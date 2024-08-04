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    Çin, canlı kuşlardan ayırt edilemeyen keşif İHA'ları geliştiriyor

    Çin ordusu, uzaktan bakıldığında canlı kuşlardan ayırt edilemeyen insansız hava araçları (İHA) geliştirerek bir kez daha teknolojik inovasyonun sınırlarını zorluyor.
    Çin, canlı kuşlardan ayırt edilemeyen keşif İHA'ları geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Çin'in geliştirdiği ve deniz piyadeleri tarafından kullanılan kuş şeklindeki drone yeni görüntüleriyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Küçük şahin olarak anılan drone aktif olarak kullanılmaya başladı. Tasarlanan yeni insansız hava aracının askeri ve sivil uygulamalarda büyük potansiyelinin olduğu belirtiliyor.

    Kuş şeklindeki drone sosyal medyanın ilgi odağı oldu

    Bölgesel gerilimlerin artması ve 3. Dünya Savaşı söylemlerinin çoğalmasıyla birçok ülke savunma sanayi alanında yatırımlar yaparak proje üretiyor. Birbirleri arasında anlaşmalar yapan ülkeler yeni askeri teknolojilerini büyük bir hızla tanıtıyor.

    Yeni savaş stratejilerinde drone ve insansız hava araçları çok önemli rol oynuyor. Türkiye İHA üretiminde ihracat başarısıyla dikkat çekerken küresel yarışta Çin de öne çıkıyor. Çin’in kuş şeklinde savaş sahasında yanıltıcı özelliğiyle dikkat çeken drone tasarımı sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

    Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), dünyanın en gerçekçi kuş benzeri keşif İHA'sının görüntülerini yayınladıı. Uzmanlar, kanatlarını tıpkı bir kuş gibi çırpacak şekilde tasarlanan yeni insansız hava aracının askeri ve sivil uygulamalarda çok büyük potansiyelinin olduğunu belirtiyor.

    Çin deniz piyadeleri tarafından kullanılan kuş şeklinde drone tekrar gündeme geldi. Deniz piyadelerinin kullandığı anlar kameralara yansıdı. CCTV'ye göre ismi Küçük Şahin olan drone, askeri keşif, ekolojik izleme ve çevre koruma alanlarında potansiyel uygulamalara sahip

    Kaynakça https://www.armyrecognition.com/news/army-news/army-news-2024/china-develops-bird-shaped-reconnaissance-drones-as-part-of-pigeon-program#google_vignette https://www.1lurer.am/en/2024/08/02/China-developed-a-bird-shaped-drone/1166661
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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