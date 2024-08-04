Çin, canlı kuşlardan ayırt edilemeyen keşif İHA'ları geliştiriyor

Kuş şeklindeki drone sosyal medyanın ilgi odağı oldu
Bölgesel gerilimlerin artması ve 3. Dünya Savaşı söylemlerinin çoğalmasıyla birçok ülke savunma sanayi alanında yatırımlar yaparak proje üretiyor. Birbirleri arasında anlaşmalar yapan ülkeler yeni askeri teknolojilerini büyük bir hızla tanıtıyor.
Yeni savaş stratejilerinde drone ve insansız hava araçları çok önemli rol oynuyor. Türkiye İHA üretiminde ihracat başarısıyla dikkat çekerken küresel yarışta Çin de öne çıkıyor. Çin’in kuş şeklinde savaş sahasında yanıltıcı özelliğiyle dikkat çeken drone tasarımı sosyal medyada oldukça ilgi çekti.
Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), dünyanın en gerçekçi kuş benzeri keşif İHA'sının görüntülerini yayınladıı. Uzmanlar, kanatlarını tıpkı bir kuş gibi çırpacak şekilde tasarlanan yeni insansız hava aracının askeri ve sivil uygulamalarda çok büyük potansiyelinin olduğunu belirtiyor.
Çin deniz piyadeleri tarafından kullanılan kuş şeklinde drone tekrar gündeme geldi. Deniz piyadelerinin kullandığı anlar kameralara yansıdı. CCTV'ye göre ismi Küçük Şahin olan drone, askeri keşif, ekolojik izleme ve çevre koruma alanlarında potansiyel uygulamalara sahipKaynakça https://www.armyrecognition.com/news/army-news/army-news-2024/china-develops-bird-shaped-reconnaissance-drones-as-part-of-pigeon-program#google_vignette https://www.1lurer.am/en/2024/08/02/China-developed-a-bird-shaped-drone/1166661 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.