Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HBM4’ü deneyen müşterilerden açıklama: “Samsung geri döndü”

    Samsung, yeni nesil HBM4 bellekleriyle müşterilerden güçlü geri dönüş aldı. Hatta Samsung’un üst düzey yetkilisi, bazı müşterilerin “Samsung geri döndü” dediğini bildirdi.

    HBM4’ü deneyen müşterilerden açıklama: “Samsung geri döndü” Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, yeni nesil yüksek bant genişlikli bellek çözümleriyle müşterileri etkilemeyi başarmış gibi görünüyor. Şirketin eş CEO’su ve yarı iletkenlerden sorumlu yöneticisi Jun Young-hyun, yılbaşı mesajında müşterilerden gelen geri bildirimlere dikkat çekerek HBM4 belleklerinin rekabet gücünün övgü topladığını ve bazı müşterilerin açıkça “Samsung geri döndü” ifadesini kullandığını söyledi.

    HBM4 bellekler şirket için kritik öneme sahip

    Jun, HBM4 tarafında önemli bir ivme yakalandığını vurgulasa da rekabetin halen yoğun olduğunu ve ürünlerin daha da geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Samsung’un özellikle yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan bellek çözümlerinde rakipleriyle arasındaki farkı kapatmaya çalıştığı bu dönemde HBM4, şirket için stratejik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

    Samsung, ekim ayında yaptığı açıklamada, ABD merkezli yapay zeka devi Nvidia’ya HBM4 tedariki için yakın temas halinde olduğunu duyurmuştu. Samsung’un en büyük rakibi olan SK Hynix’in CEO’su Kwak Noh-Junh ise yapay zeka talebinin beklentilerin ötesinde hızla gerçeğe dönüştüğünü belirterek rekabetin artık daha da keskinleştiğini ve 2026 iş ortamının bir önceki yıla kıyasla daha zorlu olacağını ifade etti.

    Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research verilerine göre 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla HBM pazarında liderlik yüzde 53 payla SK Hynix’in elinde bulunuyor. Samsung yüzde 35’lik payla ikinci sırada yer alırken Micron ise yüzde 11 ile üçüncü sırada konumlanıyor. Bu dağılım, Samsung’un HBM4 ile neden agresif bir atılım içinde olduğunu da açıkça ortaya koyuyor.

    Samsung’un yarı iletken stratejisi yalnızca bellekle sınırlı değil. Şirketin dökümhane faaliyetlerine de değinen Jun Young-hyun, küresel ölçekte büyük müşterilerle yapılan son tedarik anlaşmalarının bu iş kolunu önemli bir sıçrama için hazır hale getirdiğini söyledi. Temmuz ayında Tesla ile imzalanan 16,5 milyar dolarlık çip üretim anlaşması, bu alandaki en dikkat çekici adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

    Samsung’un diğer eş CEO’su ve mobil bölümünün başındaki TM Roh ise 2026 yılına dair daha temkinli bir tablo çizdi. Roh, artan bileşen fiyatları ve küresel gümrük tarifelerinin önümüzdeki dönemde belirsizlik ve riskleri artıracağını vurguladı. Bu ortamda rekabet avantajını koruyabilmek için şirketin tedarik zincirini çeşitlendirme, küresel operasyonları optimize etme ve bileşen tedariki ile fiyatlandırma risklerini proaktif şekilde yönetme stratejisine ağırlık vereceğini belirtti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    3117 tv mesaj omuza kortizon iğnesi yaptiranlar yorumları petlas snowmaster 2 yorum misol kullananlar kadınlar kulübü eski gazete arşivlerine nasıl ulaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 F 5G
    Oppo Reno11 F 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum