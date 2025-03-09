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Tam Boyutta Gör AMD'nin RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9000 serisi genişlemeye devam ediyor. Daha önce RX 9060 XT'nin bellek konfigürasyonları ve bazı temel teknik özellikleri sızdırılmıştı. Şimdi ise giriş seviyesi bir modelin daha yolda olduğu ortaya çıktı. AMD, uzun bir aranın ardından Radeon RX 9050 modeli hazırlıyor.

AMD Radeon RX 9050 geliyor

AMD, uzun süredir ihmal ettiği giriş seviyesi segmentine RX 9000 serisinde geri dönebilir. AMD, bildiğiniz gibi RX 5000 ve RX 6000 serisinde RX 5500 XT ve RX 6500 XT modellerine yer vermiş olsa da, RX 7000 serisinde bu segmenti atladı. Şimdi ise Meksikalı perakendeci DDTECH'in filtreleme sisteminde Radeon RX 9050 modelinin listelendiği keşfedildi.

Kaçıranlar için günümüzde giriş seviyesi GPU pazarı büyük ölçüde 60 serisi kartlara odaklanmış durumda. Keza Nvidia da RTX 40 serisinde RTX 4050 modelini atladı ve RTX 5050'nin gelip gelmeyeceği belirsiz. AMD RX 9050 ise uygun fiyatıyla bu boşluğu doldurabilir.

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RX 9050’nin teknik özellikleri hakkında henüz kesin bilgiler bulunmasa da en az 8 GB VRAM ile gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte RX 9060 modelinin kırpılmış bir sürümü olacak ve kuvvetle muhtemel 128-bit veri yolu ile desteklenecek. Buna ek olarak 150W'ın altında bir TDP ile desteklenmesi bekleniyor. Bu durumda kart, daha küçük bir Navi 44 GPU’sunu kullanacak. RX 9060'ın ise RX 9070 serisinde kullanılan Navi 48'i temel alması bekleniyor.

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AMD Radeon RX 9050 geliyor: İşte beklenen özellikler