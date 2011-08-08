Çin'de Windows Phone 7 uygulama mağazasına erişimde sıkıntılar yaşanıyor

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin 450 milyon internet kullanıcısıyla en büyük potansiyel pazarlardan birisi. Ancak tüm denetimleri elinde tutan Çin hükümeti katı kurallara uymayan herşeyi ülkede yasaklıyor. Facebook, Twitter, Google, Android Market’e erişim tamamen yasak ve yerine milli alternatifleri kullanılıyor. Çin hükümeti son olarak tüm filtrelemeleri biraraya toplayan Great Firewall adlı sistemi devreye sokmuştu.





Çin’deki Windows Phone 7 kullanıcıları Great Firewall devreye girdikten sonra Marketplace uygulama mağazasından uygulama indiremediklerini farketti. Uygulamalarda gezinti yapılabilirken indirme yapılamıyordu. Bir süredir Çinliler kullanıcı profillerindeki ülke bilgisini ABD’ye çevirerek uygulama indirebiliyordu ancak bu da engelli durumda.





Problemin Great Firewall’dan kaynaklandığını düşünen ve Çin’de turistik amaçlı bulunan bazı ABD’li araştırmacılar bir ABD VPN’i ile mağazaya tam erişim sağlayabilmiş. Ancak Çin ağına geçiş yapıldığında erişim yeniden kısıtlanıyor. Görünüşe göre Çin, WP7 uygulama mağazasına erişim kısıtlaması koymuş durumda.





Uygulamanın nedeni bilinmiyor ancak kısa süre önce Bing ve Baidu arasında imzalanan ortaklıkla Microsoft ve Çin ilişkileri biraz daha ilerlemişti.





Bu hamleden sonra ülkede yasak yemeyen iki mağaza; Apple App Store ve Nokia Ovi Store kaldı.