    Nvidia DLSS 4.5 geliyor: 6x Frame Gen, 2. nesil transformer ve dahası

    NVIDIA, DLSS 4.5 ile Super Resolution tarafında önemli iyileştirmeler sunmaya hazırlanıyor. Yeni sürüm, 2. nesil transformer modeli ve dinamik kare üretimiyle geliyor.

    Nvidia DLSS 4.5 geliyor: 6x Frame Generation ve dahası Tam Boyutta Gör
    Nvidia, DLSS 4.0 sürümünün bir sonraki adımı olan DLSS 4.5'i resmen duyurmaya hazırlanıyor. Yeni sürüm, ağırlıklı olarak Super Resolution tarafındaki görüntü kalitesi iyileştirmelerine ve "Dynamic Multi Frame Generation" adı verilen yeni kare üretim yaklaşımına odaklanacak. İşte ilk detaylar...

    DLSS 4.5 detaylandı

    DLSS 4.5 ile birlikte Super Resolution, 2. nesil transformer tabanlı bir modele geçiş yapıyor. Nvidia'ya göre bu yeni model, daha geniş bir veri setiyle eğitildi ve daha fazla hata senaryosunu kapsıyor. Bunun sonucu olarak özellikle hareketli sahnelerde daha iyi zamansal kararlılık, daha az ghosting ve daha temiz kenar yumuşatma elde edilecek.

    Kare üretimi tarafında ise sabit bir çarpan yerine dinamik yapı geliyor. Dynamic Multi Frame Generation, ayarlara bağlı olarak 3x ile 6x arasında değişen ek kareler üretebiliyor. Bu da, özellikle 240Hz gibi yüksek tazeleme hızına sahip monitörlerde daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak. Kullanıcılar, Nvidia App üzerinden hedef FPS değeri belirleyebiliyor ve sistem, ekranın maksimum yenileme hızına ulaşmak için üretilen kare sayısını anlık olarak ayarlıyor.

    DLSS 4.5, çıkış gününden itibaren Nvidia App üzerinden indirilebilir olacak ve RTX 20, 30, 40 ve 50 serisi ekran kartları tarafından desteklenecek. Ancak dinamik 6x Frame Generation özelliği, 2026 baharında RTX 50 serisine özel olarak sunulacak. Nvidia, DLSS 4.5 ile ilgili daha fazla teknik detayın ve karşılaştırmalı demoların kısa süre içinde paylaşılacağını söylüyor.

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

