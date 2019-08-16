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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SK Hynix Gold S31 SSD'lerini duyurdu

SK Hynix, kontrolcüsünden NAND Flash yongasına tamamen kendi imzasını taşıyan SSD’sini duyurdu. İlerleyen dönemde firmanın daha geniş seçenekler sunması bekleniyor.
2 sa. (Son Güncelleme: 44 dk.)
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HDD / SSD
Metehan Göktaş
Yazar
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SK Hynix Gold S31 SSD'lerini duyurdu

NAND Flash ve DRAM sektörünün büyük oyuncularından SK Hynix, kendi SSD sürücülerini üretmeye başladı. Gold serisi depolama birimleri firmanın ilk göz ağrısı niteliğinde. Önümüzdeki dönemde yeni çözümlerin de geleceği söyleniyor.

Gold S31 

2.5’’ form faktörüne sahip SSD’ler SATA 3 arayüzünü kullanıyor ve sıralı okuma/yazma konusunda sırasıyla 560 MB/s ve 525 MB/s hızlara ulaşabiliyor. Gold S31 serisi 250 GB’tan 1 TB’a kadar ölçeklenirken SK Hynix imzalı kontrolcü, DRAM ve NAND Flash yongalarından meydana geliyor.
 
SK Hynix Gold S31 SSD'lerini duyurdu
Dayanıklılık konusunda 1 TB’lık modelde 600 TBW değeri sunulan SSD’lerin garanti süresi ise 5 yılla sınırlı tutulmuş. Son olarak yeni katı hal sürücülerinin fiyat etiketlerine baktığımızda ise 250 GB için 49$, 500 GB için 77.99$ ve 1 TB için 123.99$ rakamlarını görmekteyiz.


https://www.guru3d.com/news-story/sk-hynix-will-release-consumer-ssds-under-its-own-name.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ipli jeton 1 sa.
Piyasada hala 120 128 GB SSD satmaya devam ediyorlar. Önce bunların kalkması lazım, sonra onlara da sıra gelir elbet. 120 GB SSD'ye güncel bir sistem kurup randıman alamazsın. 250GB ofis makineleri için ekonomik bir seçenek olarak var olmaya devam edecektir.
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sniper23 1 sa.
Şu 250 GB olayından artık kurtarmak lazım. En az 500 gb olmalı SSD'lerde. Ki konuda bahsedilen bir nevi premium bir seri.
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Mr.Data 2 sa.
@northwood 560 MB/s kısmında 5'i bold yapmayı unutmuşsunuz
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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northwood 39 dk. Mr.Data
Düzelttim hocam sağolun.
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