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Çin'den iPad'e güçlü bir rakip geliyor: GS30

8 yıl
13,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli elektronik üreticilerinin tablet bilgisayar çalışmaları aralıksız devam ediyor. Özellikle Apple iPad'e alternatif olacak çözümler üzerinde duran Shenzen merkezli üreticiler, kimi zaman bu hedef doğrultusunda iddialar ürünler ortaya koyarken, çoğu zamansa "ucuz etin yahnisi yavan olur" dedirten modellerle çıkıyorlar karşımıza.

Bu haberimize konu olan yeni tablet, sahip olduğu donanım özellikleri ve şık tasarımıyla iPad'e meydan okuyabilecek bir duruşa sergiliyor. GS30 isimli yeni tablet, LG tarafından geliştirilen 9.7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde IPS panelli dokunmatik ekrana sahip. Samsung tarafından geliştirilen 1GHz hızındaki Hummingbird işlemcisinden güç alan tablet, 512MB RAM ile geliyor ve depolama için 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere üç farklı yerleşik kapasite seçeneği sunuyor.

Alüminyum gövdeye sahip olan ve üzerinde çok sayıda giriş-çıkış gibimi bulunan cihazın kasa tasarımında, güç, donanımsal reset, ev butonu ve ekran döndürme kilidi butonlarına yer veriliyor. 245 x 192 x12 mm boyutlarında ve 800 gram ağırlığında olan tablet, kart okuyucusu, mini USB portu, 2x USB 2.0 portu, 3.5mm kulaklık girişi ve HDMI konnektörüne de sahip. Önde ve arkada konumlandırılmak üzere çift kamera ile gelen tablet kablosuz iletişim için WiFi, 3G ve Bluetooth teknolojilerine destek sunuyor.

Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ve Adobe Flash 10.1 desteği sunan GS30, 6800 mAh kapasiteli pil ile tek şarjda 9 saat çalışabiliyor. Tasarım ve donanım özellikleriyle dikkat çekici olan GS30 için olumsuzluk yaratan tek durum çıkış tarihi. Gelen bilgilere göre Mart ayında çıkacak tableti, Android 3.0'lı ve Tegra 2'li tabletler karşılayacak.


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IUnknown 8 yıl
bu androdi çok abartıyorlar diye düşünüyorum. hem emulator hemde uyduruk 600 mhz tabletlerde denedim çok berbat. zaten tabletlere uymadığının kendilerdid söylüyorlar. yüksek çözünürlüğe efektlerin performası yetmiyor. 600mhz de windows xp kullanmak çok daha iyi deneyim sunuyor. user modda java-dalvik hiçte hızlı değil.
ama asıl sorun daha başlamadı. oracle google ile java byte kodunu kullanıyor diye davalı sonuca göre her şey olabilir. (dalvik kullanıyorlar diye yırtacaklarının sanıyom ama java bytecode oracle lisanslı) android java yı terk edebilirde hatta bi ihtimal monoya geçebilir. ama yinede uygulama bakımından büyük darbe olur adroide.
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savinelli 8 yıl
acaba fiyatı ne olacak? Gerçekten çin kaliteli üretime yönelip uygun fiyat politikasını korumayı başarırsa büyük üreticilerin korkması gerek çünkü karşılarında ucuz iş gücünün nimetlerinden sonunda kadar yararlanacak aynı donanımı daha ucuza satan çok güçlü bir rakip var demektir. Şimdiye kadar uygun fiyatlı ama hiçbir cihazın rakibi olamayacak kadar kalitesiz tabletler üreten çin artık meuzi m9 gibi telefonlar ve bunun gibi tabletlerle işi daha sıkı tutuyor demektir.
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siyahtemas 8 yıl
Amoled ekran yapmazlarsa almam :)
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darkaura 8 yıl
android 3 icin en az tegra2 gerekiyor. kapasitesi yetmez.
is yapmasi tamamen fiyatini bagli. baska turlu tegra2lere karsi satmasi zor/
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oup59 8 yıl

darkaura

android 3 icin en az tegra2 gerekiyor. kapasitesi yetmez.

is yapmasi tamamen fiyatini bagli. baska turlu tegra2lere karsi satmasi zor/


Android 3.0 icin ehrhangi bir minimum donanim ihtiyaci Google tarafindan belirtilmedi.
Tegra2 li cihazlarda boy gostermesinin sebebi su anki donanim pazarinin geldigi noktadan kaynaklanmaktadir.

Bakiniz(Ingilizce): http://theandroidsite.com/2011/01/07/there-is-no-minimum-hardware-requirement-for-honeycomb/

Ornegin: Son yayinlanan Honeycom SDK ve emulatoru Barnes&Noble firmasinin elektronik kitap okuyucusu olan
NookColor modeline port edilmistir.
Bu cihazin islemcisi 800Mhzlik tek cekirdekli bir islemcidir.

Bakiniz(Ingilizce): mobilewhack.com/..." class="lnk" target="_blank" title=" mobilewhack.com/..."> mobilewhack.com/...
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Batuist 8 yıl
direkt android 3 ile gelseydi piyasaya çok daha iyi bir giriş yapabilirdi..
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Alper# 8 yıl
IPS paneli daha ne olsun. Herkes Android sayesinde uç noktalarda telefon çıkartıyorlar. Yazılım desteği burada önem kazanıyor. Hangi marka daha iyi yazılım desteği verirse o zaman Apple gibi bir firma olur.
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