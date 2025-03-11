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    Meta kendi geliştirdiği yapay zeka çipini test etmeye başladı

    Yeni bir rapora göre Facebook'un sahibi Meta, yapay zeka sistemlerini eğitmek için kendi bünyesinde geliştirdiği ilk çipi test etmeye başladı. Meta, Nvidia’ya olan bağlılığını azaltmak istiyor.
    Meta kendi geliştirdiği yapay zeka çipini test etmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta, yapay zeka (AI) eğitimi için geliştirdiği ilk özel çipini test etmeye başladı. Şirketin bu hamlesi, Nvidia gibi harici tedarikçilere olan bağımlılığını azaltarak kendi özel silikonlarını üretme planının bir parçası. Meta, planları doğrultusuna kadar 2026 yılına kadar kendi çiplerini kullanıma almayı hedefliyor.

    Meta, yapay zekaya yönelik yatırımlarını hızlandırarak 2025 yılı için toplam 114 ila 119 milyar dolar arasında bir harcama öngörüyor. Bunun 65 milyar dolarlık kısmının yapay zeka altyapısına ayrılması planlanıyor. Bu, sadece bir yıl için yapılacak çok büyük bir yatırım anlamına geliyor.

    2026’ya kadar AI eğitiminde kullanılması planlanıyor

    Meta kendi geliştirdiği yapay zeka çipini test etmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Şirket, geliştirdiği yeni çipin başarılı olması durumunda büyük ölçekli üretime geçmeyi hedefliyor. Yeni çip, yalnızca yapay zeka ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmış özel bir hızlandırıcı (accelerator) niteliğinde. Bu özelliği sayesinde, genel amaçlı GPU’lara kıyasla daha verimli bir performans sunabiliyor. Çipin üretimi, Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC ile iş birliği içinde gerçekleştiriliyor.

    [bkzdh188805]

    Reuters, Meta’nın yeni yapay zeka eğitim çipinin, şirketin "Meta Training and Inference Accelerator" (MTIA) serisinin en yeni üyesi olduğunu bildiriyor. Ancak MTIA programı, önceki yıllarda zorlu süreçlerden geçti ve bazı çip projeleri geliştirme aşamasında iptal edildi. Geçen yıl ise Meta, öneri sistemlerini optimize etmek için ilk MTIA çipini kullanmaya başladı. Yeni çip ise ilk defa Meta AI’ın üretken modellerini eğitmek için kullanılacak. Şirketin 2026 yılına kadar tamamen kendi çipleriyle yapay zeka eğitimi yapmayı hedeflediği belirtiliyor.

    Nvidia’ya olan bağlılık

    Meta’nın kendi çiplerini geliştirme girişimi, Nvidia gibi dev tedarikçilere olan bağımlılığını azaltma amacını taşıyor. 2022’de şirket, kendi özel çipiyle başarılı olamayınca Nvidia GPU’larına milyarlarca dolarlık sipariş verdi ve o zamandan beri Nvidia’nın en büyük müşterilerinden biri oldu. Sadece Meta değil, dünyanın en büyük teknoloji devleri de aynı şekilde Nvidia’ya bağımlı hale geldi. Ve birçoğu kendi özel çiplerini geliştiriyor veya halihazırda kullanıma alıyor.

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