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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Computex 2010: Zalman yeni işlemci soğutucusu CNPS9900 MAX'a ait ilk detayları açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güney Kore merkezli komponent üreticisi Zalman, Tayvan'da düzenlenen Computex 2010 fuarında, yeni soğutucusu CNPS9900 MAX'la ilgili ilk detayları paylaştı. Omega tasarımını temel alan ve Siyaj nikel kaplı tasarımıyla şık bir görünüm sergileyen soğutucu, 94 x 131 x 152 mm boyutlarında ve 730 gram ağırlığında. 800 - 2200 devir/dakika hızlarında çalışan,135mm çapındaki fanı, dönüş hızına bağlı olarak 18 dbA ile 43 dbA arasında gürültü yaratan CNPS9900 MAX, geniş işlemci desteğiyle de dikkat çekiyor.

AMD tarafında Soket 754, 939, 940, AM, AM2+ ve AM3, Intel'in ise LGA 775, 1156 ve 1366 işlemcileriyle uyumlu olan CNPS9900 MAX'in kutu içeriğinde ZM-STG2 kodlu termal pastaya yer verildiği de bildiriliyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Zalman CNPS9900 MAX'ın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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siLahsz 9 yıl
Bu şekile fanı yaprakların arasına koyarak yapılan soğutmaların performansa katısı olmadığını anlamadılar hala. Bu benzer bakır yapraklı modellerin performansı ortada
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carloska 9 yıl
karşılıklı fan koysalar biri havayı üfleyip diğeri çekse daha kullanışlı olurdu.. bunun 9700 nt modelini kullanmıştım güzel ürün ama aşırı pahalı..buda 150 lirayı bulur yine....tek avantajı AMD soketler için havayı dışarı atacak şekilde olması ... 2 GHZ hız aşırtma yapılacak ki verdiğin paraya değsin yoksa 60-70 liralık fanlarla 1 GHZ yakın overclock yapılıyor zaten... bunu almak için 2 GHZ overclock garantili işlemci almak lazım oda olmicana göre pek kullanışlı bi ürün değil bence...
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Hicks 9 yıl
4 isi borusu...
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carloska 9 yıl
yanlış görmüyorsam bunun sokete takılış biçimi daha farklı... diğer modellerinde AMD soketlerde sıcak havayı kasa içine üflüyordu 9700nt kullanmıştım ordan biliyorum... bu modelde AMD işlemcilerde sıcak havayı kasanın arkasına üflüyor sanırım.. yalnız bunda ısı boruları işlemciye direk temas etmiyor o modeller daha iyi değil miydi
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yelkowan 9 yıl
Hicks

4 isi borusu...



Ben sadece 2 ısı borusu görüyorum. Tabandan 2 tane geçiyor.
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yelkowan 9 yıl
Gerçekten süper görünüyor herkes bunda hemfikir galiba.
Yalnız soğutma performansı görünüşü kadar iyi olmayacaktır. 2 ısı borusuyla ne kadar tatmin edici olabilir ki sonuçta.
Stok fanın soğutmasından memnun ama şeklini sevmeyenler için tavsiye edilebilir. :))
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isbag 9 yıl
süper bir görünüme sahip
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fukarakoala 9 yıl
Görüntü 10 numara ancak seriyi revize etmeleri lazım aynı sürümü ısıtarak nereye kadar
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husNUKE 9 yıl
zalman soğutucular kaliteli oluyor ama fanları arıza yapınca sorun çıkartıyorlar, standart fan kullanmadıkları için değiştirmek ya imkansız ya da pahalı oluyor
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alperen_69 9 yıl
Vallaha noctua ortalığı silip süpürdü zalman artık eskide kaldı bari görüntüden yırtalım diyor sanırım
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sgnr 9 yıl
Şekil şemal güzel olmuş ama soğutucu işte aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp veriyolar.
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garip_dj 9 yıl
Gerçekten 10 Numara bi soğucuya benziyor.
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