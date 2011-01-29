Çin'den iPad'e güçlü bir rakip geliyor: GS30

Çin merkezli elektronik üreticilerinin tablet bilgisayar çalışmaları aralıksız devam ediyor. Özellikle Apple iPad'e alternatif olacak çözümler üzerinde duran Shenzen merkezli üreticiler, kimi zaman bu hedef doğrultusunda iddialar ürünler ortaya koyarken, çoğu zamansa "ucuz etin yahnisi yavan olur" dedirten modellerle çıkıyorlar karşımıza.

Bu haberimize konu olan yeni tablet, sahip olduğu donanım özellikleri ve şık tasarımıyla iPad'e meydan okuyabilecek bir duruşa sergiliyor. GS30 isimli yeni tablet, LG tarafından geliştirilen 9.7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde IPS panelli dokunmatik ekrana sahip. Samsung tarafından geliştirilen 1GHz hızındaki Hummingbird işlemcisinden güç alan tablet, 512MB RAM ile geliyor ve depolama için 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere üç farklı yerleşik kapasite seçeneği sunuyor.

Alüminyum gövdeye sahip olan ve üzerinde çok sayıda giriş-çıkış gibimi bulunan cihazın kasa tasarımında, güç, donanımsal reset, ev butonu ve ekran döndürme kilidi butonlarına yer veriliyor. 245 x 192 x12 mm boyutlarında ve 800 gram ağırlığında olan tablet, kart okuyucusu, mini USB portu, 2x USB 2.0 portu, 3.5mm kulaklık girişi ve HDMI konnektörüne de sahip. Önde ve arkada konumlandırılmak üzere çift kamera ile gelen tablet kablosuz iletişim için WiFi, 3G ve Bluetooth teknolojilerine destek sunuyor.

Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ve Adobe Flash 10.1 desteği sunan GS30, 6800 mAh kapasiteli pil ile tek şarjda 9 saat çalışabiliyor. Tasarım ve donanım özellikleriyle dikkat çekici olan GS30 için olumsuzluk yaratan tek durum çıkış tarihi. Gelen bilgilere göre Mart ayında çıkacak tableti, Android 3.0'lı ve Tegra 2'li tabletler karşılayacak.