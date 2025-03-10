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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yeni nesil ekran kartlarına dair önemli sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak, paylaştığı doğru bilgiler ile tanınan Kopite7kimi, GeForce RTX 5060 Ti ve RTX 5050 modelleri hakkında önemli detaylar paylaştı.

GeForce RTX 5050 ve RTX 5060 Ti neler sunacak?

Yeni rapora göre GeForce RTX 5060 Ti modeli, GB206-300-A1 GPU’sunu temel alıyor ve 4608 CUDA çekirdeği ile geliyor. RTX 4060 Ti modeline kıyasla %6'lık bir çekirdek artışı söz konusu. NVIDIA, bu modeli 8 GB ve 16 GB GDDR7 bellek seçenekleriyle sunacak. Her iki model de 128-bit bellek veri yolu kullanıyor ve 448 GB/sn bellek bant genişliği sağlıyor.

Bu da kağıt üzerinde RTX 4060 Ti’ye kıyasla yaklaşık %55 daha yüksek bellek bant genişliği demek. Son olarakk artın TDP değeri ise 180W olarak belirlenmiş olacak ve 16 GB’lık modelle Mart ayı sonunda 8 GB’lık model ise Nisan ayında satışa çıkacak. RTX 5050 modeline gelirsek, Kopite7kimi'ye göre GB207-300-A1 GPU'su üzerine inşa edilmiş ve 2560 CUDA çekirdeği barındırıyor.

RTX 5050, 130W TDP, 8 GB GDDR6 bellek ile geliyor ve 20-22 Gbps hızında bellekler kullanması bekleniyor. Bu sayede toplam 300 GB/sn üzerinde bellek bant genişliği sunacak. 128-bit bellek veri yolu nedeniyle RTX 5060 Ti ile aynı bant genişliğine sahip değil ancak giriş seviyesi için yeterli bir bellek performansı sunabilir.

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RTX 5050 için kesin bir çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Ancak RTX 5060 ve RTX 5060 Ti modellerinin birkaç gün içinde duyurulması ve önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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GeForce RTX 5050 ve RTX 5060 Ti özellikleri ortaya çıktı