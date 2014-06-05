Computex 2014: Corsair'den Yeni Kasalar ve Ekran Kartları İçin Sıvı Soğutma Aksesuarı

Computex maceramızda Corsair'e konuk oluyoruz. Bu yıl Graphite ve Carbide serisine dahil olan yeni kasaları ve mevcut Corsair sıvı sogutma sistemlerini ekran kartlarında kullanmaya olanak sağlayan aksesuarın detayları bu videomuzda.

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