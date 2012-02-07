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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Clevo'dan Sandy Bridge-E işlemcili dizüstü bilgisayar

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,6b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Clevo profesyoneller için hazırladığı yüksek performanslı yeni mobil iş istasyonu ile masaüstü bilgisayarlara meydan okuyor. Taşınabilir platform içerisinde Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı en hızlı işlemci platformu olan Sandy Bridge-E'nin güç verdiği dizüstü bilgisayar, tercihe bağlı olarak 6 çekirdekli Core i7-3930K veya Core i7-3960X ile konfigüre edilebillirken, ekran kartı olarak Nvidia'nın en hızlı mobil GPU'su olan GeForce GTX 580M kullanılıyor.
P270WM model adını taşıyan dizüstü bilgisayarda, 17.3-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekran kullanılıyor. Üzerinde dört adet SO-DIMM bellek slotu bulunan dizüstü bilgisayar, depolama sürücüsü olarak üç adet geleneksel sabit disk veya SSD'lerle konfigüre edilebiliyor. İsteğe bağlı seçenek olarakl RAID seçeneğine de yer verilen sistemde arka aydınlatmalı klavye, iki adet USB 3.0 portu ve HDMI 1.4a konnektörü gibi donanımlara da yer veriliyor. 
Ağırlığı 5.5 Kg seviyesinde olan dizüstü bilgisayar, taşınabilirlik anlamında geleneksel dizüstü bilgisayarların neredeyse iki katı ağırlıkta olan sistem, daha çok sahada uygulama çalışması yapan profesyonelleri hedef alan bir ürün. Clevo P270WM, Core i7-3930K işlemci ve GeForce GTX 580M ile 4GB DDR3 bellek ve 750GB sabit diskli baz konfigürasyonu 3000 dolardan satışa sunuluyor. 


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Batuist 7 yıl en beğenilen
Basit basit yorumlar yapmayın yahu.. Haberde bile özellikle belirtmiş profesyonel kullanıma yönelik olarak geliştirilmiş ve spesifik iş kollarında sahada yüksek performansa ihtiyaç duyacak profesyoneller için hazırlanmış. Okuduğunuzu anlayamayacak kapasitedeyseniz bu yazıları okumayın en azından hiç olmazsa saçma sapan yorumlar yazmayın.. Okuduğunuzu anlamaktan aciz olduğunuzu kanıtlama gayretine girmeyin. Şu internet yaygınlaştıkta forum seviyesi çoluk çocukla iyice dibe vurdu..
Basit basit yorumlar yapmayın yahu.. Haberde bile özellikle belirtmiş profesyonel kullanıma yönelik olarak geliştirilmiş ve spesifik iş kollarında sahada yüksek...
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DH Misafiri 7 yıl
şu oklar deli ediyor beni ne kadar zor kullanılır olmuş bu site ya :S ortada yapacağına üstte yada altta bir yerlere yapsana bre be web master
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met@lrock 7 yıl
Bir üründe performans yoksa tasarım istediği kadar güzel olsun . Bakın HP DV6000 modellerine tasarım on numara piano black kasa fln eşsiz ama alan herkesin elinde kaldı ve makina gün geçtikçe performansdan düşüyor. Bu makinada ise donanimlar çok iyi ama kasa zannedersem plastik alaşımlı Isınma problemi çıkarta bilir ki eminim bu kadar yüksek kompenatları kullanan bu firma bunu düşünmüştür.
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OverClocK1ng 7 yıl
mehmetferhat
3000 bin dolar çok para ama ya:(


Ne diyeyim. Alma o zaman.
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xLmNt13 7 yıl
:) taşınabilir oyun bilgisayarı
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Markhov 7 yıl
Tasarımı çok hoşuma gitti.
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oray 7 yıl
bu bilgisayarı laptop kategorisine sokmak pek mantıklı olmayabilir, çünkü desktop processor'u vs kullanıyor, tam bir desktop replacement dedikleri olay... dolayısıyla o bazda bakılmasında fayda var özelliklerine ve fiyatına...
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar profosyonel kullanıma yönelik............. Yani tasarımdan önce performans gelir.
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jrblue 7 yıl
Adamların amacı tasarım veya taşınabilirlik değil. Panasonic de de olduğu gibi çalışma sahalarına yönelik güçlü ve tasarımı tamamen arka planda tutulan sistemler bunlar.
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hattoriy 7 yıl
tasarımı ilk çağdan kalma
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mehmetferhat 7 yıl
3000 bin dolar çok para ama ya:(
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turbo-powwer 7 yıl
Batuist
Basit basit yorumlar yapmayın yahu.. Haberde bile özellikle belirtmiş profesyonel kullanıma yönelik olarak geliştirilmiş ve spesifik iş kollarında sahada yüksek performansa ihtiyaç duyacak profesyoneller için hazırlanmış. Okuduğunuzu anlayamayacak kapasitedeyseniz bu yazıları okumayın en azından hiç olmazsa saçma sapan yorumlar yazmayın.. Okuduğunuzu anlamaktan aciz olduğunuzu kanıtlama gayretine girmeyin. Şu internet yaygınlaştıkta forum seviyesi çoluk çocukla iyice dibe vurdu..

Klavyenize sağlık hocam.
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