Cisco ve Telia dünyanın en hızlı internet bağlantısını İsveç'de kuruyor

Haber Editörü
İlk yıllarında Kilobit hesabıyla tanımlanan internet hızları şu anda Gigabit seviyelerine çıkmış durumda. Evlerimizde kullandığımız internet haricinde altyapı firmaları internet bağlantısında hız rekorunu kırmak için çalışıyor.
İsveç'de başlayan dünyanın en büyük yerel ağ LAN partisinin yapıldığı dijital festival DreamHack kapsamında Cisco ve Telia firmaları 120Gbps hız rekorunu kırmaya çalışacak. Stockholm'den festivalin yapıldığı Jönköping şehrine kadar 300km uzunluğunda döşenen altyapı sayesinde teorik olarak 750 000 kişi bir filmi sadece .047 saniyede indirebilecek.
İsviçre halihazırda 40Gbps seviyesine kadar internet kullanabiliyor. DreamHack festivali ise bu yıl 20 000 kişiyi ağırlıyor. Yani pratikte sadece 20 000 kişi bu rekor hızdan faydalanabilecek.
Yaz döneminden beri 50 kişilik bir ekiple süren çalışmalarda Telia fiber kablolama, Cisco ise donanım tarafını üstlendi. Harcanan toplam miktar ise 40 milyon Avro. Altyapı ile aynı anda 1.3 milyar videolu görüşme yapılabiliyor.
Perşembe gününden itibaren denemeler başladı ve Pazar gününe kadar denemeler devam edecek. Geçtiğimiz yıl festivalde 20Gbps ile o dönemin rekoru kırılmıştı.
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nedeni bence yaz google apple " milyonlarca site binelerce değişik yazı bulabilirsiniz nede olsa editör sıfatında olan herkes her gün boş kalmaması için elma ile ilgili bir şeyler bulabilir Türkiye"deki cep telefonu pazarına baktığımıza apple birinci değil ama en çok reklamı yapılan telefonda apple bir evde kaç kişi iphone kullanıyor ? diğer markalarla oranlayın bakalım :) sonuç ne çıkacak
10 Numara yorum olmuş. :)
isveçmi isviçremi bir yerde isveç demişsiniz bir yerde isviçre
bu arada ne hdd lere var saniyede 285 megabayt yazan.
Paradan haber verin.
okey oyna
Sırf bunu yazmak için gelmiştim ama onlara kafa yetmez kol bacak her türlü uzul TTNet'e .......
ttnet konusunda çok haklısın Ukrayna'da okuyorum,Odessa şehrinde 30mbit internet burda tam orta seçenek ve sadece 90grv yani 23 tlye geliyor Türkiye'den birileriyle online oyun oynarken komik diyaloglar geçiyor haliyle lag veya düşme söz konusu olursa(garena üzerinden dota oyun bu arada)yazılar netin kaç ... ram kaç gibi bilmiyolarki ttnetin trye döşediği kazık bağlantıda sorun var ben burda Avrupa'yla 20-35 ms le oynarken Türkiye'yle bu 105-110 ms olduğunda oh diyorum sorun olmaz tabi adamlar 8 mbiti artık son sınır olarak gördükleri için sorun onlarda netlerinde olamaz ilginç tabi bide kampanya yapmışlar inanılmaz fiyat diye 8 mbit 39 tlye oda ilk 1 yıl limitsiz,kampanyasız 54,90tl yuh diyorum harbi inanılmaz fiyatlar,rekabet yok elini kolunu sallıyor. 0 altyapı yatırımı(yapsada son kullanıcıya bi faydası yok etkisi 0 hala 8mbitte sürünüyor)döşeme Avrupa'ya fiberoptik döşüyomuş ne faydası oldu son kullanıcı 8 mbitlik internete artık süper gözüyle bakıyor eğitmiş adamlar...
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