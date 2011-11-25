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Cisco ve Telia dünyanın en hızlı internet bağlantısını İsveç'de kuruyor

7 yıl
6,4b
1
48
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk yıllarında Kilobit hesabıyla tanımlanan internet hızları şu anda Gigabit seviyelerine çıkmış durumda. Evlerimizde kullandığımız internet haricinde altyapı firmaları internet bağlantısında hız rekorunu kırmak için çalışıyor.

İsveç'de başlayan dünyanın en büyük yerel ağ LAN partisinin yapıldığı dijital festival DreamHack kapsamında Cisco ve Telia firmaları 120Gbps hız rekorunu kırmaya çalışacak. Stockholm'den festivalin yapıldığı Jönköping şehrine kadar 300km uzunluğunda döşenen altyapı sayesinde teorik olarak 750 000 kişi bir filmi sadece .047 saniyede indirebilecek. 

İsviçre halihazırda 40Gbps seviyesine kadar internet kullanabiliyor. DreamHack festivali ise bu yıl 20 000 kişiyi ağırlıyor. Yani pratikte sadece 20 000 kişi bu rekor hızdan faydalanabilecek.

Yaz döneminden beri 50 kişilik bir ekiple süren çalışmalarda Telia fiber kablolama, Cisco ise donanım tarafını üstlendi. Harcanan toplam miktar ise 40 milyon Avro. Altyapı ile aynı anda 1.3 milyar videolu görüşme yapılabiliyor.

Perşembe gününden itibaren denemeler başladı ve Pazar gününe kadar denemeler devam edecek. Geçtiğimiz yıl festivalde 20Gbps ile o dönemin rekoru kırılmıştı.

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Firaristt 7 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin bizim TTnet akıyor :) Cidden akıyor hani tabii bizim ödediğim paralar akıyor. İsveç'i seviyorum ya bi sempatim var İsveç'e karşı. Gerçekten insanlığı biliyorlar ve gelişmeye bakıyorlar... O hızı kim nasıl kullanacak ki demek Ferrari'ye F1'e ne gerek var demek gibi bence. 1saniyede 960MB'ı görmüştüm ve evet belki o hızda SSD yok veya olan SSD'ler de çok pahallı ama olsun. Hız artsın o hıza uygun sistemler gelecektir zamanla. Şuanda 5MB/s bizim için çok büyük bir hız iken (hem fiyat hem hız) sabit disklerimiz 100-200MB/s hatta SSD'ler 600MB/s limitine dayanmışken 5MB/s şaka gibi bence. Prag'a gittiğimde orada tanıştığım birisi 50Mbps internet için bizim Türk Lirası ile 40TL gibi bir fiyat söyledi. ve taahütsüz olarak bu fiyata, taahüt verirsen 1yıllığına aylık 30TL gibi bir fiyata geliyordu. Yok o hız beni kesmez derseniz 1Gbps yaklaşık 70-75TL gibi bir fiyata...Biz 8Mbps bakır hat ve dandirik bir hizmet için aylık 50-60TL ödüyoruz. Sonra Türklere, TTnet'e ve diğer servis sağlayıcılarına kızınca rekabet o bu deniyor. Ee Avrupa'ya döşedik deniyordu ama bir tek bizim faturalara döşüyorlar... Santral 500-600metre ya var ya yok ama hizmet kalitesi yine yerlerde, yurt dışında bu kadar parayı verince asıl hizmetin ne olduğunu anlarsınız...
Kim ne derse desin bizim TTnet akıyor :) Cidden akıyor hani tabii bizim ödediğim paralar akıyor. İsveç'i seviyorum ya bi sempatim var İsveç'e karşı. Gerçekten i...
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Yanıtla +32
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berkkarabacak 7 yıl
Bu sitenin biraz Network Dünyasına uzak kaldığını hissedyorum.Cep telefonları yerine biraz daha fazla network haberi paylaşabilirsiniz bence
Yanıtla +30
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dirty_dancer 7 yıl
Sonuç olarak ttnete KAFAM ........
1 Yanıt Yanıtla +12
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webbeast 6 yıl
3. paragrafta İsviçre yazmışsınız. İsveç olacak.
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Tekno moomce 6 yıl
tt net fiber döşüyo yolllara yada yeni dsl kabinlerine sonrada bize döşicek utanmaları lazım yıl olmuş 2012 hatta bitti sayılır bizde kalkmış elin yabancsını haberlerine izliyoruz okadar hız olurmu diye yada adamlar yapmış diyoruz yabancılar buraya gelse isyan çıkar bu ne hız bu ne uplad bu nasıl internetir diye fiyatlar desen ucuyo ttnetin ama fiyatları ucuyo cebimizden paraları hortumluyor
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DH Misafiri 7 yıl
şöyle yorumları bi okudumda gülermisin ağlarmısın dedim kendi kendime nedenmi birtek bize bu ülkede TTNET kazık atsa tamam dicemde millet olarak okadar çok yerlerden kazık yiyoruzki akıllara zarar örnek olarak misal elektrik su ve telefon faturalarınıza iyice bir inceleyin ve işçi nekadar vergi ödüyor hatta vergininde vergisinide ödeyipte koyun gibi güdülen bir millet oldukktan sonra TTNET bize aslanlar gibi kazık atmış çokmu yani ey benim koyun halkım...????
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ilker90 7 yıl
berkkarabacak
Bu sitenin biraz Network Dünyasına uzak kaldığını hissedyorum.Cep telefonları yerine biraz daha fazla network haberi paylaşabilirsiniz bence

