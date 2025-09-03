Giriş
    Zam sonrasında Eşarj mobil uygulamasının puanları çakıldı

    Eşarj, DC hızlı şarj fiyatlarına zam yaptıktan sonra kullanıcılar, Eşarj’ın Android uygulama puanını 2’ye, iOS puanı ise 2,7’ye çekti. Kullanıcılar fiyat artışlarını sert şekilde eleştiriyor.

    Zam sonrasında Eşarj mobil uygulamasının puanları çakıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin en yaygın elektrikli araç şarj ağı Eşarj, 1 Eylül 2025 itibarıyla şarj istasyonu fiyatlarında artışa gideceğini açıklamıştı. Özellikle DC hızlı şarj fiyatının oldukça yükseğe çekilmesi tepki çekmişti. Bu fiyat artışlarının ardından tepkilerini göstermek isteyen kullanıcılar, şirketin mobil uygulama puanlarında ciddi düşüşe neden oldu.

    Kullanıcılar tepkili

    Zam sonrasında Eşarj mobil uygulamasının puanları çakıldı
    Android kullanıcıları, Eşarj uygulamasının puanını bir günde düşürerek 5 üzerinden 2’ye çekti. iOS kullanıcıları ise uygulamaya 2,7 puan verdi. Kullanıcı yorumları, özellikle DC şarj fiyatlarındaki artışların yüksekliği ve maliyet artışının gerekçesizliği nedeniyle sert eleştiriler içeriyor.

    Eşarj, bu yılın başından itibaren DC hızlı şarj fiyatlarını toplamda yüzde 25–36 arasında artırmış oldu. Şirketin açıkladığı yeni tarife ise şöyle:

    • 22 kW’a kadar (AC): 9,40 TL/kWh (değişmedi)
    • 90 kW’a kadar (DC): 13,50 TL/kWh (%13,5 artış)
    • 90–180 kW arası (DC): 14,90 TL/kWh (%14 artış)
    • 180 kW ve üzeri (DC): 15,80 TL/kWh (ilk kez ayrı tarife

    Eşarj, fiyat artışlarını yapılan yatırımlar ve hizmet kalitesini artırma hedefiyle açıkladı. Şirket, 1.800’den fazla DC soketi hizmete sunduğunu, tüm istasyonlarında %100 yenilenebilir enerji kullandığını ve 7/24 çağrı merkezi ile WhatsApp üzerinden görüntülü destek sağladığını belirtiyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

