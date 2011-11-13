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ComScore : Türkiye, Avrupa'nın üçüncü en büyük çevrimiçi izleyicisine sahip ülkesi

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ComScore : Türkiye, Avrupa'nın üçüncü en büyük çevrimiçi izleyicisine sahip ülkesi
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Nüfusu buna bağlı olarak internete erişebilen birey sayısı her geçen gün artan ülkemiz istatistiklerde de Avrupa ülkelerini geride bırakmayı başarıyor.

İnternet istatistik firması comScore Avrupa ofisi tarafından yapılan bir araştırma Ağustos ayında Avrupa ve Türkiye'nin internet kullanım oranlarını masaya yatırdı.

Buna göre Avrupa'da toplam 372 milyon 15 yaş üzeri tekil internet kullanıcısı bulunuyor. Ağustos 2011 itibariyle Türkiye 23.1 milyon tekil kullanıcıya sahip. Almanya 50 milyon ile birinci iken Türkiye, İtalya'nın ardından altıncı sırada. Avrupa'daki tekil kullanıcı kitlesi yüzde 4 büyüme gösterdi. Dünyada ise ölçülen tekil internet kullanıcı sayısı 1 milyar 411 milyon. 

İnternette harcanan kişi başı ortalama süre hesap edildiğinde İngiltere 34.7 saat ile birinci, Hollanda 32.8 saat ile ikinci, Türkiye 32.7 saat ile üçüncü sırada. Kullanıcı başına ortalama aylık sayfa gösterimi ölçümlerinde ise 3706 sayfayla Türkiye birinci sırada.

Video izleme alışkanlıkları da büyüme gösteriyor. Ülkemizde toplam aylık 4,3 milyar adet video izleniyor ve bu rakam son 12 ay içerisinde  yüzde 65 oranında artmış durumda. Ortalama bir kullanıcı ayda tam 200 adet video izliyor. Artış yüzde 54 ve Türkiye; ABD ve Almanya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

Sosyal medya konusunda ise Türk kullanıcılarının sadece yüzde 4'ünün sosyal ağ kullanmadığı görülüyor. En çok kullanılan ağ Facebook. Ardından Twitter, Windows Live Places ve Ekşi Sözlük geliyor. 

Türkiye Ağustos 2011 itibariyle toplam 45.3 milyar dakikayı internet başında geçirdi. Facebook 13.056 milyar dakikayla birinci sırada yer alıyor. Elde ettiği oran yüzde 28.8 civarında. Microsoft siteleri ise 4.014 milyar dakika ile ikinci Google siteleri 3.872 milyar dakika ile üçüncü sırada. Ardından 1.360 milyar dakika ile Mynet grubu geliyor.

Ülkemizde ilk üç sırayı yurtdışı kaynaklı sitelerin alması ilgi çekici. En yakın firma Mynet bile neredeyse Google'ın yarısı kadar bir rakam elde edebilmiş. Bu da içerik açısından ilgi çekici sitelerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilk sıralarda olduğu görülüyor.

Avrupa comScore kıdemli başkan yardımcısı Mike Read geçtiğimiz günlerde ülkemizde de bir konferansa katılmıştı.

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aliseçkin 7 yıl
tabi bizde olcak bi videoya tıklıyoruz izleyebilecek kadar dolana kadar 3 dk gidio sonra çat pat yavaş yavaş izliyoruz diğer taraftan bizimkiler kadar rahatsız edici reklam görmedim bir video veya bişeye bakmaya çalıştgmzda 3-4 tane reklam çıkıyor abartan yerlerde sonra pc başnda çok zaman harcıyormuşuz o istatistikler yalan kardeşim gelsinler yerinde görsünler öyle konuşsunlar
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DH Misafiri 7 yıl
Şu gavurlar bari bu gibi bilgilere bakıpta Türkiye pazarına girseler demekten kendimi alamıyorum. Kendi milletini hakir gören kimseler kendi halkını kazıklasın bakalım, belki bu gavurlar parayı bastırıp adam gibi hizmet verirler de bizde adam gibi hizmet alırız.
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alphekka 7 yıl
Ama; pahalı,yavaş ve dibi başı sınırlanmış internet de bizde.Ülkemizde internet hizmetleri verenleri Allah doyursun!!!
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ByKüLLü 7 yıl alphekka
alphekka

Ama; pahalı,yavaş ve dibi başı sınırlanmış internet de bizde.Ülkemizde internet hizmetleri verenleri Allah doyursun!!!

İnternet hizmeti verenler avrupanın alt yapısını güçlendirmek için gittiler.Gelince bizimkinede bi el atarlar artık
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Foo Fighters 7 yıl
_uMaY_
ismky DH yok listede ama neden?


Harektelere bak vallahi ger... !! :)
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Foo Fighters 7 yıl
DH yok listede ama neden?
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_uMaY_ 7 yıl Foo Fighters
ismky

DH yok listede ama neden?


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