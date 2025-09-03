Araştırma: Elektrikli araçlar her zaman benzinli araçlardan daha çevreci

Üretimden kullanıma tüm emisyonlar hesaplandı
Araştırmaya göre, 480 kilometrelik menzile sahip bir elektrikli pick-up, yaşam döngüsü boyunca içten yanmalı motorlu (ICE) küçük bir otomobile kıyasla yüzde 37 daha az CO2 emisyonu üretiyor. Çalışmada yalnızca araçların kullanımı değil batarya üretimi, elektrik üretimi ve aracın ömrü boyunca ortaya çıkan tüm emisyonlar da hesaplandı.
Michigan Üniversitesi, araştırma ile birlikte kullanıcıların farklı araç türleri ve güç aktarma sistemlerinin “beşikten mezara” toplam karbon emisyonunu karşılaştırabileceği bir hesaplayıcı da sundu. Hesaplamalar, aracın üretimi, kullanımı ve ömrünün sonunda geri dönüşümü gibi tüm aşamaları kapsıyor.
Araştırma ayrıca, büyük elektrikli SUV veya pick-up’ların bile en verimli benzinli araçlardan yüzde 71 daha az karbon salımı yaptığını gösteriyor. Yani araştırmaya göre Rivian R1T elektrikli pick-up, yaşam döngüsü boyunca normal bir Civic’den daha az CO2 üretiyor. Yük taşıyan elektrikli pick-up’ların bile boş benzinli pick-up’lara kıyasla yüzde 35 kadar daha az CO2 ürettiğine de değiniliyor.
Michigan Üniversitesi araştırmacıları, hesaplamalarda şarj süreleri ve kullanım desenlerinin henüz dikkate alınmadığını belirtiyor ve emisyonların elektrik şebekesi yüküne göre değişebileceğini vurguluyor. Buna rağmen, araştırmanın mesajı oldukça net. İçten yanmalı motor kullanan hiçbir araç, boyut veya ağırlığı ne olursa olsun, elektrikli araç kadar çevreci değil. Ayrıca araştırmacılar, güç aktarma sistemlerinin elektrifikasyonunun, araç küçültmekten elde edilecek emisyon tasarrufundan çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguluyor.
