Club3D, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını tanıttı

Ürün gamını GeForce GTX 460'la genişleten üreticilerden biri de Club3D oldu. Her ikisi de referans tasarıma sahip olan ekran kartları modeline göre 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine veya 256-bit bellek veri yolu desteği ile 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Nvidia GF104 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları, 336x paralel işlem birimiyle geliyor ve standart saat hızlarında çalışıyorlar. Grafik işlemci hızları 675MHz, paralel işlemci hızları 1350MHz ve bellek frekansları 3600MHz olarak belirlenen ekran kartları, SLI, CUDA, PhysX, 3DVision ve PureVideo HD gibi teknolojilere de destek sunuyorlar.

Club3D'nin yeni kartlarından 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip model 200$, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip model ise 230$ seviyesinden satışa sunuluyor.