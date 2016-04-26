Çocuklar da kod yazabilir "4 Yaş üstü için kodlama" özel video

Genel Yayın Yönetmeni
Çocuklar için Kodlama yazarı Zafer Demirkol ile kitabı üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu özel çalışma ile hiç kodlama bilmeseniz dahi çocuğunuza kodlama öğretmeniz mümkün.
Çocuklar için Kodlama yazarı Zafer Demirkol ile kitabı ve yazılım dünyası üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirdik.
Kitap kazanma şansı ister misiniz? Oy Ver 725 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
Paylaş Tweetle
Yeni bir site var 8-16 yaş aralığı için kodlama eğitimi veriyor. Cocuklar oyunda yazabiliyor. Ücretsiz denenebiliyor. Bakın derim.
kodris.com/...
Siteleri de guzel
kodlamaker.com/...