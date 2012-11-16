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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DeepCool'dan 4 adet fana sahip dizüstü bilgisayar soğutucusu: Multi Core X6

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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DeepCool'dan 4 adet fana sahip dizüstü bilgisayar soğutucusu: Multi Core X6
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Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının özellikle yaz aylarında baş gösteren ısınma şikayetlerini fırsat bilen üreticiler, hazırladıkları farklı soğutma çözümleriyle ayrı bir pazar oluşturmuş durumda. Piyasada küçük çaplı birden fazla fana ya da büyük çaplı tek fana sahip ürünlere rastlamak mümkün. DeepCool'un ''Multi Core X6'' olarak isimlendirdiği yeni modeli, üzerine yerleştirilen 4 adet fanla rakipleri arasından sıyrılıyor.
380 mm uzunluğunda, 295 mm genişliğinde, 24 mm kalınlığında ve 900 gram ağırlığında tasarlanan Multi Core X6'nın üst kısmında 2 adet 140 mm çapında fana; alt kısmında ise 2 adet 100 mm çapında fana yer verildiğini görüyoruz. 140 mm'lik fanlar maksimum 1.000 devir / dakika hızında çalışırken, 100 mm'lik fanların maksimum çalışma hızları 1.300 devir / dakika olarak açıklanmış. Dizüstü bilgisayar soğutucusunun fan kontrolcüsü sayesinde, fanların tümünü aynı anda çalıştırabileceğiniz gibi yalnızca üstteki ya da alttaki fanların çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Fanların tümü çalışırken metal ızgaralar (mesh) arasından üflenen hava 121.4 CFM gibi yüksek bir seviyede. Çıkan gürültü ise 24 dB.
DeepCool Multi Core X6'nın tavsiye edilen perakende satış fiyatı 25 Euro. Ürünün daha detaylı fotoğraflarına aşağıdaki fotoğraf galerimizden erişebilirsiniz.
DeepCool'dan 4 adet fana sahip dizüstü bilgisayar soğutucusu: Multi Core X6
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http://www.deepcool-us.com/News/2012110801/ Yorum Yaz
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1 Avatar
Uwais 5 yıl
Fan ihtiyacım var. Muadillerine göre nasıldır ?
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GörünmezAdam 5 yıl Uwais
metekarahan
Fan ihtiyacım var. Muadillerine göre nasıldır ?

Baya kaliteli bişeye benziyor
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hacı1992 5 yıl
Valla Biraz araştırmayla ürünün Türkiye dist. buldum ve sitesinde gayet ucuza satıyor. Alıp kullanan varsa bilgilendirirse güzel olur olmazsa alıp ben incelerim. Linkini veriyim ama bana da bırakın :-)

gumenbilgisayar.com/...

Buradan kontrol edebilirsiniz.
deepcool.com/...
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sMt. 7 yıl
biz bunu Türkiye'de nereden ve ne zaman alabiliriz peki? Bilgisi olan var mı?
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pirate19 5 yıl
Hort


Alıp kullanan var mı bunu
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cabriolet1981 7 yıl
Cfm degeri iyi de 4 tane fan 24 db pek inandirici degil. Tozlandimi gurultuden durulmaz.
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JoeyBane 7 yıl
On numara olmuş. CFM değeri çok çok iyi.
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BelRosso 7 yıl
Araştırdım fakat satın alabılecegım bir yer bulamadım acaba bu konuda bir fikri olan varmı?

Edit:imla
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OverClocK1ng 7 yıl
İsmi 6 çekirdek gibi ama 4 çekirdek.
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Vipracing 5 yıl OverClocK1ng
İyi detay yakalamışsınız gerçekten de öyle




Bu arada etrafındaki çerçeve kaldırılsa mini uav gibi havalanabilir gibi duruyor.
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_Athelas_ 7 yıl
Özellikle ısınan yerlere lokalize edilmiş fan sistemi çok faydalı olacak gibi duruyor...
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Gl4dius 7 yıl
tasarımı benim çok hoşuma gitti türkiye'ye ne zaman gelir acaba
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infom@n 7 yıl
Bundan almak istiyorum.
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infom@n 7 yıl
Gavuzla
Orijinalden alıntı: filteke iyi hoş ta , yaz ayı kalmadı artı bilgisayarlar eskisi gibi ısınmıyor artık, hp bile ısınmıyor ;)
güzeldi hocam
amcaoğluna bi hp aldım 2 sene önce 15 dk oyun oynayınca ısıdan kapanıyo :)

Yeni serilerde böyle bir sorun yok:) Hatta ale v alev yansa yine kapanmıyor:)
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