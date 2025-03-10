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    AMD Adrenalin sürücüsü yılların en büyük güncellemesini aldı

    AMD Software: Adrenalin Edition 25.3.1, yeni Radeon RX 9070 Serisi, FSR 4, yapay zeka araçları ve daha birçok özelliği destekleyen büyük bir güncelleme ile geliyor.
    AMD Adrenalin sürücüsü yılların en büyük güncellemesini aldı Tam Boyutta Gör
    AMD, Radeon ekran kartları için en büyük sürücü güncellemelerinden biri olan Adrenalin 25.3.1 sürümünü yayınladı. Yeni sürücü, RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9070 ve RX 9070 XT modellerine destek sunarken, FSR 4, yapay zeka tabanlı araçlar ve geliştirilmiş Frame Generation teknolojisini beraberinde getiriyor.

    AMD Software: Adrenalin Edition 25.3.1 yayınlandı

    Kaçıranlar için yakın tarihte tanıtılan Radeon RX 9070 ve RX 9070 XT ekran kartları, hem fiyat hem de performans anlamında olumlu eleştiriler aldı. Bu yeni GPU'larla birlikte sunulan Adrenalin 25.3.1 sürücü ise, AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) desteği getiriyor. Ancak yeni sürüm, yalnızca RDNA 4 serisi kartlar için geçerli olacak çünkü oyun içi FSR 3.1 desteğini yapay zeka destekli yeni sürümle otomatik olarak değiştiriyor.

    AMD Adrenalin sürücüsü yılların en büyük güncellemesini aldı Tam Boyutta Gör
    Diğer gelişmelerden biri ise AMD'nin sürücü bazlı Frame Generation teknolojisi de güncellendi. Fluid Motion Frames 2.1, artık iyileştirilmiş görüntü kalitesi ve azalan ghosting etkisiyle daha akıcı bir deneyim sunuyor. Bu arada, AMD Adrenalin 25.3.1, RDNA 4 serisi kartlara özel yeni yapay zeka araçları da sunuyor. AMD Chat, tamamen offline çalışan bir yapay zeka asistanı olarak doküman analizinden görüelli işleme kadar çeşitli görevler üstlenebiliyor.
    AMD Adrenalin sürücüsü yılların en büyük güncellemesini aldı Tam Boyutta Gör
    AMD Image Inspector ise, ekran görüntülerini analiz ederek olası oyun içi hatalarını tespit etmek ve AMD'nin donanım ekibine geri bildirim sunulmasını hedefliyor. Ayrıca yeni sürücü ile birlikte AMD Install Manager de tanıtıldı. Sürücüler ve bilesenlerin kurulumu ve güncellenmesini daha kolay hale getiren bu sistem, AI destekli performans artırma özellikleri de sunuyor.

    Adrenalin 25.3.1 güncellemesi ayrıca FragPunk ve Split Fiction gibi yeni oyunlara destek sağlıyor. Güncellenmiş sürücüye buradan ulaşabilir ve detaylı sürüm notlarına göz atmak için AMD'nin resmi sitesine göz atabilirsiniz.

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