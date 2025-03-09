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    Huawei bir şekilde 2 milyon yapay zekâ yongası üretmeyi başardı

    ABD ambargolarına karşı el ele veren Huawei ve SMIC, yılın sonlarına doğru yıllık 1 milyon yapay zekâ yongası üretebilecek kapasiteye erişmeyi planlıyor.        
    Huawei Tam Boyutta Gör
    Yonga savaşlarında Çin hükümetinin öne geçmesini istemeyen ABD, ambargoları her geçen gün genişletse de Çinli firmalar bir şekilde ileri düzey yongalara erişmeyi başarıyor. Huawei ve SMIC ülkede destan yazıyor. 

    Huawei gümbür gümbür

    Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, ABD ambargolarında yeni döneme geçilmeden hemen önce Huawei, Tayvanlı TSMC’ye 2 milyon adet Ascend 910B mantık birimi döktürmeyi başardı. 

    Huawei her iki Ascend 910B mantık birimini birleştirerek 1 adet Ascend 910C yapay zekâ yongası elde edebiliyor. Yüzde 20 bozulma oranı da hesaba katıldığında Huawei’nin en az 750 bin adet Ascend 910C yongasını elinde tuttuğu tahmin ediliyor. 

    ABD'li firmaları ikna turları (!) 

    Diğer taraftan gelişmiş ASML EUV döküm cihazlarına erişimi kısıtlanan SMIC ise verimi daha düşük DUV teknolojisini geliştirmenin yollarını arıyor. Huawei bölgesel oyunculardan çok sayıda döküm cihazı tedarik etti ve SMIC’e sattı. SiEn ve Pensun ise ABD’li firmalara 14nm veya daha eski süreçte üretim yapacağı vaadinde bulunarak ellerindeki DUV makinelerini satın aldı. Sonrasında yine SMIC’e tedarik etti. 

    2025 sonlarına doğru SMIC, 7nm DUV sürecinde aylık 50 bin plaka üretmeyi planlıyor. Bu da yaklaşık olarak 400 bin adet Ascend 910C yongasına tekabül ediyor. Yani Huawei yıllık olarak 750 bin adet ve 1 milyon adet arasında 910C yapay zekâ yongası üretebilecek. 

    Bununla birlikte Nvidia donanımının DeepSeek gibi üretken sohbet robotlarına sağladığı yazılım verimliliğini Huawei veremiyor. Bu da Çinli yapay zekâ girişimlerini Nvidia yongalarına bağımlı yapıyor. Huawei’nin önemli bir alternatif olabilmek için kaybedecek vaktinin olmadığının altı çiziliyor. 

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    turkelvis 3 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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