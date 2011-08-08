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Çin'de Windows Phone 7 uygulama mağazasına erişimde sıkıntılar yaşanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin'de Windows Phone 7 uygulama mağazasına erişimde sıkıntılar yaşanıyor
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Çin'de Windows Phone 7 uygulama mağazasına erişimde sıkıntılar yaşanıyor
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Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin 450 milyon internet kullanıcısıyla en büyük potansiyel pazarlardan birisi. Ancak tüm denetimleri elinde tutan Çin hükümeti katı kurallara uymayan herşeyi ülkede yasaklıyor. Facebook, Twitter, Google, Android Market’e erişim tamamen yasak ve yerine milli alternatifleri kullanılıyor. Çin hükümeti son olarak tüm filtrelemeleri biraraya toplayan Great Firewall adlı sistemi devreye sokmuştu.

Çin’deki Windows Phone 7 kullanıcıları Great Firewall devreye girdikten sonra Marketplace uygulama mağazasından uygulama indiremediklerini farketti. Uygulamalarda gezinti yapılabilirken indirme yapılamıyordu. Bir süredir Çinliler kullanıcı profillerindeki ülke bilgisini ABD’ye çevirerek uygulama indirebiliyordu ancak bu da engelli durumda.

Problemin Great Firewall’dan kaynaklandığını düşünen ve Çin’de turistik amaçlı bulunan bazı ABD’li araştırmacılar bir ABD VPN’i ile mağazaya tam erişim sağlayabilmiş. Ancak Çin ağına geçiş yapıldığında erişim yeniden kısıtlanıyor. Görünüşe göre Çin, WP7 uygulama mağazasına erişim kısıtlaması koymuş durumda. 

Uygulamanın nedeni bilinmiyor ancak kısa süre önce Bing ve Baidu arasında imzalanan ortaklıkla Microsoft ve Çin ilişkileri biraz daha ilerlemişti.

Bu hamleden sonra ülkede yasak yemeyen iki mağaza; Apple App Store ve Nokia Ovi Store kaldı.

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DH Misafiri 8 yıl
adamlar milli manfaatlerini düşünüyor.bizde de alternatifler olsa iyi olur..
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S 8 yıl
Facebook için Google+ bi alternatif betayı kaçırdık davetiye gelsin Facebook üyeliğimi hemen kapatacağım.
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Volkanbaba 8 yıl
Ovi storu sayma engellenecek birşeyi yok ama madem android marketle wp7 marketini engelleyip app storu engellememesi ilginç en başta onu engellemesi gerekir aslında çin'in stratejisine bakarak ama ya çekindikleri birşey yada başka birşey varki engellemiyorlar
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S 8 yıl
Çinli hackerlar bunuda üstesinden gelir
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napolyon94 8 yıl
ne saçma sapan bir kısıtlamadır bu ya
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