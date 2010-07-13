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Club3D, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,1b
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3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club3D, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını tanıttı
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Ürün gamını GeForce GTX 460'la genişleten üreticilerden biri de Club3D oldu. Her ikisi de referans tasarıma sahip olan ekran kartları modeline göre 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine veya 256-bit bellek veri yolu desteği ile 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Nvidia GF104 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları, 336x paralel işlem birimiyle geliyor ve standart saat hızlarında çalışıyorlar. Grafik işlemci hızları 675MHz, paralel işlemci hızları 1350MHz ve bellek frekansları 3600MHz olarak belirlenen ekran kartları, SLI, CUDA, PhysX, 3DVision ve PureVideo HD gibi teknolojilere de destek sunuyorlar.

Club3D'nin yeni kartlarından 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip model 200$, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip model ise 230$ seviyesinden satışa sunuluyor.

Club3D, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını tanıttı
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Batuist 9 yıl
nvidia gerçekten harika bir iş çıkardı şimdi kıskandım valla...
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Xtremee 9 yıl
Güzel kart fiyatı biraz daha düşük olabilirdi ama
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Dovahkiin 9 yıl

Xtremee

Güzel kart fiyatı biraz daha düşük olabilirdi ama


Fiyatların böyle olacağını daha önceden belirtmişlerdi zaten.
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