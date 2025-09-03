Yeni BMW iX3'ten Münih öncesi ilk resmi ipucu

İki farklı Neue Klasse konseptinde bu evrime dair ipuçları görülmüştü. Ancak bugün, ilk kez üretim versiyonunun ön yüz tasarımına dair resmi bir ipucu görseli paylaşıldı. BMW’nin Instagram hesabındaki kareler, markanın gelecek modellerinde benimsediği estetik çizgiyi gözler önüne seriyor.
Bu dönüşümün merkezinde yine böbrek ızgara yer alıyor. Son yıllardaki aşırı büyük tasarımlardan vazgeçilerek daha küçük, dikey ve minimalist bir forma dönülmüş. 1962 tarihli ilk Neue Klasse modeline gönderme yapan bu yaklaşım, markanın köklerine dönüş olarak görülüyor. Aydınlatmalı hale getirilen ızgara ile birleşen farlar, ön yüz tasarımının doğal bir akış sergilemesini sağlıyor.
Yeni nesil elektrikli SUV; 800V elektrik mimarisi, 400 kW'a kadar DC şarj, WLTP'ye göre 800 km'ye kadar menzil, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonların yanı sıra daha güçlü bir M Sport seçeneği de sunacak. İç mekânda ise tamamen yenilenen kabin tasarımı ve ilk kez üretim aşamasına geçen Panoramic iDrive gösterge paneli dikkat çekecek. İki katmanlı düzeniyle bu sistem, BMW’nin geleceğe dönük arayüz yaklaşımını yansıtıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Test yorumu
