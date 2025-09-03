Audi'nin yeni spor otomobil konsepti tanıtıldı: Concept C

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Audi, TT ve R8’in üretimden kalkmasıyla birlikte oluşan boşluğu yeni bir modelle doldurmaya hazırlanıyor. Concept C, 2027'de yollara çıkacak olan bu heyecen verici modelin ön gösterimi olarak karşımızda. Audi, üretim versiyonunun, kapı kolları, sensörler ve birkaç küçük detay dışında fuarda sergilenen konseptten neredeyse hiç farklı olmayacağını söylüyor.

Concept C, sadece Dört Halka logosu taşıyan yeni bir spor otomobil değil. Haziran 2024’te göreve başlayan Kreatif Direktör Massimo Frascella’nın liderliğinde markanın benimseyeceği yeni tasarım dilini de yansıtıyor. Audi, iç ve dış tasarımda “radikal sadelik” anlayışıyla “gereksiz her şeyin azaltılmasını” hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Model, TT’den izler taşırken R8, 1991 Avus konsepti, Auto Union yarış otomobilleri ve 2000 Rosemeyer konseptine de göndermeler yapıyor. İlk bakışta sadece bir coupe gibi görünse de aslında roadster olarak da kullanılabiliyor.

Konseptte iki parçalı elektrikli açılır tavan dikkat çekiyor. Bu, Audi için bir ilk niteliğinde. Ancak bu özelliğin üretime geçip geçmeyeceği belirsiz. Son dönem konseptlerde olduğu gibi arka cam yok. Bunun yerine üçüncü fren lambasının da entegre edildiği yatay çıtalar kullanılmış.

Concept C, boyutlarıyla TT’den çok R8’e yakın. 4,52 metre uzunluğa, 1,98 metre genişliğe, 1,28 metre yüksekliğe ve 2,57 metre aks mesafesine sahip. Çift renkli 21 inç jantlarla sunulan otomobilin ağırlığı 1.690 kilogram civarında. Bu, bir R8 Spyder ile neredeyse aynı. Platform hakkında henüz bilgi verilmese de arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli seçeneklerin mümkün olduğu belirtiliyor. 800V elektrik mimarisi ise ultra hızlı şarj imkânı sunacak.

Tam Boyutta Gör İç mekânda da dış tasarımdaki sadelik devam ediyor. Audi bu anlayışı “shy tech” olarak adlandırıyor. 10.4 inçlik yükselen tablet ekran, istenmediğinde gizlenebiliyor. Geçmiş Audi modellerinde olduğu gibi ekran ön panelin içine giriyor.

2026 yılı Audi için oldukça yoğun geçecek. Giriş seviyesi bir elektrikli model ve Audi Sport imzalı yeni RS performans modelleri tanıtılacak. Concept C’nin şık tasarım öğelerinin sedan ve SUV gibi ana gövde tiplerine ne ölçüde yansıyacağı merak konusu.

