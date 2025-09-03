Zam sonrasında Eşarj mobil uygulamasının puanları çakıldı

Kullanıcılar tepkili
Eşarj, bu yılın başından itibaren DC hızlı şarj fiyatlarını toplamda yüzde 25–36 arasında artırmış oldu. Şirketin açıkladığı yeni tarife ise şöyle:
- 22 kW’a kadar (AC): 9,40 TL/kWh (değişmedi)
- 90 kW’a kadar (DC): 13,50 TL/kWh (%13,5 artış)
- 90–180 kW arası (DC): 14,90 TL/kWh (%14 artış)
- 180 kW ve üzeri (DC): 15,80 TL/kWh (ilk kez ayrı tarife
Eşarj, fiyat artışlarını yapılan yatırımlar ve hizmet kalitesini artırma hedefiyle açıkladı. Şirket, 1.800’den fazla DC soketi hizmete sunduğunu, tüm istasyonlarında %100 yenilenebilir enerji kullandığını ve 7/24 çağrı merkezi ile WhatsApp üzerinden görüntülü destek sağladığını belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: