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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai, uçan araç tasarımı için eski bir NASA çalışanını saflarına kattı

    Koreli otomobil devi Hyundai, şehir havacılığı alanında kullanmak istediği uçan araçların geliştirilmesi için NASA'dan emekli olan Dr. Jaiwon Shin’i saflarına kattı.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Hyundai, uçan araç tasarımı için eski bir NASA çalışanını saflarına kattı
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    Şehir havacılığı için uçan araçlar tasarlamak isteyen girişimler arasına Koreli otomobil üreticisi Hyundai’da katılmaya karar verdi. Şirket bu anlamda ilk önemli adımını ise ilgili departmanın başına eski bir NASA çalışanı olan Dr. Jaiwon Shin’i getirerek attı.

    Shin, NASA’dan emekli olmadan önce kurumun Havacılık Araştırma Müdürlüğü’nün The Aeronautics Research Mission Directorate -ARMD: Uçuş araçlarının ve operasyonlarının verimliliğini ve güvenliğini artırarak karasal havacılığın dönüştürülmesi ve uçuşun çevresel etkilerini azaltma çalışmaları yapar. Kaynak) başkanlığı görevini yürütüyordu. Shin, NASA’da görev yaparken süpersonik X-uçağı ve uçakların elektrikli hale getirilmesi gibi toplam bütçesi 725 milyon dolar olan projelerde görev almıştı. Artık Hyundai’da çalışmaya başlayacak olan tecrübeli yönetici, ekibiyle birlikte şirketin uçan araçlarında kullanılacak temel teknolojileri geliştirmek için mesai harcayacak.

    Hyundai,  şehir havacılığı pazarının önümüzdeki 20 yıl içinde 1.5 trilyon dolarlık bir potansiyeline sahip olacağını öngördüğünü ifade ediyor. Şirket bu tahmininde haksız sayılmaz zira söz konusu pazarda; UberVolocopterLilium ve Boeing ve Kitty Hawk gibi oyuncular bulunuyor.

    Koreli şirketin rakiplerine karşı bir avantaj elde etmek istediği için saflarına kattığı Jaiwon Shin, bakalım Hyundai’a ne derece katkı sağlayabilecek? Gelişmeler için lütfen sitemizi takip etmeye devam edin.



    https://www.engadget.com/2019/09/30/hyundai-flying-cars-uam/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    wert1903 1 hf.
    hyundai önce karada gidenini yapsın
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