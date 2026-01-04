HBM4’ü deneyen müşterilerden açıklama: “Samsung geri döndü”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, yeni nesil yüksek bant genişlikli bellek çözümleriyle müşterileri etkilemeyi başarmış gibi görünüyor. Şirketin eş CEO’su ve yarı iletkenlerden sorumlu yöneticisi Jun Young-hyun, yılbaşı mesajında müşterilerden gelen geri bildirimlere dikkat çekerek HBM4 belleklerinin rekabet gücünün övgü topladığını ve bazı müşterilerin açıkça “Samsung geri döndü” ifadesini kullandığını söyledi.

HBM4 bellekler şirket için kritik öneme sahip

Jun, HBM4 tarafında önemli bir ivme yakalandığını vurgulasa da rekabetin halen yoğun olduğunu ve ürünlerin daha da geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Samsung’un özellikle yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan bellek çözümlerinde rakipleriyle arasındaki farkı kapatmaya çalıştığı bu dönemde HBM4, şirket için stratejik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Samsung, ekim ayında yaptığı açıklamada, ABD merkezli yapay zeka devi Nvidia’ya HBM4 tedariki için yakın temas halinde olduğunu duyurmuştu. Samsung’un en büyük rakibi olan SK Hynix’in CEO’su Kwak Noh-Junh ise yapay zeka talebinin beklentilerin ötesinde hızla gerçeğe dönüştüğünü belirterek rekabetin artık daha da keskinleştiğini ve 2026 iş ortamının bir önceki yıla kıyasla daha zorlu olacağını ifade etti.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research verilerine göre 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla HBM pazarında liderlik yüzde 53 payla SK Hynix’in elinde bulunuyor. Samsung yüzde 35’lik payla ikinci sırada yer alırken Micron ise yüzde 11 ile üçüncü sırada konumlanıyor. Bu dağılım, Samsung’un HBM4 ile neden agresif bir atılım içinde olduğunu da açıkça ortaya koyuyor.

Nvidia GB200 NVL72, AMD’ye göre büyük performans farkı sağlıyor 1 gün önce eklendi

Samsung’un yarı iletken stratejisi yalnızca bellekle sınırlı değil. Şirketin dökümhane faaliyetlerine de değinen Jun Young-hyun, küresel ölçekte büyük müşterilerle yapılan son tedarik anlaşmalarının bu iş kolunu önemli bir sıçrama için hazır hale getirdiğini söyledi. Temmuz ayında Tesla ile imzalanan 16,5 milyar dolarlık çip üretim anlaşması, bu alandaki en dikkat çekici adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Samsung’un diğer eş CEO’su ve mobil bölümünün başındaki TM Roh ise 2026 yılına dair daha temkinli bir tablo çizdi. Roh, artan bileşen fiyatları ve küresel gümrük tarifelerinin önümüzdeki dönemde belirsizlik ve riskleri artıracağını vurguladı. Bu ortamda rekabet avantajını koruyabilmek için şirketin tedarik zincirini çeşitlendirme, küresel operasyonları optimize etme ve bileşen tedariki ile fiyatlandırma risklerini proaktif şekilde yönetme stratejisine ağırlık vereceğini belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: