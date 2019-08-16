SK Hynix Gold S31 SSD'lerini duyurdu

NAND Flash ve DRAM sektörünün büyük oyuncularından SK Hynix, kendi SSD sürücülerini üretmeye başladı. Gold serisi depolama birimleri firmanın ilk göz ağrısı niteliğinde. Önümüzdeki dönemde yeni çözümlerin de geleceği söyleniyor.
Gold S312.5’’ form faktörüne sahip SSD’ler SATA 3 arayüzünü kullanıyor ve sıralı okuma/yazma konusunda sırasıyla 560 MB/s ve 525 MB/s hızlara ulaşabiliyor. Gold S31 serisi 250 GB’tan 1 TB’a kadar ölçeklenirken SK Hynix imzalı kontrolcü, DRAM ve NAND Flash yongalarından meydana geliyor.
https://www.guru3d.com/news-story/sk-hynix-will-release-consumer-ssds-under-its-own-name.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle