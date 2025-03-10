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    DeepSeek etkisi: RTX 5090 Çin'de karaborsaya düştü

    NVIDIA'nın yeni amiral gemisi GeForce RTX 5090, Çin pazarında karaborsaya düştü. Stok seviyelerinin düşük veya hiç olmaması fiyatları artırrmaya devam ediyor.  
    DeepSeek etkisi: RTX 5090 Çin'de karaborsaya düştü Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yeni nesil ekran kartı GeForce RTX 5090, sadece oyun severlerin değil, AI konusunda da yoğun talep görüyor. Ancak sınırlı stoklar ve yüksel talep, fiyatların da hızla yükselmesine neden oldu. Son olarak DeepSeek AI modellerinin sonucunda, RTX 5090 neredeyse bulunamaz hale geldi. Çin'in karaborsasında 5.000 dolara satılıyor.

    RTX 5090'lar yok satıyor

    Kaçıranlar için DeepSeek’in R1 modelleri, pahalı yapay zeka hızlandırıcılarına alternatif olarak RTX 5090 gibi tüketici sınıfı GPU’larda çalışabiliyor. Bu da kartın fiyatlarını uçurmuş durumda. Çin pazarına özel RTX 5090D modeli ise, bu talep nedeniyle karaborsada 5.000 dolara kadar satılmaya başladı. Ancak bu fiyatlara rağmen, stok bulmak neredeyse imkansız.

    DeepSeek etkisi: RTX 5090 Çin'de karaborsaya düştü Tam Boyutta Gör
    Üstelik, bu sadece Çin ile sınırlı değil; eBay’de satılan RTX 5090 ilanları 5.000 ile 10.000 dolar arasında değişiyor. ABD’li satıcılardaki fiyatlar ise 2.500 ila 5.000 dolar arasında seyrediyor. Şu an için stok sorunun ne zaman düzeleceği belirsiz. Öyle ki son durum, pandemi ve madencilik dönemi ile benzer seviyeye ulaştı. Ancak, şirketin sınırlı üretim yapması ve talebin aşırı yüksek olması nedeniyle bu tür fiyat artışlarının önüne geçilmesi biraz zor görünüyor. 

    Bu arada, NVIDIA ve AMD arasında da yapay zeka performansı üzerinden yeni bir rekabet başladı. AMD, RX 7900 XTX’in DeepSeek AI için RTX 4090’dan daha iyi olduğunu iddia ederken, NVIDIA tarafı, RTX 4090 ve RTX 5090’ın daha yüksek performans sunduğunu belirten kıyaslamalar yayınladı. 

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