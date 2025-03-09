“ABD yonga sektöründeki hakimiyetini Andy Grove’dan sonra kaybetti”

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin yonga sektöründeki hakimiyetini kaybetmesi problemini koltuğa oturduğu günden beri dile getiriyor. Tayvan’ın kendilerinden teknoloji çaldığı iddiasına kadar işi vardıran Trump, Intel’deki strateji hatalarına da dikkat çekiyor.

Intel ve Andy Grove

Son yaptığı konuşmada Intel efsanesi Andy Grove’a gönderme yapan Trump, ABD’nin yonga sektöründeki hakimiyetini Andy Grove’un görevden ayrılması sonrası kaybetmeye başladığını ve yapılan stratejik hatalarla bugünlere gelindiğini belirtiyor. Biden hükümetinin zaafiyet göstererek Tayvanlı firmaların ABD teknolojilerini çalmasına göz yumduğunu da sözlerine ekliyor.

Intel'in efsanelerinden Andy Grove hayatını kaybetti 9 yıl önce eklendi

1987-1998 yılları arasında Intel patronluğu yapan Grove, yonga teknolojilerine yaptığı önemli katkılarla Intel’in piyasa değerini 4 milyar dolardan 197 milyar dolara çıkarmıştı. Grove 2016 yılında hayatını kaybetmişti.

Yonga üretiminin ABD’ye kaydırılması için yoğun baskı yapan Trump, TSMC’nin ABD’de devasa bir yonga yatırımını hayata geçirmesini sağladı. Trump ülkesinin yonga üretiminde en büyük payı alacağını düşünse de Tayvan yönetimi teknolojilerini tamamen ABD’ye transfer etmeye sıcak bakmıyor.

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Donald Trump yonga hakimiyeti konusunda ısrarcı