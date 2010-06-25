Club3D GeForce GTX 465 modelini duyurdu

ATi Radeon HD 5550 Overclocked Edition modelini geçtiğimiz günlerde lanse eden Club3D, ürün gamını GeForce GTX 465 ile genişlettiğini duyurdu. Nvidia GF100 GPU'sundan güç alan ve referans tasarımı takip eden Club3D, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 352x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle donatılan DirectX 11 destekli ekran kartı, 607MHz GPU, 3208MHz bellek ve 1215MHz paralel işlemci hızlarıyla geliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisine destek veren Club3D GeForce GTX 465 3DVision, PhysX, CUDA ve PureVideo HD gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı içi çift DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan Club3D GeForce GTX 465, Avrupa'da 289 Avro seviyesinden başlayan son kullanıcı satış fiyatlarıyla, listelerde yer almaya başladı.