    Araştırma: Elektrikli araçlar her zaman benzinli araçlardan daha çevreci

    Yapılan yeni bir araştırmaya göre, elektrikli araçlar yaşam döngüsü boyunca her zaman benzinli araçlardan daha az CO2 salıyor. Büyük elektrikli araçlar bile kompakt benzinliden çevreci kalıyor.

    Elektrikli araçlar her zaman benzinli araçlardan daha çevreci Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların (EV) çevreye olan etkisi uzun süredir tartışılıyor. Şimdi ise Michigan Üniversitesi’nin yayınladığı yeni araştırma, elektrikli araçların ömürleri boyunca her zaman benzinli araçlardan daha az karbon salımı yaptığını ortaya koyuyor.

    Üretimden kullanıma tüm emisyonlar hesaplandı

    Araştırmaya göre, 480 kilometrelik menzile sahip bir elektrikli pick-up, yaşam döngüsü boyunca içten yanmalı motorlu (ICE) küçük bir otomobile kıyasla yüzde 37 daha az CO2 emisyonu üretiyor. Çalışmada yalnızca araçların kullanımı değil batarya üretimi, elektrik üretimi ve aracın ömrü boyunca ortaya çıkan tüm emisyonlar da hesaplandı.

    Michigan Üniversitesi, araştırma ile birlikte kullanıcıların farklı araç türleri ve güç aktarma sistemlerinin “beşikten mezara” toplam karbon emisyonunu karşılaştırabileceği bir hesaplayıcı da sundu. Hesaplamalar, aracın üretimi, kullanımı ve ömrünün sonunda geri dönüşümü gibi tüm aşamaları kapsıyor.

    Elektrikli araçlar her zaman benzinli araçlardan daha çevreci Tam Boyutta Gör
    Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri de yaşadığınız bölgeye göre elektrikli araçların çevresel faydalarının değişebilmesi. Bunun nedeni bölgedeki enerji veya yakıt altyapısıyla ilgili. Eğer bulunduğunuz şehir, enerjisinin büyük kısmını yenilenebilir enerjiden elde ediyorsa elektrikli araçların tüm hayatı boyunca oluşturacağı karbon salınımı da azalıyor.

    Araştırma ayrıca, büyük elektrikli SUV veya pick-up’ların bile en verimli benzinli araçlardan yüzde 71 daha az karbon salımı yaptığını gösteriyor. Yani araştırmaya göre Rivian R1T elektrikli pick-up, yaşam döngüsü boyunca normal bir Civic’den daha az CO2 üretiyor. Yük taşıyan elektrikli pick-up’ların bile boş benzinli pick-up’lara kıyasla yüzde 35 kadar daha az CO2 ürettiğine de değiniliyor.

    Michigan Üniversitesi araştırmacıları, hesaplamalarda şarj süreleri ve kullanım desenlerinin henüz dikkate alınmadığını belirtiyor ve emisyonların elektrik şebekesi yüküne göre değişebileceğini vurguluyor. Buna rağmen, araştırmanın mesajı oldukça net. İçten yanmalı motor kullanan hiçbir araç, boyut veya ağırlığı ne olursa olsun, elektrikli araç kadar çevreci değil. Ayrıca araştırmacılar, güç aktarma sistemlerinin elektrifikasyonunun, araç küçültmekten elde edilecek emisyon tasarrufundan çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguluyor.

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

