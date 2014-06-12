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Computex 2014: Gigabyte BRIX Gaming

4 yıl
57,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex 2014 fuarından sizlere aktarıcağımız son video Gigabyte'ın BRIX Gaming modeli. BRIX yapısında farklı çözümler sunan firma, bu modeline GTX 760 ekran kartı dahil ederek oyunculara hitap ediyor.
 

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DownClock01 4 yıl en beğenilen
Ender Beyin 3.00'daki "Nvidianın bileşenleri bulunan pc çözümünü dağıttık, içini açtık, parça parça ettik vs.." derkenki yüz hali çok iyi ya. Adam resmen zevk almış sökerken, mutluluğu yüzünden okunuyor :)
Ender Beyin 3.00'daki "Nvidianın bileşenleri bulunan pc çözümünü dağıttık, içini açtık, parça parça ettik vs.." derkenki yüz hali çok iyi ya. Adam resmen zevk ...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Zero Limit 4 yıl DownClock01
DownClock01

Erdi Beyin 3.00'daki "Nvidianın bileşenleri bulunan pc çözümünü dağıttık, içini açtık, parça parça ettik vs.." derkenki yüz hali çok iyi ya. Adam resmen zevk almış sökerken, mutluluğu yüzünden okunuyor :)

Erdi değil Ender
DownClock01Erdi Beyin 3.00'daki "Nvidianın bileşenleri bulunan pc çözümünü dağıttık, içini açtık, parça parça ettik vs.." derkenki yüz h...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
bu anakart çok iyi çok hızlı çok memnunum herkeze tavsiye ederim!
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Harunkral12 4 yıl
ÇOK GÜZEL HERKEZE TAVSİYE EDERİM 2 GÜNE ALDIM AMA ÇOK MUTLUYUMM
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erten4848 4 yıl


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DH Misafiri 4 yıl
steam machine için ideal cihazlar...
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Gece772 4 yıl
PC elinde kaldı
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Tekno moomce 4 yıl
Mangal yapabiliriz bu kutununu üstünde 93 Derece sıcaklık nedir maşalah
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ardarda45 4 yıl
Dağıttık

Eline sağlık Ender abi
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Xagdas 4 yıl
Hala aynı fikirdeyim:
Xagdas
Amma çok "Bildiğiniz gibi" diyor. Bilmiyormuşuz gibi anlat sen..!

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emiLL 4 yıl
Klasik Anakart dizilisinddn çok cpu gibi gpularda çıkarıp takılabilir chip şeklinde olmalı ki PC'lerde konsol niyetine ufaltilabilmeli
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SEO-Uzmanı 4 yıl
fan yok, sorun yok,
-0- db ses gürültüsü
süper :)
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UzmaN345 4 yıl
Benim merak ettim ısı değerleri... Stok GTX760 varmı benim hiç gözüme çarpmadı.. O küçücük kasada GTX760 olması beni şaşırttı açıkçası... Ve yeni nesil konsollarda olsaydı keşke... Bizde çok daha iyi grafikler görseydik...
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