Club3D, 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modelini duyurdu

Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modelini kullanıma sunuyor. Çift fanlı özel soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro GPU'sundan güç alıyor. 256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1408x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 800MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kullanımları içinse Eyefinity teknolojisine destek sunuyor. Unified Video 3 motoru ile Blu-ray 3D hızlandırma yeteneğine de sahip olan ekran kartı aynı zamanda Hızlandırılmış Paralel İşlem yeteneği ile uyumlu uygulamalar için GPU tabanlı hızlandırma yapabiliyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift mini DisplayPort konnektörlerine sahip olan kartın fiyatı ise açıklanmadı.