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Computex 2014: Corsair'den Yeni Kasalar ve Ekran Kartları İçin Sıvı Soğutma Aksesuarı

5 yıl
45,4b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex maceramızda  Corsair'e konuk oluyoruz. Bu yıl Graphite ve Carbide serisine dahil olan yeni kasaları ve mevcut Corsair sıvı sogutma sistemlerini ekran kartlarında kullanmaya olanak sağlayan aksesuarın detayları bu videomuzda.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Darklord Sauron 5 yıl
micro atx için air 240 harika duruyor. tam aradığım kasa dizaynı. boyutları beni hayal kırıklığına uğratmazsa geldiği gibi çökerim ben buna


tasarımı benden çalmış ama

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qaanx 5 yıl
Ürünler güzelde alıp kullanabilirsen:D
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alikiziltoprak 5 yıl
Kulp olayı çok güzelmiş, bir daha kasa alırsam böyle kolay açılan kasaları inceleyeceğim.

Ayrıca 780 kasanın iç ortamını çok beğendim. Ev gibi resmen :)
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osmansbblı 5 yıl
780t ye bayıldım almayı düşünüyotum.
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Chris Brown 5 yıl enderc
Ender hocam video için teşekkürler 380T içine su soğutma ve vga da koyduktan sonra ağırlık olukça artacaktır, bu kulpun sağlamlığı ne durumda acaba ?
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H.E.B Sup 5 yıl
Ekran kartı için yapmış oldukları kit fiyatıda güzel olursa çok güzel bir ürün.Bizim gibi custom su soğutma yapanlar için harika bir çözüm olmuş.
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OldGamers86 5 yıl
Güzel olmuş.
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furkan6423 5 yıl
Ekran kartı soğutması oldukça başarılı olmuş.
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Candance 5 yıl
Ekran karti sogutucu yaklasik 40derece fark ediyorsa gayet basarili bir urun olmus.
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__BadblooD__ 5 yıl
mITX bir kasa için çok kabalar bence, Evga hadron air var boyutu bunun 4 te 1 i kadar o da mITX buda mITX, bundaki sıvı soğutma seçenekleri iyi tabi ama çok daha kompakt yapılabilirdi bence.
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MrKemal17 5 yıl
Ekran kartı soğutması oldukça başarılı.
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DH Misafiri 5 yıl
inceleme için teşekürler ama şu mini ıtx kasalar bir türlü istenilen tasarıma gelemedi kablo saklama falan sıkıntı boardın duruşu ayrı konu ve yine baya yer kaplıyor
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