nedeni bence yaz google apple " milyonlarca site binelerce değişik yazı bulabilirsiniz nede olsa editör sıfatında olan herkes her gün boş kalmaması için elma ile ilgili bir şeyler bulabilir Türkiye"deki cep telefonu pazarına baktığımıza apple birinci değil ama en çok reklamı yapılan telefonda apple bir evde kaç kişi iphone kullanıyor ? diğer markalarla oranlayın bakalım :) sonuç ne çıkacak
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aydinoglu 7 yıl
ilker_xxx
FoXDiE
S
FoXDiE ttnet bizede fiber döşicek ya arkadaşlar niye üzülüyorsunuz :D
Gülecem diye dudağım çatladı lan birden görünce :)
adamlar ebemize kadar ehm pardon evimize kadar fiber döşüyorlar ama bizim insana yaranamıyorlar yaw
ÖYle değil şöyle diyeceksin. Adamlar içimize kadar fiber döşediler.

10 Numara yorum olmuş. :)
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ihtiyarjedi 7 yıl
bende 1 mbit e aylık 50 lira para veriyorum :D
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ssbrc 7 yıl ekrem71
ekrem71






İlk yıllarında Kilobit hesabıyla tanımlanan internet hızları şu anda Gigabit seviyelerine çıkmış durumda. Evlerimizde kullandığımız internet haricinde altyapı firmaları internet bağlantısında hız rekorunu kırmak için çalışıyor.



İsveç'de başlayan dünyanın en büyük yerel ağ LAN partisinin yapıldığı dijital festival DreamHack kapsamında Cisco ve Telia firmaları 120Gbps hız rekorunu kırmaya çalışacak. Stockholm'den festivalin yapıldığı Jönköping şehrine kadar 300km uzunluğunda döşenen altyapı sayesinde teorik olarak 750 000 kişi bir filmi sadece .047 saniyede indirebilecek. 



İsviçre halihazırda 40Gbps seviyesine kadar internet kullanabiliyor. DreamHack festivali ise bu yıl 20 000 kişiyi ağırlıyor. Yani pratikte sadece 20 000 kişi bu rekor hızdan faydalanabilecek.



Yaz döneminden beri 50 kişilik bir ekiple süren çalışmalarda Telia fiber kablolama, Cisco ise donanım tarafını üstlendi. Harcanan toplam miktar ise 40 milyon Avro. Altyapı ile aynı anda 1.3 milyar videolu görüşme yapılabiliyor.



Perşembe gününden itibaren denemeler başladı ve Pazar gününe kadar denemeler devam edecek. Geçtiğimiz yıl festivalde 20Gbps ile o dönemin rekoru kırılmıştı.

 

 



