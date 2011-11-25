Cisco ve Telia dünyanın en hızlı internet bağlantısını İsveç'de kuruyor

İlk yıllarında Kilobit hesabıyla tanımlanan internet hızları şu anda Gigabit seviyelerine çıkmış durumda. Evlerimizde kullandığımız internet haricinde altyapı firmaları internet bağlantısında hız rekorunu kırmak için çalışıyor.





İsveç'de başlayan dünyanın en büyük yerel ağ LAN partisinin yapıldığı dijital festival DreamHack kapsamında Cisco ve Telia firmaları 120Gbps hız rekorunu kırmaya çalışacak. Stockholm'den festivalin yapıldığı Jönköping şehrine kadar 300km uzunluğunda döşenen altyapı sayesinde teorik olarak 750 000 kişi bir filmi sadece .047 saniyede indirebilecek.





İsviçre halihazırda 40Gbps seviyesine kadar internet kullanabiliyor. DreamHack festivali ise bu yıl 20 000 kişiyi ağırlıyor. Yani pratikte sadece 20 000 kişi bu rekor hızdan faydalanabilecek.





Yaz döneminden beri 50 kişilik bir ekiple süren çalışmalarda Telia fiber kablolama, Cisco ise donanım tarafını üstlendi. Harcanan toplam miktar ise 40 milyon Avro. Altyapı ile aynı anda 1.3 milyar videolu görüşme yapılabiliyor.





Perşembe gününden itibaren denemeler başladı ve Pazar gününe kadar denemeler devam edecek. Geçtiğimiz yıl festivalde 20Gbps ile o dönemin rekoru kırılmıştı.