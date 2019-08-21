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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Colorful SL500 SSD’sini duyurdu

Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanıdığımız Colorful SSD ürün gamını 2.5’’ formundaki yeni sürücüyle genişletti.
10 dk.
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HDD / SSD
Metehan Göktaş
Yazar
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Çinli ekran kartı ve anakart üreticisi Colorful, SSD çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Nvidia’nın çözümleriyle ön plana çıkan firmanın yeni SSD’si yüksek performans ve kapasiteyi bir arada buluşturuyor.
Colorful SL500 SSD’sini duyurdu

Colorful SL500 960 GB  

SL500 960 GB modeli 4 adet 3D QLC NAND yongasını barındırıyor. Kontrolcü tarafında ise Maxiotech MAS0902’in tercih edildiğini görüyoruz. 3 yıl garanti süresiyle satışa sunulan SSD ile sıralı yazma işlemlerinde 400 MB/s ve üzeri rakamlar elde edilebilirken sıralı okuma operasyonlarında 500 MB/s ve üzeri değerler görmek mümkün.

Colorful’un kendi yayınladığı Crystal DiskMark sonucuna göre ise sürücü iddia edilen değerlerin üzerine çıkmayı başarmış. 4K yazma değerlerinde 106.6 MB/s elde edildiği görülen testin rastgele 4K okuma kısmında ise 42.59 MB/s ölçülmüş.


https://www.techpowerup.com/258438/colorful-launches-sl500-960gb-ssd-in-glacier-blue Yorum Yaz
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