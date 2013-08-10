Çin'den yeni bir akıllı saat daha : inWatch One





Mobil cihaz sektörünün hemen her alanında rekabet ederken gördüğümüz Çinli üreticiler, akıllı saat segmentine de hızlı bir giriş yaptı. Ülkeden ardı ardına akıllı saat haberleri geliyor.





Bu kez karşımıza inWatch One adında daha iddialı bir model çıkıyor. Rakiplerinden farklı olarak GSM tabanlı SIM karta da yer veren model akıllı telefon ile olan bağımlılığı tamamen ortadan kaldırıyor.





Modelde 1.54 inçlik 240x240 piksel çözünürlükte kapasitif ekran yer alıyor. 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alan cihaz 2MP çözünürlükte bir kamera ve 500mAh gücünde bir batarya sunuyor. İşletim sistemi ise Android 4.0 sürümünü temel alan bir özelleştirilmiş inDroid versiyonu.





Çin uyumlu GSM bantları, WiFi, Bluetooth, GPS, Android uygulamalarına destek ile model kolunuzda bir akıllı saat konseptine dönüşüyor. Saat hâli hazırda Çin'de satışa sunuldu ve 300$ civarında fiyat etiketine sahip.