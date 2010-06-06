Computex 2010: EVGA, Türkiye pazarına girmeyi planlıyor

Comuputex 2010 fuarında, EVGA'nın Avrupa'dan sorumlu yöneticisi Miodrag Relic ile tanışma ve sohbet etme fırsatı yakaladık. Arka arkaya duyurduğu yüksek performanslı anakartlarıyla ürün gamını hızlı bir şekilde genişleten firma, önümüzdeki bir yıl içerisinde agresif bir büyüme ile farklı pazarlara girmeyi hedefliyor. Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın, Amerika'daki en büyük iş ortağı olan ve Hwbot sitesindeki istatistiklere göre, özellikle hız aşırtmacılar için hazırladığı anakartları hızla yaygınlaşan firma, operasyonlarına hız vermeye ve yeni pazarlara girmeye hazırlanıyoır.

Avrupa'daki pazarlar için yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını belirten Miodrag Relic, hedefleri arasında Türkiye pazarının olduğunu da dikkat çekti. Hazırlık çalışmaları devam ettiği için detaylar hakkında çok fazla bilgi vermeyen Relic, bulunduğu konum itibariyle Türkiye'nin, birkaç farklı ülke için yönetim merkezi olabileceğini de söyledi. EVGA markasının, kullanıcılarda yarattığı performans ve kalite izleniminin en önemli güvenceleri olduğunu belirten Relic, sunacakları yeni modellerde de önceliklerinin bu çizgiyi korumak olacağını ve en iyisini isteyen kullanıcılar için bugüne kadar yaptıklarına devam edip daha fazlasını sunmayı planladıklarını ifade etti.