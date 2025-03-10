AMD Adrenalin sürücüsü yılların en büyük güncellemesini aldı

Kaçıranlar için yakın tarihte tanıtılan Radeon RX 9070 ve RX 9070 XT ekran kartları, hem fiyat hem de performans anlamında olumlu eleştiriler aldı. Bu yeni GPU'larla birlikte sunulan Adrenalin 25.3.1 sürücü ise, AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) desteği getiriyor. Ancak yeni sürüm, yalnızca RDNA 4 serisi kartlar için geçerli olacak çünkü oyun içi FSR 3.1 desteğini yapay zeka destekli yeni sürümle otomatik olarak değiştiriyor.
Adrenalin 25.3.1 güncellemesi ayrıca FragPunk ve Split Fiction gibi yeni oyunlara destek sağlıyor. Güncellenmiş sürücüye buradan ulaşabilir ve detaylı sürüm notlarına göz atmak için AMD'nin resmi sitesine göz atabilirsiniz.