isveçmi isviçremi bir yerde isveç demişsiniz bir yerde isviçre
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Rainbow6 7 yıl
divx indiricen onla sahane olur :) eskiden bizde 1mbit vardi sonan ttnet kandirdi bizimkieri garantisiz 8mbite gectiler simdi cogu zaman 1mbiti bile gormuyo teknik servisi ariyoruz adamlar olcuyo o an yuksek cikiyo 800kb nin altina inmedn bisi yapamayiz diyolar keske 1mbit sinirsizda kalsaydi
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Logic_Man 7 yıl
Yeterince yatırım yapmıyorlar evet neden yapsınlarki böylede satıyor. Rakip yok, baskı yok, özel tekel olmuş. Malesef halkımız yeterince bilinçli değil; bundan 10 sene önce bu bile yoktu 56 k bağlantıdan buralara geldik gibi cumhuriyetin ilk dönemlerinden kalmış, ülkenin gücü bu kadar olanı kabullenme takıntısı. Halbuki bilmiyorki nasıl yoluyorlar seni, dünya nerde sen nerdesin bir bak araştır. İnternet 2 megabit artsa veya kota 1 gb artsa adam mutlu olur hale gelmiş.
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MxFxOx 7 yıl
Türkiye'de internet kullanlar anlaşalım kendi ağımızı kendimiz kuralım olmuyor. kablo olmasada olur. her eve acsess point :DDDDDDD
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okey oyna 7 yıl
32 mbit e aylık 49 tl ödüyorum yani öl ebişe :) kopma yok ama bi açayip. ya ben 32 mbit yi gözümde fazla büyüttüm yada 32 mbit hat yok :D


bu arada ne hdd lere var saniyede 285 megabayt yazan.
Paradan haber verin.





okey oyna
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Virinom 7 yıl
dirty_dancer
Sonuç olarak ttnete KAFAM ........

Sırf bunu yazmak için gelmiştim ama onlara kafa yetmez kol bacak her türlü uzul TTNet'e .......
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goxeloktay 7 yıl
Firaristt
Kim ne derse desin bizim TTnet akıyor :) Cidden akıyor hani tabii bizim ödediğim paralar akıyor. İsveçi seviyorum ya bi sempatim var İsveçe karşı. Gerçekten insanlığı biliyorlar ve gelişmeye bakıyorlar... O hızı kim nasıl kullanacak ki demek Ferrariye F1e ne gerek var demek gibi bence. 1saniyede 960MBı görmüştüm ve evet belki o hızda SSD yok veya olan SSDler de çok pahallı ama olsun. Hız artsın o hıza uygun sistemler gelecektir zamanla. Şuanda 5MB/s bizim için çok büyük bir hız iken (hem fiyat hem hız) sabit disklerimiz 100-200MB/s hatta SSDler 600MB/s limitine dayanmışken 5MB/s şaka gibi bence. Praga gittiğimde orada tanıştığım birisi 50Mbps internet için bizim Türk Lirası ile 40TL gibi bir fiyat söyledi. ve taahütsüz olarak bu fiyata, taahüt verirsen 1yıllığına aylık 30TL gibi bir fiyata geliyordu. Yok o hız beni kesmez derseniz 1Gbps yaklaşık 70-75TL gibi bir fiyata...Biz 8Mbps bakır hat ve dandirik bir hizmet için aylık 50-60TL ödüyoruz. Sonra Türklere, TTnete ve diğer servis sağlayıcılarına kızınca rekabet o bu deniyor. Ee Avrupaya döşedik deniyordu ama bir tek bizim faturalara döşüyorlar... Santral 500-600metre ya var ya yok ama hizmet kalitesi yine yerlerde, yurt dışında bu kadar parayı verince asıl hizmetin ne olduğunu anlarsınız...

ttnet konusunda çok haklısın Ukrayna'da okuyorum,Odessa şehrinde 30mbit internet burda tam orta seçenek ve sadece 90grv yani 23 tlye geliyor Türkiye'den birileriyle online oyun oynarken komik diyaloglar geçiyor haliyle lag veya düşme söz konusu olursa(garena üzerinden dota oyun bu arada)yazılar netin kaç ... ram kaç gibi bilmiyolarki ttnetin trye döşediği kazık bağlantıda sorun var ben burda Avrupa'yla 20-35 ms le oynarken Türkiye'yle bu 105-110 ms olduğunda oh diyorum sorun olmaz tabi adamlar 8 mbiti artık son sınır olarak gördükleri için sorun onlarda netlerinde olamaz ilginç tabi bide kampanya yapmışlar inanılmaz fiyat diye 8 mbit 39 tlye oda ilk 1 yıl limitsiz,kampanyasız 54,90tl yuh diyorum harbi inanılmaz fiyatlar,rekabet yok elini kolunu sallıyor. 0 altyapı yatırımı(yapsada son kullanıcıya bi faydası yok etkisi 0 hala 8mbitte sürünüyor)döşeme Avrupa'ya fiberoptik döşüyomuş ne faydası oldu son kullanıcı 8 mbitlik internete artık süper gözüyle bakıyor eğitmiş adamlar...
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DarkEagle37 7 yıl
Superonline Fiber internetten gayet memnunum hiz kalitesi şu anda gerçekten iyi Allah herkesi ttnet den kurtarsın ve korusun.
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