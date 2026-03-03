Huawei’den Nvidia’ya güç gösterisi: Atlas 950 ilk kez sahneye çıktı

ABD ile Çin arasındaki teknoloji geriliminin son yıllarda artmasıyla Çinli üreticiler i yabancı çözümlere olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyordu. Atlas 950 de bu stratejinin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Huawei, yeni sistemiyle özellikle Nvidia’nın üst segment yapay zeka altyapılarına alternatif oluşturmayı amaçlıyor.
Nvidia Vera Rubin’e doğrudan rakip
Atlas 950’nin temelinde Huawei tarafından geliştirilen UnifiedBus mimarisi yer alıyor. Şirket bu yapıyı, büyüyen yapay zeka modellerinin ihtiyaç duyduğu yüksek işlem kapasitesi ve düşük gecikme gereksinimlerine yanıt veren yenilikçi bir çözüm olarak tanımlıyor. Özellikle büyük kümelerde görülen düşük kaynak verimliliği ve eğitim süreçlerinde yaşanan kesintilerin yeni mimariyle minimize edilmesi hedefleniyor.
Teknik özellikler tarafında Atlas 950 son derece iddialı rakamlar ortaya koyuyor. Sistem, UnifiedBus üzerinden birbirine bağlı yaklaşık 8192 NPU ile çalışıyor. Bu yapı sayesinde ultra yüksek bant genişliği, ultra düşük gecikme ve birleşik bellek adresleme sunuluyor. Tüm sistem, öğrenme, akıl yürütme ve veri işleme süreçlerinde tek bir mantıksal bilgisayar gibi davranıyor.
Performans tarafında Atlas 950, ortalama 8 EFLOPS FP8 ve 16 EFLOPS FP16 işlem gücü sağlıyor. Toplam ara bağlantı bant genişliği ise 16.3 PB/s seviyesinde. Bellek kapasitesi tarafında sistem, 1152 TB desteğiyle büyük ölçekli yapay zeka modellerinin gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor.
Huawei, MWC 2026 kapsamında yalnızca Atlas 950’yi değil, aynı zamanda Atlas 960 SuperPoD, Atlas 850E ve sektörün ilk genel amaçlı bilgi işlem SuperPoD çözümü olarak tanımlanan TaiShan 950 SuperPoD sistemlerini de duyurdu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: