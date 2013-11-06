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Çizim oluşturma uygulaması Uface, iOS 7 desteğine kavuştu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çizim oluşturma uygulaması Uface, iOS 7 desteğine kavuştu
Apple'ın iOS 6.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch cihazları ile uyumlu olarak kullanılabilen çizim oluşturma uygulaması Uface, iOS 7 desteğine kavuştu.
İçerisinde yer alan hazır birçok obje ile portre çizimlerin hazırlanmasına imkan tanıyan Uface, ayrıca bu çizimlere renk ekleyebiliyor, farklı kağıt tiplerinin üzerine çizilmiş gibi gösterebiliyor ve kullanışlı bir ara yüz ile geliyor. Yayınlanan 4.2.3 güncellemesiyle ise Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine destek vermeye başlayan uygulama, ayrıca gelen bildirimler doğrultusunda öğrenilen birçok hatadan da kurtuluyor.
Covworks adlı geliştirici tarafından hazırlanan Uface uygulamasına kısa bir zaman için ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id364304873?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WB 6 yıl
Apple ile ilgili haberlerin reklam statusu kazanmaya basladigini artik ben de kabul ediyorum..
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