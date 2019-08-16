SK Hynix Gold S31 SSD'lerini duyurdu

Gold S31

https://www.guru3d.com/news-story/sk-hynix-will-release-consumer-ssds-under-its-own-name.html

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NAND Flash ve DRAM sektörünün büyük oyuncularından, kendi SSD sürücülerini üretmeye başladı. Gold serisi depolama birimleri firmanın ilk göz ağrısı niteliğinde. Önümüzdeki dönemde yeni çözümlerin de geleceği söyleniyor.2.5’’ form faktörüne sahip SSD’ler SATA 3 arayüzünü kullanıyor ve sıralı okuma/yazma konusunda sırasıylahızlara ulaşabiliyor.serisi 250 GB’tan 1 TB’a kadar ölçeklenirken SK Hynix imzalı kontrolcü, DRAM ve NAND Flash yongalarından meydana geliyor.Dayanıklılık konusundadeğeri sunulan SSD’lerin garanti süresi ise 5 yılla sınırlı tutulmuş. Son olarak yeni katı hal sürücülerinin fiyat etiketlerine baktığımızda ise 250 GB için 49$, 500 GB için 77.99$ ve 1 TB için 123.99$ rakamlarını görmekteyiz.