Çocuklar da kod yazabilir "4 Yaş üstü için kodlama" özel video

Çocuklar için Kodlama yazarı Zafer Demirkol ile kitabı üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu özel çalışma ile hiç kodlama bilmeseniz dahi çocuğunuza kodlama öğretmeniz mümkün.

Çocuklar için Kodlama yazarı Zafer Demirkol ile kitabı ve yazılım dünyası üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirdik.

Kitap kazanma şansı ister misiniz? Evet Oy Ver 725 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Kitap kazanma şansı ister misiniz? Evet Anket Sonlandı 725 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Kitap kazanma şansı ister misiniz? 100% Evet 725 oy 725 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön