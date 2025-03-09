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    Nvidia, RTX 50 serisindeki iki önemli sorunu düzelten güncelleme yayınladı

    Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartlarında yaşanan sorunları düzelten bir güncelleme daha yayınladı. Nvidia hotfix 572.75 sürümü, Windows 10 & 11 PC'ler için indirilebilir.
    nvidia geforce rtx 5080 & 5090 siyah ekran overclock sorunu güncelleme Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın RTX 50 serisi ekran kartları, yoğun talep, aşırı ısınan güç konektörleri, kararlı olmayan sürücüler gibi çeşitli sorunlar yaşatıyor. İlk iki sorunu çözmek daha zor olsa da, sonuncusu yazılım güncellemeleriyle düzeltilebilir. Aslında, şirket halihazırda birkaç hotfix sürümü yayınladı ve sonuncusu ( sürüm 572.65) 2 Mart'ta yayınlandı. Ancak, bazı sorunların (çok benzer) devam ettiği anlaşılıyor; bu yüzden kısa bir süre sonra başka bir hotfix güncellemesi yayınlandı. GeForce Hotfix 572.75, iki sorunu çözüyor.

    Nvidia RTX 5080 & 5090 ekran kartlarındaki siyah ekran ve overclock sorunu çözüldü

    Nvidia, serideki iki önemli sorunu gidermek için 572.75 sürümünü yayınladı. RTX 5080 ve 5090 overclock edildiğinde sistem yeniden başlatıldıktan sonra uygun saat hızlarında çalışmıyor. Bunun dışında tüm RTX 50 serisini etkileyen siyah ekranda kalma sorununu çözüyor.

    Yeni düzeltme, bu hafta başında RTX 5070 desteği ve DisplayPort aracılığıyla monitörlere bağlandığında bilgisayarların siyah ekranla başlamasıyla ilgili yukarıda belirtilen hatanın düzeltilmesiyle gelen en son sürücü 572.70'e dayanıyor. En son düzeltmeyi indirdiğinizde, sürücü 572.70'de bulunan tüm düzeltmeler ve değişiklikler de uygulanmış oluyor.

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    turkelvis 4 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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