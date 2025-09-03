Audi'nin yeni spor otomobil konsepti tanıtıldı: Concept C

Concept C, sadece Dört Halka logosu taşıyan yeni bir spor otomobil değil. Haziran 2024’te göreve başlayan Kreatif Direktör Massimo Frascella’nın liderliğinde markanın benimseyeceği yeni tasarım dilini de yansıtıyor. Audi, iç ve dış tasarımda “radikal sadelik” anlayışıyla “gereksiz her şeyin azaltılmasını” hedefliyor.
Konseptte iki parçalı elektrikli açılır tavan dikkat çekiyor. Bu, Audi için bir ilk niteliğinde. Ancak bu özelliğin üretime geçip geçmeyeceği belirsiz. Son dönem konseptlerde olduğu gibi arka cam yok. Bunun yerine üçüncü fren lambasının da entegre edildiği yatay çıtalar kullanılmış.
Concept C, boyutlarıyla TT’den çok R8’e yakın. 4,52 metre uzunluğa, 1,98 metre genişliğe, 1,28 metre yüksekliğe ve 2,57 metre aks mesafesine sahip. Çift renkli 21 inç jantlarla sunulan otomobilin ağırlığı 1.690 kilogram civarında. Bu, bir R8 Spyder ile neredeyse aynı. Platform hakkında henüz bilgi verilmese de arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli seçeneklerin mümkün olduğu belirtiliyor. 800V elektrik mimarisi ise ultra hızlı şarj imkânı sunacak.
2026 yılı Audi için oldukça yoğun geçecek. Giriş seviyesi bir elektrikli model ve Audi Sport imzalı yeni RS performans modelleri tanıtılacak. Concept C’nin şık tasarım öğelerinin sedan ve SUV gibi ana gövde tiplerine ne ölçüde yansıyacağı merak konusu.
