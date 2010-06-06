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Computex 2010: EVGA, Türkiye pazarına girmeyi planlıyor

8 yıl
15,3b
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32
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Comuputex 2010 fuarında, EVGA'nın Avrupa'dan sorumlu yöneticisi Miodrag Relic ile tanışma ve sohbet etme fırsatı yakaladık. Arka arkaya duyurduğu yüksek performanslı anakartlarıyla ürün gamını hızlı bir şekilde genişleten firma, önümüzdeki bir yıl içerisinde agresif bir büyüme ile farklı pazarlara girmeyi hedefliyor. Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın, Amerika'daki en büyük iş ortağı olan ve Hwbot sitesindeki istatistiklere göre, özellikle hız aşırtmacılar için hazırladığı anakartları hızla yaygınlaşan firma, operasyonlarına hız vermeye ve yeni pazarlara girmeye hazırlanıyoır.

Avrupa'daki pazarlar için yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını belirten Miodrag Relic, hedefleri arasında Türkiye pazarının olduğunu da dikkat çekti. Hazırlık çalışmaları devam ettiği için detaylar hakkında çok fazla bilgi vermeyen Relic, bulunduğu konum itibariyle Türkiye'nin, birkaç farklı ülke için yönetim merkezi olabileceğini de söyledi. EVGA markasının, kullanıcılarda yarattığı performans ve kalite izleniminin en önemli güvenceleri olduğunu belirten Relic, sunacakları yeni modellerde de önceliklerinin bu çizgiyi korumak olacağını ve en iyisini isteyen kullanıcılar için bugüne kadar yaptıklarına devam edip daha fazlasını sunmayı planladıklarını ifade etti.


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Gezginoğlu 7 yıl
Uzatılmış garanti seçeneğiyle girerse piyasada tutunur. Bildiğim kadarıyla ürünlerine 3-5-7 yıl gibi garantiler veren bir marka. Türkiye'de de böyle devam ederse iyi tutunur.
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Zero Limit 7 yıl
mesela bakıyorsun ibm uzantısı lenovo marka laptop lara, akranlarının özelliklerinin aynısını sağlıyor ve neredeyse yarı fiyatına alıyorsun.

yahu çıkmaz mı böyle başka babayiğit bir firmalar ucuza kalite getirsin anakartta da ekran kartında da vs. de...
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DH Misafiri 7 yıl
EVGA süper kalite anakart ve ekran kartlarıyla bana göre en iyisi.
Umarım en kısa zamanda ülkemizde ürünlerini satmaya başlarlar da omu bumu demeden seçim yapabilirim.
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yenerbalcı 7 yıl
EVGA en iyi firma ( 80 milyonluk nüfusa sahip bir ülkeye getirmedikleri için enayi olmak lazım )

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gunescan 8 yıl
Sapphire'in anakart pazarında yükselmesi lazım gerçekten de. Benim 2. bilgisayar eski olanda sapphire anakart var bi ara dünyanın ilk 2 pci-express'li -mi yoksa crossfire destekli mi tam hatırlamıyorum-anakartı olarak duyurulan. O zamandan beri pek anakart çıkarmadı güzel ve atak yapacak sanırım..
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StreamRolleR 8 yıl
allah aşkına evga kim sapphire kim kim kimi satın alıo sapphire bi 15 yıl daha büyümesi lazım EVGA ya yetişmek için
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DH Misafiri 8 yıl
Bu EVGA işi iyi biliyo anakarttan anlamayan biri bile sadece şeklini görüp almak ister. soğutucular, renkle çok güzel duruyo. özellikleri ve kalitesi tartışılmaz zaten :)
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Man From Atlantis 8 yıl
asusdan ucuz gelirse bunu yapıcam

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fx57 8 yıl
@eric13, Sapphire'in, EVGA'yı satın almasından ziyade, EVGA anakart takımının Sapphire'e geçtiği yönünde bir takım söylentiler vardı zira Sapphire'in bir şekilde anakart pazarında yükselmek istediği biliniyor. Ancak EVGA yöneticisinin söylediği kadarıyla, sadece iki mühendis EVGA'dan Sapphire'e geçmiş durumda.
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CeFurkan 8 yıl
bencede gelsin

cok guzel olur

fiyatlarida U.S fiyatlarina yakin olursa tamamdir
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NecroCyber-777 8 yıl
@eric13
saphire mi evgayı aldı yoksa EVGA mı Saphire i?? bence tam tersidir yanlış okumuşsundur:)))
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fukarakoala 8 yıl

NECROCYBER

@eric13
saphire mi evgayı aldı yoksa EVGA mı Saphire i?? bence tam tersidir yanlış okumuşsundur:)))
Belki türkiyedeki servislerinde hak satın alıp servis ağlarını ortak kullanmak için bişi olabilir ancak evga vb iyi şirketlerin ülkemize gelmesi bence çok iyi ancak geç kalmış olaylar diye düşünüyorum ve fiyat politkalarıda önemli burada
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Melih Vayvalak 8 yıl
Hadi bakalım gelişmeler olumlu sonuçlanır da kartları yakından tanıma, kullanma şansını yakalayabilriiz umarım
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Tolgá 8 yıl
çok iyi gelişme bencede..gelirler ise adam gibi elemanlar getirsin teknik konuda bilgisi olan yurtdışındaki garanti muamelesini burda da göstersinler..burda teknik servisler berbat
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StreamRolleR 8 yıl
geç kaldı bence ama kulağıma gelmişti gireceği hadi hayırlısı
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IgorStravinsky 8 yıl
KDV dahil Evga fiyatlarını tahmin ediyorum şimdiden. Ama çok iyi bi gelişme.
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