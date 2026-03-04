Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, DLSS ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Şirket bu kez, ay içerisinde çıkış yapacak iki büyük PC oyununun DLSS 4.5 Super Resolution desteği sunacağını doğruladı. Yeni nesil ikinci jenerasyon transformer modelini temel alan DLSS 4.5, Nvidia uygulaması üzerinden etkinleştirilebilecek. İşte DLSS 4.0 ve 4.5 desteği kazanan oyunlar...

Nvidia, DLSS 4.0 ve 4.5 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

Bu ayın öne çıkan yapımlarından Death Stranding 2: On the Beach, halihazırda DLSS 4 ve Multi Frame Generation desteği sunacağını açıklamıştı. Ayrıca AMD FSR 4 ve Intel XeSS 2 seçenekleri de oyunda yer alacak. Son gelişmeyle birlikte oyuncular, Super Resolution tarafında DLSS 4.5'e geçiş yapabilecek.

Benzer şekilde Marathon da DLSS 4.5 desteği alacak. Ancak rekabetçi yapısı nedeniyle Frame Generation özelliği oyunda aktif olmayacak. Öte yandan Monster Hunter 3 Stories: Twisted Reflection, 13 Mart'ta çıkış yapacak ve DLSS Super Resolution, DLAA ile Reflex desteği sunacak. Bu yapımda DLSS 4.5 veya Frame Generation desteği bulunmuyor. Oyunun demosu ise Steam üzerinden erişime açık.

Nvidia ayrıca daha önce çıkış yapmış iki bağımsız oyuna gelen güncellemeleri de öne çıkardı. Demonologist, Unreal Engine 5.6'ya geçiş yaptı ve DLSS 4.5 Super Resolution, Reflex ile Frame Generation desteği kazandı. Taktiksel askeri FPS türündeki Black One Blood Brothers ise Unreal Engine 5.7.2 güncellemesiyle DLSS Super Resolution desteğine kavuştu.

