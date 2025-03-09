Nvidia, RTX 50 serisindeki iki önemli sorunu düzelten güncelleme yayınladı

Nvidia RTX 5080 & 5090 ekran kartlarındaki siyah ekran ve overclock sorunu çözüldü
Nvidia, serideki iki önemli sorunu gidermek için 572.75 sürümünü yayınladı. RTX 5080 ve 5090 overclock edildiğinde sistem yeniden başlatıldıktan sonra uygun saat hızlarında çalışmıyor. Bunun dışında tüm RTX 50 serisini etkileyen siyah ekranda kalma sorununu çözüyor.
Yeni düzeltme, bu hafta başında RTX 5070 desteği ve DisplayPort aracılığıyla monitörlere bağlandığında bilgisayarların siyah ekranla başlamasıyla ilgili yukarıda belirtilen hatanın düzeltilmesiyle gelen en son sürücü 572.70'e dayanıyor. En son düzeltmeyi indirdiğinizde, sürücü 572.70'de bulunan tüm düzeltmeler ve değişiklikler de uygulanmış oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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