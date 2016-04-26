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Çocuklar da kod yazabilir "4 Yaş üstü için kodlama" özel video

3 yıl
62,8b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Çocuklar için Kodlama yazarı Zafer Demirkol ile kitabı üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu özel çalışma ile hiç kodlama bilmeseniz dahi çocuğunuza kodlama öğretmeniz mümkün.
Çocuklar için Kodlama yazarı Zafer Demirkol ile kitabı ve yazılım dünyası üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Kitap kazanma şansı ister misiniz? Oy Ver 725 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zibidi gonzales 3 yıl en beğenilen
Citizen çocuğa öğret şimdiden de senin gibi başarısız olmasın
Yanıtla +25
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Speed-Step 3 yıl
Konu ile ilgilenebilecek, yararı dokunabilecek arkadaşlarınızı ekleyin dostlar
@Citizen @synchyall
1 Yanıt Yanıtla +22
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Speed-Step 3 yıl
Konu ile ilgilenebilecek, yararı dokunabilecek arkadaşlarınızı ekleyin dostlar
@Citizen @synchyall
1 Yanıt Yanıtla +22
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Scandinavia 3 yıl
3 yaşındayım şimdi ben öğrenemez miyim ?
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ertkin 1 yıl
Merhaba,
Yeni bir site var 8-16 yaş aralığı için kodlama eğitimi veriyor. Cocuklar oyunda yazabiliyor. Ücretsiz denenebiliyor. Bakın derim.
kodris.com/...
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elfgözlülegolas 2 yıl
ogretin de citinin yerine gecsinler
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modifci 2 yıl
Bu işi baya baya yapanlar onlardan biri de kodlamaker

Siteleri de guzel

kodlamaker.com/...
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Barni Moloztaş 3 yıl
Türkiye'de zor
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Guest-A5D1A0F50 3 yıl
Bilgisayar müh okuyorum ben daha doğru düzgün bir şey yazamıyorum
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mhmtfrt. 3 yıl
kitap çekilişi nooldu bilen var mı
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ahmet1040 3 yıl
Kitap çekilişi sonuçlandı mı ? Bilgilendirme nerde yapılacak?
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DH Misafiri 3 yıl
gerçekden çok güzel bölümümde bilişim oldugu için vede küçüklügümden beri merakım ve en sevdigim şey ögrenmek istiyorum kodları iç içe olmak istiyorum ama kitapları olsun bulamıyorum :( hep araştırma yapıyorum ama cogu zaman saçma şeyler cıkıyo kodla ilgili videolar yaparsanız çok iyi olur
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bkaakco 3 yıl
Programlama çok zor bir şey değil. Hayal gücü, zaman, sabır, azim ve akıl yürütme yeter. Tabi bunlar da kolay elde edilen/kazanılmış şeyler değil.
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FatihAsl 3 yıl
En kısa sürede alacağım
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DH Misafiri 3 yıl
Çok Güzel bir çalışma teşekkür ederim
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