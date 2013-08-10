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Çin'den yeni bir akıllı saat daha : inWatch One

5 yıl
1,3b
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11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin'den yeni bir akıllı saat daha : inWatch One

Mobil cihaz sektörünün hemen her alanında rekabet ederken gördüğümüz Çinli üreticiler, akıllı saat segmentine de hızlı bir giriş yaptı. Ülkeden ardı ardına akıllı saat haberleri geliyor.

Bu kez karşımıza inWatch One adında daha iddialı bir model çıkıyor. Rakiplerinden farklı olarak GSM tabanlı SIM karta da yer veren model akıllı telefon ile olan bağımlılığı tamamen ortadan kaldırıyor. 

Modelde 1.54 inçlik 240x240 piksel çözünürlükte kapasitif ekran yer alıyor. 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alan cihaz 2MP çözünürlükte bir kamera ve 500mAh gücünde bir batarya sunuyor. İşletim sistemi ise Android 4.0 sürümünü temel alan bir özelleştirilmiş inDroid versiyonu.

Çin uyumlu GSM bantları, WiFi, Bluetooth, GPS, Android uygulamalarına destek ile model kolunuzda bir akıllı saat konseptine dönüşüyor. Saat hâli hazırda Çin'de satışa sunuldu ve 300$ civarında fiyat etiketine sahip.

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*GameOver* 5 yıl en beğenilen
Çin ve 300$ hiç yakıştıramadım
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tt.us 5 yıl
Islemciye o kadar abanacagina bataryayi gelistireydin ya o ekranla o kadar islemciyle ne yapabilecenki zaten tutup bunda oyun mu oynayacak adam. Ve fiyati ucmuslar mantik guzel ama.
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Puzzles 5 yıl
Hakikaten Çinliler bile 300 $ okuyorsa , apple vb firmalar iyice uçar
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glos7777 5 yıl
fuckulteli
Her iki bileğe birer tane almak lazım ki günü tamamlayabilelim..

500 mah diyor 500.. 2 gün full yeter arama mesaj internet hepsini kullansan dahi..
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alito 5 yıl
Ayık kafayla yazmasam bile, bir kaç saat sonra "ŞARJ EDİN" diye bağıracağı "ŞARZ OLUR" bu saatin. Garanti veriyorum
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fuckulteli 5 yıl
Her iki bileğe birer tane almak lazım ki günü tamamlayabilelim..
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raSe34 5 yıl
Casio forever.
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CertificatedStaff 5 yıl
Fiyatıda yerindeymiş.
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digimon52 5 yıl
Yawwww HEEEEEEEEEE HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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hidoriumen 5 yıl
Tasarımı beğendim ama saat telefon fikrine pek sıcak bakamıyorum nedense...gereksiz geliyor.
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*GameOver* 5 yıl en beğenilen
Çin ve 300$ hiç yakıştıramadım
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