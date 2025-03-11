Meta kendi geliştirdiği yapay zeka çipini test etmeye başladı

Meta, yapay zekaya yönelik yatırımlarını hızlandırarak 2025 yılı için toplam 114 ila 119 milyar dolar arasında bir harcama öngörüyor. Bunun 65 milyar dolarlık kısmının yapay zeka altyapısına ayrılması planlanıyor. Bu, sadece bir yıl için yapılacak çok büyük bir yatırım anlamına geliyor.
2026’ya kadar AI eğitiminde kullanılması planlanıyor
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Reuters, Meta’nın yeni yapay zeka eğitim çipinin, şirketin "Meta Training and Inference Accelerator" (MTIA) serisinin en yeni üyesi olduğunu bildiriyor. Ancak MTIA programı, önceki yıllarda zorlu süreçlerden geçti ve bazı çip projeleri geliştirme aşamasında iptal edildi. Geçen yıl ise Meta, öneri sistemlerini optimize etmek için ilk MTIA çipini kullanmaya başladı. Yeni çip ise ilk defa Meta AI’ın üretken modellerini eğitmek için kullanılacak. Şirketin 2026 yılına kadar tamamen kendi çipleriyle yapay zeka eğitimi yapmayı hedeflediği belirtiliyor.
Nvidia’ya olan bağlılık
Meta’nın kendi çiplerini geliştirme girişimi, Nvidia gibi dev tedarikçilere olan bağımlılığını azaltma amacını taşıyor. 2022’de şirket, kendi özel çipiyle başarılı olamayınca Nvidia GPU’larına milyarlarca dolarlık sipariş verdi ve o zamandan beri Nvidia’nın en büyük müşterilerinden biri oldu. Sadece Meta değil, dünyanın en büyük teknoloji devleri de aynı şekilde Nvidia’ya bağımlı hale geldi. Ve birçoğu kendi özel çiplerini geliştiriyor veya halihazırda kullanıma alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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