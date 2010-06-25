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Club3D GeForce GTX 465 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,8b
1
7
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5550 Overclocked Edition modelini geçtiğimiz günlerde lanse eden Club3D, ürün gamını GeForce GTX 465 ile genişlettiğini duyurdu. Nvidia GF100 GPU'sundan güç alan ve referans tasarımı takip eden Club3D, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 352x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle donatılan DirectX 11 destekli ekran kartı, 607MHz GPU, 3208MHz bellek ve 1215MHz paralel işlemci hızlarıyla geliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisine destek veren Club3D GeForce GTX 465 3DVision, PhysX, CUDA ve PureVideo HD gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı içi çift DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan Club3D GeForce GTX 465, Avrupa'da 289 Avro seviyesinden başlayan son kullanıcı satış fiyatlarıyla, listelerde yer almaya başladı.


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vidoko 9 yıl
bu fiyata gerçekten nvidia insanları bilinçsizmi görüyor... bu fiyata bu perfomans pes doğrusu
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yc#1 9 yıl
Testlerde 5830 ile 5850 arasında yer alıyor lakin fiyatı biraz yüksek kalıyor. GTX 460 hızaşırtma yeteneği sayesinde daha ideal bir kart olacak gibi.
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patronbeaver 9 yıl
ABD de gtx 465 lerin fiyatlari 249 dolara inmis durumda.. Darisi bizim basimiza..
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Alper# 9 yıl
Sözde HD5830'u devirecekti. Yalan oldu. Nvidia böyle giderse biz daha çok fiyatlarda indirim görürüz
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Miasmus 9 yıl
5850 ile aynı fiyata daha kötü performans daha yüsek ısı ve güç tüketimi ama physx ve desteklediği oyunlarda daha yüksek performans bilmiyorum. 5850 orta seviyede önde gözüküyor.
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Batuist 9 yıl
zotac 465 vatan bilgisayarda 575 lira... bence çok pahalı.. buda hemen hemen aynı seviyelerden satılır..
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