring’de elde ettiği süreyle bu pistin en hızlı önden çekişli üretim aracı olan Renault Megane RS Trophy-R, şimdi de bu başarısını Belçika’da bulunan bir başka piste taşıdı. Renaultsport’un test pilotu Laurent Hurgon’un kullandığı Fransız hot hatch, turu 2:48.338 gibi etkileyici bir süreyle tamamlayarak Civic Type R’ın rekorunu 5 saniye farkla kırmayı başardı.

Belçika’da yeni bir rekora imza atan hot hatch’in kaputu altında tıpkı Megane RS Trophy’deki gibi 300 beygirlik 1.8 litre turbo motor bulunuyor. Fakat Trophy-R ondan 130 kilogram daha hafif ve daha aerodinamik bir araç. Renaultsport, yeni Trophy-R’ın egzoz sistemi, frenleri, lastikleri, süspansiyon sistemi ve koltukları için sırasıyla Akrapovic, Brembo, Bridgestone, Ohlins ve Sabelt gibi alanının önde gelen firmalarıyla çalıştı.

Renaultsport’un yalnızca 500 adet üretileceğini duyurduğu yeni Megane RS Trophy-R’ın fiyatı 55 bin euro’dan başlıyor. Bu da standart Megane RS modelinden 16 bin 700 euro daha pahalı olduğu anlamına geliyor.


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Backstreet 1 sa. en beğenilen
Standart Megane Rs rekoru kiramiyor demek ki..Halbu ki Honda Type'r Standart bir arac..
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canavan06 1 sa.
Adamlar zamanında ne araç yapmış, Type R çıkalı 3 sene olacak hala Type R'ın derecelerini daha yeni yeni özel versiyon araçlarla kırmaya çalışıyorlar.
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alcohol06 1 sa.
Rekor kırmak için araba üretmiş heralde adamlar. Bu haberler Honda'nın standart Type-R ile nasıl amansız hızlı bir otomobil ürettiğini göstermekten başka birşeye hizmet etmiyor.
Rekor kırmak için araba üretmiş heralde adamlar. Bu haberler Honda'nın standart Type-R ile nasıl amansız hızlı bir otomobil ürettiğini göstermekten başka birşe...
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gs09gs09 43 dk.
55 bin euro verilir mi lan megana :) kafayi yemisler 70 bine zaten corvette z1 felan satiliyor :)
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Backstreet 1 sa. en beğenilen
Standart Megane Rs rekoru kiramiyor demek ki..Halbu ki Honda Type'r Standart bir arac..
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Gorod 34 dk. Backstreet
Bir saçma düşünce daha. Porsche'de süre yaparken 911'in peşine bir sürü takısı olan model çıkartıyor. Lambo 3 farklı versiyon Aventador ile çıktı piste. Aynı şekilde Huracan.
Bu Megane standart değil mi ? Fabrikadan bu haliyle çıkıyorsa konuşacak bir şey yok. Eğer bu araba standart değilse normal Type-R'da standart değil Elegance Civic'e göre.
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alcohol06 1 sa.
Rekor kırmak için araba üretmiş heralde adamlar. Bu haberler Honda'nın standart Type-R ile nasıl amansız hızlı bir otomobil ürettiğini göstermekten başka birşeye hizmet etmiyor.
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canavan06 1 sa.
Adamlar zamanında ne araç yapmış, Type R çıkalı 3 sene olacak hala Type R'ın derecelerini daha yeni yeni özel versiyon araçlarla kırmaya çalışıyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +5
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Gorod 37 dk. canavan06
Çok saçma bir düşünce. Arabalar her sene kasa değiştirmiyor. Şimdi Type-R'da bu rekoru kırmak için yeni kasası çıkana kadar bekleyecek. Nereden baksan 5 sene. Ne alaka şimdi ? Bu Megane'ı süper bir araba mı yapıyor ?
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spinattimyalnizliga 33 dk. canavan06
O Honda, Renault’nun 2009 temelli Megane 3 RS ile aldığı rekorları elde etmek için Type R’ın çıkışını kaç kere erteledi haberiniz var mı? :)
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