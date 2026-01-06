Nvidia Geforce 591.74 sürücüsü yayınlandı: DLSS 4.5 ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce ve RTX ekran kartları için en yeni Game Ready 591.74 sürücüsünü duyurdu. Yeni sürüm DLSS 4.5 desteği ve çeşitli hata düzeltmelerini beraberinde getiriyor. Ayrıca parlaklık ayarı sorunları ve renk hataları çözülen sorunlar arasında. İşte sürücü ile sunulan yenilikler...

Nvidia Geforce 591.74 sürücüsü yayınlandı

Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 591.74 sürücüsü, tüm RTX GPU'lar için DLSS 4.5 desteği getiriyor. Bu teknoloji, en yeni GeForce Game Ready 591.74 Sürücüsü ile 400'den fazla oyunda kullanılabilir durumda ve bu sürücüyü bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

Nvidia DLSS 4.5 geliyor: 6x Frame Generation ve dahası 21 sa. önce eklendi

DLSS 4.5, çeşitli alanlarda güncellenip geliştirilerek ve 2. Nesil Transformers'ı kullanarak daha yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Bu sayede özellikle hareketli sahnelerde daha iyi zamansal kararlılık, daha az ghosting ve daha temiz kenar yumuşatma sunacak. DLSS 4.5'in bir diğer önemli güncellemesi ise, 2026 İlkbaharında gelecek MFG 6X ve Dinamik MFG olacak.

Düzeltilen oyun hataları

Arena Breakout: Infinite: Oyun kararlılığı sorunları [5748974]

Düzeltilen genel hatalar

Çeşitli ekranlarda parlaklık ayarı sorunları [5739739]

Dijital Canlılık kullanılırken renkler doğru şekilde uygulanmıyor [5718365]

SDR renk modunda gradyanlarda hafif bantlanma gözlemlenebilir [5720512]

NVIDIA Denetim Masası'ndan "Bildirim Tepsisi Simgesini Göster" seçeneğinin işaretini kaldırmak mümkün değil [5622213]

Vulkan oyunlarında RTX HDR kullanmak LG OLED TV'lerde siyah ekrana neden oluyor [5763163]

