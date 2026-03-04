Nvidia, DLSS 4.0 ve 4.5 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu
Bu ayın öne çıkan yapımlarından Death Stranding 2: On the Beach, halihazırda DLSS 4 ve Multi Frame Generation desteği sunacağını açıklamıştı. Ayrıca AMD FSR 4 ve Intel XeSS 2 seçenekleri de oyunda yer alacak. Son gelişmeyle birlikte oyuncular, Super Resolution tarafında DLSS 4.5'e geçiş yapabilecek.
- Stranding 2: On the Beach - DLSS 4.5
- Marathon - DLSS 4.5
- Monster Hunter 3 Stories: Twisted Reflection- NVIDIA DLSS Süper Çözünürlük
- Demonologist - DLSS 4.5
- Black One Blood Brothers - DLSS
Benzer şekilde Marathon da DLSS 4.5 desteği alacak. Ancak rekabetçi yapısı nedeniyle Frame Generation özelliği oyunda aktif olmayacak. Öte yandan Monster Hunter 3 Stories: Twisted Reflection, 13 Mart'ta çıkış yapacak ve DLSS Super Resolution, DLAA ile Reflex desteği sunacak. Bu yapımda DLSS 4.5 veya Frame Generation desteği bulunmuyor. Oyunun demosu ise Steam üzerinden erişime açık.
Nvidia ayrıca daha önce çıkış yapmış iki bağımsız oyuna gelen güncellemeleri de öne çıkardı. Demonologist, Unreal Engine 5.6'ya geçiş yaptı ve DLSS 4.5 Super Resolution, Reflex ile Frame Generation desteği kazandı. Taktiksel askeri FPS türündeki Black One Blood Brothers ise Unreal Engine 5.7.2 güncellemesiyle DLSS Super Resolution desteğine kavuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: