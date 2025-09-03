Giriş
    Yeni BMW iX3'ten Münih öncesi ilk resmi ipucu

    BMW, yeni iX3 modeliyle birlikte gelecekteki tüm elektrikli araçlara temel olacak Neue Klasse platformunu ve markanın yeni tasarım dilini tanıtmaya hazırlanıyor.   

    Yeni BMW iX3, Münih öncesi ilk kez yüzünü gösterdi Tam Boyutta Gör
    Yeni BMW iX3, yola çıkmaya hazırlanıyor. Marka için yeni bir dönemi temsil edecek olan bu model, gelecekteki tüm elektrikli araçların temelini oluşturacak Neue Klasse platformunu tanıtacak. En önemlisi ise iX3, BMW’nin yeni tasarım dilinin de başlangıcını yapacak.

    İki farklı Neue Klasse konseptinde bu evrime dair ipuçları görülmüştü. Ancak bugün, ilk kez üretim versiyonunun ön yüz tasarımına dair resmi bir ipucu görseli paylaşıldı. BMW’nin Instagram hesabındaki kareler, markanın gelecek modellerinde benimsediği estetik çizgiyi gözler önüne seriyor.

    Bu dönüşümün merkezinde yine böbrek ızgara yer alıyor. Son yıllardaki aşırı büyük tasarımlardan vazgeçilerek daha küçük, dikey ve minimalist bir forma dönülmüş. 1962 tarihli ilk Neue Klasse modeline gönderme yapan bu yaklaşım, markanın köklerine dönüş olarak görülüyor. Aydınlatmalı hale getirilen ızgara ile birleşen farlar, ön yüz tasarımının doğal bir akış sergilemesini sağlıyor.

    Yeni BMW iX3, Münih öncesi ilk kez yüzünü gösterdi Tam Boyutta Gör
    iX3, yalnızca görsellikle sınırlı kalmayıp BMW’nin bataryalı elektrikli araçlar için geliştirdiği Neue Klasse platformunun tüm potansiyelini gösterecek. Yeni mekanik düzen, verimliliği en üst seviyeye çıkarırken markanın sürüş dinamizmini korumayı hedefliyor.

    Yeni nesil elektrikli SUV; 800V elektrik mimarisi, 400 kW'a kadar DC şarj, WLTP'ye göre 800 km'ye kadar menzil, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonların yanı sıra daha güçlü bir M Sport seçeneği de sunacak. İç mekânda ise tamamen yenilenen kabin tasarımı ve ilk kez üretim aşamasına geçen Panoramic iDrive gösterge paneli dikkat çekecek. İki katmanlı düzeniyle bu sistem, BMW’nin geleceğe dönük arayüz yaklaşımını yansıtıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    ugur7seven 18 saat önce

    Test yorumu

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

