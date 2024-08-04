Çin, canlı kuşlardan ayırt edilemeyen keşif İHA'ları geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Çin'in geliştirdiği ve deniz piyadeleri tarafından kullanılan kuş şeklindeki drone yeni görüntüleriyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Küçük şahin olarak anılan drone aktif olarak kullanılmaya başladı. Tasarlanan yeni insansız hava aracının askeri ve sivil uygulamalarda büyük potansiyelinin olduğu belirtiliyor.

Kuş şeklindeki drone sosyal medyanın ilgi odağı oldu

Bölgesel gerilimlerin artması ve 3. Dünya Savaşı söylemlerinin çoğalmasıyla birçok ülke savunma sanayi alanında yatırımlar yaparak proje üretiyor. Birbirleri arasında anlaşmalar yapan ülkeler yeni askeri teknolojilerini büyük bir hızla tanıtıyor.

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Yeni savaş stratejilerinde drone ve insansız hava araçları çok önemli rol oynuyor. Türkiye İHA üretiminde ihracat başarısıyla dikkat çekerken küresel yarışta Çin de öne çıkıyor. Çin’in kuş şeklinde savaş sahasında yanıltıcı özelliğiyle dikkat çeken drone tasarımı sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), dünyanın en gerçekçi kuş benzeri keşif İHA'sının görüntülerini yayınladıı. Uzmanlar, kanatlarını tıpkı bir kuş gibi çırpacak şekilde tasarlanan yeni insansız hava aracının askeri ve sivil uygulamalarda çok büyük potansiyelinin olduğunu belirtiyor.

Çin deniz piyadeleri tarafından kullanılan kuş şeklinde drone tekrar gündeme geldi. Deniz piyadelerinin kullandığı anlar kameralara yansıdı. CCTV'ye göre ismi Küçük Şahin olan drone, askeri keşif, ekolojik izleme ve çevre koruma alanlarında potansiyel uygulamalara sahip

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