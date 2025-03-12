Nvidia GeForce RTX 5060 ve RTX 5060 Ti yarın tanıtılacak: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın merakla beklenen RTX 5060 serisi ekran kartları için geri sayım resmen başladı ve kartların çıkış tarihi için ilk resmi doğrulama geldi. Nvidia tarafından yapılan açıklamaya göre RTX 5060 ve RTX 5060 Ti yarın resmi olarak tanıtılacak. İşte her iki model için beklenen özellikler ve dahası...

RTX 5060 ve 5060 Ti 13 Mart'ta geliyor

Son bilgilere göre Nvidia, RTX 5060 serisine ait dört model duyurmayı planlıyor. Bunlar RTX 5060 Ti 16GB, 5060 Ti 8GB ve RTX 5060 8GB olacak. Buna göre GeForce RTX 5060 Ti modeli, GB206-300-A1 GPU’sunu temel alıyor ve 4608 CUDA çekirdeği ile geliyor. Yani RTX 4060 Ti modeline kıyasla %6'lık bir çekirdek artışı söz konusu.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi NVIDIA, bu modeli 8 GB ve 16 GB GDDR7 bellek seçenekleriyle sunacak. Her iki model de 128-bit bellek veri yolu kullanıyor ve 448 GB/sn bellek bant genişliği sağlıyor. Bu da kağıt üzerinde RTX 4060 Ti’ye kıyasla yaklaşık %55 daha yüksek bellek bant genişliği demek. Son olarakk artın TDP değeri ise 180W olarak belirlenmiş olacak ve 16 GB’lık modelle Mart ayı sonunda 8 GB’lık model ise Nisan ayında satışa çıkacak.

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RTX 5060'a gelirsek, RTX 5060 Ti modelinin kırpılmış bir sürümü olacak. GB206-250 GPU'sunu temel alacak ekran kartı, 3.840 CUDA çekirdeği ile desteklenecek. Kıyaslamak adına bu rakamın RTX 4060 için 3.072 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Buna ek olarak 8GB GDDR7 bellekle desteklenecek GPU'nun, 128-bit bellek veri yolu ile 448GB/sn bant genişliği sunması bekleniyor. TDP değeri ise 150W olacak.

RTX 5060 ve RTX 5060 Ti özellikler (beklenen) Özellik RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Ti RTX 4060 Board/SKU PG152 SKU 15 (16GB), PG152 SKU 10 (8GB) PG152 SKU 25 PG190 SKU 361 (16GB), PG190 SKU 363 (8GB) PG190/173 SKU 371 Mimari (Architecture) GB206-300 GB206-250 AD106-351 AD107-400 CUDA Çekirdekleri 4608 3840 4352 3072 Bellek (Memory) 16/8 GB G7 8 GB G7 8/16 GB G6 8 GB G6 Bellek Hızı (Memory Clock) 28 Gbps 28 Gbps 18 Gbps 17 Gbps Bellek Veri Yolu (Memory Bus) 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit Bellek Bant Genişliği (Memory Bandwidth) 448 GB/s 448 GB/s 288 GB/s 272 GB/s Güç Tüketimi (TGP) 180W 150W 165W 115W

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