DeepCool'dan 4 adet fana sahip dizüstü bilgisayar soğutucusu: Multi Core X6

Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının özellikle yaz aylarında baş gösteren ısınma şikayetlerini fırsat bilen üreticiler, hazırladıkları farklı soğutma çözümleriyle ayrı bir pazar oluşturmuş durumda. Piyasada küçük çaplı birden fazla fana ya da büyük çaplı tek fana sahip ürünlere rastlamak mümkün. DeepCool'un ''Multi Core X6'' olarak isimlendirdiği yeni modeli, üzerine yerleştirilen 4 adet fanla rakipleri arasından sıyrılıyor.



380 mm uzunluğunda, 295 mm genişliğinde, 24 mm kalınlığında ve 900 gram ağırlığında tasarlanan Multi Core X6'nın üst kısmında 2 adet 140 mm çapında fana; alt kısmında ise 2 adet 100 mm çapında fana yer verildiğini görüyoruz. 140 mm'lik fanlar maksimum 1.000 devir / dakika hızında çalışırken, 100 mm'lik fanların maksimum çalışma hızları 1.300 devir / dakika olarak açıklanmış. Dizüstü bilgisayar soğutucusunun fan kontrolcüsü sayesinde, fanların tümünü aynı anda çalıştırabileceğiniz gibi yalnızca üstteki ya da alttaki fanların çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Fanların tümü çalışırken metal ızgaralar (mesh) arasından üflenen hava 121.4 CFM gibi yüksek bir seviyede. Çıkan gürültü ise 24 dB.



DeepCool Multi Core X6'nın tavsiye edilen perakende satış fiyatı 25 Euro. Ürünün daha detaylı fotoğraflarına aşağıdaki fotoğraf galerimizden erişebilirsiniz.



http://www.deepcool-us.com/News/2012110801/