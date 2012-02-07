Clevo'dan Sandy Bridge-E işlemcili dizüstü bilgisayar

Clevo profesyoneller için hazırladığı yüksek performanslı yeni mobil iş istasyonu ile masaüstü bilgisayarlara meydan okuyor. Taşınabilir platform içerisinde Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı en hızlı işlemci platformu olan Sandy Bridge-E'nin güç verdiği dizüstü bilgisayar, tercihe bağlı olarak 6 çekirdekli Core i7-3930K veya Core i7-3960X ile konfigüre edilebillirken, ekran kartı olarak Nvidia'nın en hızlı mobil GPU'su olan GeForce GTX 580M kullanılıyor.

P270WM model adını taşıyan dizüstü bilgisayarda, 17.3-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekran kullanılıyor. Üzerinde dört adet SO-DIMM bellek slotu bulunan dizüstü bilgisayar, depolama sürücüsü olarak üç adet geleneksel sabit disk veya SSD'lerle konfigüre edilebiliyor. İsteğe bağlı seçenek olarakl RAID seçeneğine de yer verilen sistemde arka aydınlatmalı klavye, iki adet USB 3.0 portu ve HDMI 1.4a konnektörü gibi donanımlara da yer veriliyor.

Ağırlığı 5.5 Kg seviyesinde olan dizüstü bilgisayar, taşınabilirlik anlamında geleneksel dizüstü bilgisayarların neredeyse iki katı ağırlıkta olan sistem, daha çok sahada uygulama çalışması yapan profesyonelleri hedef alan bir ürün. Clevo P270WM, Core i7-3930K işlemci ve GeForce GTX 580M ile 4GB DDR3 bellek ve 750GB sabit diskli baz konfigürasyonu 3000 dolardan satışa sunuluyor.



