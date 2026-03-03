Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei’den Nvidia’ya güç gösterisi: Atlas 950 ilk kez sahneye çıktı

    Huawei, MWC 2026’da 8192 NPU’lu Atlas 950 AI süper bilgisayarını tanıttı. 16 EFLOPS FP16 performans ve 16.3 PB/s bant genişliği sunan sistem, Nvidia Vera Rubin’e alternatif olmayı hedefliyor.

    Huawei’den güç gösterisi: Atlas 950 ilk kez sahneye çıktı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yapay zeka alanındaki en iddialı çözümlerinden biri olan Atlas 950 AI süper bilgisayarını ilk kez küresel vitrine taşıdı. Cihaz, MWC 2026 etkinliğinde kamuoyuna tanıtılırken şirketin özellikle yüksek performanslı yapay zeka sistemlerinde küresel rekabete doğrudan katılma hedefi dikkat çekti.

    ABD ile Çin arasındaki teknoloji geriliminin son yıllarda artmasıyla Çinli üreticiler i yabancı çözümlere olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyordu. Atlas 950 de bu stratejinin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Huawei, yeni sistemiyle özellikle Nvidia’nın üst segment yapay zeka altyapılarına alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

    Nvidia Vera Rubin’e doğrudan rakip

    Huawei’den güç gösterisi: Atlas 950 ilk kez sahneye çıktı Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin tanıtım sırasında yaptığı vurgulardan biri Atlas 950’nin Nvidia’nın Vera Rubin NVL576 platformuna güçlü bir rakip olduğu yönündeydi. Şirket, yeni sistemin hem eğitim hem de çıkarım (inference) senaryolarında yüksek ölçeklenebilirlik ve düşük gecikme sunduğunu belirtiyor.

    Atlas 950’nin temelinde Huawei tarafından geliştirilen UnifiedBus mimarisi yer alıyor. Şirket bu yapıyı, büyüyen yapay zeka modellerinin ihtiyaç duyduğu yüksek işlem kapasitesi ve düşük gecikme gereksinimlerine yanıt veren yenilikçi bir çözüm olarak tanımlıyor. Özellikle büyük kümelerde görülen düşük kaynak verimliliği ve eğitim süreçlerinde yaşanan kesintilerin yeni mimariyle minimize edilmesi hedefleniyor.

    Teknik özellikler tarafında Atlas 950 son derece iddialı rakamlar ortaya koyuyor. Sistem, UnifiedBus üzerinden birbirine bağlı yaklaşık 8192 NPU ile çalışıyor. Bu yapı sayesinde ultra yüksek bant genişliği, ultra düşük gecikme ve birleşik bellek adresleme sunuluyor. Tüm sistem, öğrenme, akıl yürütme ve veri işleme süreçlerinde tek bir mantıksal bilgisayar gibi davranıyor.

    Performans tarafında Atlas 950, ortalama 8 EFLOPS FP8 ve 16 EFLOPS FP16 işlem gücü sağlıyor. Toplam ara bağlantı bant genişliği ise 16.3 PB/s seviyesinde. Bellek kapasitesi tarafında sistem, 1152 TB desteğiyle büyük ölçekli yapay zeka modellerinin gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor.

    Huawei, MWC 2026 kapsamında yalnızca Atlas 950’yi değil, aynı zamanda Atlas 960 SuperPoD, Atlas 850E ve sektörün ilk genel amaçlı bilgi işlem SuperPoD çözümü olarak tanımlanan TaiShan 950 SuperPoD sistemlerini de duyurdu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    otomatik araba gaza basıyorum gitmiyor iş kurmak istiyorum tv yerden ne kadar yüksek olmalı nesibe aydin yildizlar yorumları basınçlı yıkama makinesi tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum