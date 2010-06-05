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Computex 2010: Thermaltake, hız aşırtmacılara özel soğutucusu Frio'yu sergiledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,3b
1
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: Thermaltake, hız aşırtmacılara özel soğutucusu Frio'yu sergiledi
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