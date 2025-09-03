Zam sonrasında Eşarj mobil uygulamasının puanları çakıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin en yaygın elektrikli araç şarj ağı Eşarj, 1 Eylül 2025 itibarıyla şarj istasyonu fiyatlarında artışa gideceğini açıklamıştı. Özellikle DC hızlı şarj fiyatının oldukça yükseğe çekilmesi tepki çekmişti. Bu fiyat artışlarının ardından tepkilerini göstermek isteyen kullanıcılar, şirketin mobil uygulama puanlarında ciddi düşüşe neden oldu.

Kullanıcılar tepkili

Android kullanıcıları, Eşarj uygulamasının puanını bir günde düşürerek 5 üzerinden 2’ye çekti. iOS kullanıcıları ise uygulamaya 2,7 puan verdi. Kullanıcı yorumları, özellikle DC şarj fiyatlarındaki artışların yüksekliği ve maliyet artışının gerekçesizliği nedeniyle sert eleştiriler içeriyor.

Eşarj’dan elektrikli araç şarj fiyatlarına arka arkaya zam! 3 gün önce eklendi

Eşarj, bu yılın başından itibaren DC hızlı şarj fiyatlarını toplamda yüzde 25–36 arasında artırmış oldu. Şirketin açıkladığı yeni tarife ise şöyle:

22 kW’a kadar (AC): 9,40 TL/kWh (değişmedi)

90 kW’a kadar (DC): 13,50 TL/kWh (%13,5 artış)

90–180 kW arası (DC): 14,90 TL/kWh (%14 artış)

180 kW ve üzeri (DC): 15,80 TL/kWh (ilk kez ayrı tarife

Eşarj, fiyat artışlarını yapılan yatırımlar ve hizmet kalitesini artırma hedefiyle açıkladı. Şirket, 1.800’den fazla DC soketi hizmete sunduğunu, tüm istasyonlarında %100 yenilenebilir enerji kullandığını ve 7/24 çağrı merkezi ile WhatsApp üzerinden görüntülü destek sağladığını belirtiyor.

