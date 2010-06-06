Computex 2010: Zalman yeni işlemci soğutucusu CNPS9900 MAX'a ait ilk detayları açıkladı

Güney Kore merkezli komponent üreticisi Zalman, Tayvan'da düzenlenen Computex 2010 fuarında, yeni soğutucusu CNPS9900 MAX'la ilgili ilk detayları paylaştı. Omega tasarımını temel alan ve Siyaj nikel kaplı tasarımıyla şık bir görünüm sergileyen soğutucu, 94 x 131 x 152 mm boyutlarında ve 730 gram ağırlığında. 800 - 2200 devir/dakika hızlarında çalışan,135mm çapındaki fanı, dönüş hızına bağlı olarak 18 dbA ile 43 dbA arasında gürültü yaratan CNPS9900 MAX, geniş işlemci desteğiyle de dikkat çekiyor.

AMD tarafında Soket 754, 939, 940, AM, AM2+ ve AM3, Intel'in ise LGA 775, 1156 ve 1366 işlemcileriyle uyumlu olan CNPS9900 MAX'in kutu içeriğinde ZM-STG2 kodlu termal pastaya yer verildiği de bildiriliyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Zalman CNPS9900 MAX'ın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.