DeepSeek etkisi: RTX 5090 Çin'de karaborsaya düştü

Kaçıranlar için DeepSeek’in R1 modelleri, pahalı yapay zeka hızlandırıcılarına alternatif olarak RTX 5090 gibi tüketici sınıfı GPU’larda çalışabiliyor. Bu da kartın fiyatlarını uçurmuş durumda. Çin pazarına özel RTX 5090D modeli ise, bu talep nedeniyle karaborsada 5.000 dolara kadar satılmaya başladı. Ancak bu fiyatlara rağmen, stok bulmak neredeyse imkansız.
Bu arada, NVIDIA ve AMD arasında da yapay zeka performansı üzerinden yeni bir rekabet başladı. AMD, RX 7900 XTX’in DeepSeek AI için RTX 4090’dan daha iyi olduğunu iddia ederken, NVIDIA tarafı, RTX 4090 ve RTX 5090’ın daha yüksek performans sunduğunu belirten kıyaslamalar yayınladı.