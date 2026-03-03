Huawei’den Nvidia’ya güç gösterisi: Atlas 950 ilk kez sahneye çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yapay zeka alanındaki en iddialı çözümlerinden biri olan Atlas 950 AI süper bilgisayarını ilk kez küresel vitrine taşıdı. Cihaz, MWC 2026 etkinliğinde kamuoyuna tanıtılırken şirketin özellikle yüksek performanslı yapay zeka sistemlerinde küresel rekabete doğrudan katılma hedefi dikkat çekti.

ABD ile Çin arasındaki teknoloji geriliminin son yıllarda artmasıyla Çinli üreticiler i yabancı çözümlere olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyordu. Atlas 950 de bu stratejinin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Huawei, yeni sistemiyle özellikle Nvidia’nın üst segment yapay zeka altyapılarına alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

Nvidia Vera Rubin’e doğrudan rakip

Tam Boyutta Gör Huawei’nin tanıtım sırasında yaptığı vurgulardan biri Atlas 950’nin Nvidia’nın Vera Rubin NVL576 platformuna güçlü bir rakip olduğu yönündeydi. Şirket, yeni sistemin hem eğitim hem de çıkarım (inference) senaryolarında yüksek ölçeklenebilirlik ve düşük gecikme sunduğunu belirtiyor.

Atlas 950’nin temelinde Huawei tarafından geliştirilen UnifiedBus mimarisi yer alıyor. Şirket bu yapıyı, büyüyen yapay zeka modellerinin ihtiyaç duyduğu yüksek işlem kapasitesi ve düşük gecikme gereksinimlerine yanıt veren yenilikçi bir çözüm olarak tanımlıyor. Özellikle büyük kümelerde görülen düşük kaynak verimliliği ve eğitim süreçlerinde yaşanan kesintilerin yeni mimariyle minimize edilmesi hedefleniyor.

Teknik özellikler tarafında Atlas 950 son derece iddialı rakamlar ortaya koyuyor. Sistem, UnifiedBus üzerinden birbirine bağlı yaklaşık 8192 NPU ile çalışıyor. Bu yapı sayesinde ultra yüksek bant genişliği, ultra düşük gecikme ve birleşik bellek adresleme sunuluyor. Tüm sistem, öğrenme, akıl yürütme ve veri işleme süreçlerinde tek bir mantıksal bilgisayar gibi davranıyor.

Performans tarafında Atlas 950, ortalama 8 EFLOPS FP8 ve 16 EFLOPS FP16 işlem gücü sağlıyor. Toplam ara bağlantı bant genişliği ise 16.3 PB/s seviyesinde. Bellek kapasitesi tarafında sistem, 1152 TB desteğiyle büyük ölçekli yapay zeka modellerinin gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor.

Huawei, MWC 2026 kapsamında yalnızca Atlas 950’yi değil, aynı zamanda Atlas 960 SuperPoD, Atlas 850E ve sektörün ilk genel amaçlı bilgi işlem SuperPoD çözümü olarak tanımlanan TaiShan 950 SuperPoD sistemlerini de duyurdu.

