ComScore : Türkiye, Avrupa'nın üçüncü en büyük çevrimiçi izleyicisine sahip ülkesi

Nüfusu buna bağlı olarak internete erişebilen birey sayısı her geçen gün artan ülkemiz istatistiklerde de Avrupa ülkelerini geride bırakmayı başarıyor.





İnternet istatistik firması comScore Avrupa ofisi tarafından yapılan bir araştırma Ağustos ayında Avrupa ve Türkiye'nin internet kullanım oranlarını masaya yatırdı.





Buna göre Avrupa'da toplam 372 milyon 15 yaş üzeri tekil internet kullanıcısı bulunuyor. Ağustos 2011 itibariyle Türkiye 23.1 milyon tekil kullanıcıya sahip. Almanya 50 milyon ile birinci iken Türkiye, İtalya'nın ardından altıncı sırada. Avrupa'daki tekil kullanıcı kitlesi yüzde 4 büyüme gösterdi. Dünyada ise ölçülen tekil internet kullanıcı sayısı 1 milyar 411 milyon.





İnternette harcanan kişi başı ortalama süre hesap edildiğinde İngiltere 34.7 saat ile birinci, Hollanda 32.8 saat ile ikinci, Türkiye 32.7 saat ile üçüncü sırada. Kullanıcı başına ortalama aylık sayfa gösterimi ölçümlerinde ise 3706 sayfayla Türkiye birinci sırada.





Video izleme alışkanlıkları da büyüme gösteriyor. Ülkemizde toplam aylık 4,3 milyar adet video izleniyor ve bu rakam son 12 ay içerisinde yüzde 65 oranında artmış durumda. Ortalama bir kullanıcı ayda tam 200 adet video izliyor. Artış yüzde 54 ve Türkiye; ABD ve Almanya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.





Sosyal medya konusunda ise Türk kullanıcılarının sadece yüzde 4'ünün sosyal ağ kullanmadığı görülüyor. En çok kullanılan ağ Facebook. Ardından Twitter, Windows Live Places ve Ekşi Sözlük geliyor.





Türkiye Ağustos 2011 itibariyle toplam 45.3 milyar dakikayı internet başında geçirdi. Facebook 13.056 milyar dakikayla birinci sırada yer alıyor. Elde ettiği oran yüzde 28.8 civarında. Microsoft siteleri ise 4.014 milyar dakika ile ikinci Google siteleri 3.872 milyar dakika ile üçüncü sırada. Ardından 1.360 milyar dakika ile Mynet grubu geliyor.





Ülkemizde ilk üç sırayı yurtdışı kaynaklı sitelerin alması ilgi çekici. En yakın firma Mynet bile neredeyse Google'ın yarısı kadar bir rakam elde edebilmiş. Bu da içerik açısından ilgi çekici sitelerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilk sıralarda olduğu görülüyor.





Avrupa comScore kıdemli başkan yardımcısı Mike Read geçtiğimiz günlerde ülkemizde de bir konferansa katılmıştı.