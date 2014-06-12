Computex 2014: Gigabyte BRIX Gaming

Haber Editörü
|bu anakart çok iyi çok hızlı çok memnunum herkeze tavsiye ederim!
|ÇOK GÜZEL HERKEZE TAVSİYE EDERİM 2 GÜNE ALDIM AMA ÇOK MUTLUYUMM
|steam machine için ideal cihazlar...
|PC elinde kaldı
|Mangal yapabiliriz bu kutununu üstünde 93 Derece sıcaklık nedir maşalah
|Dağıttık Eline sağlık Ender abi
|Hala aynı fikirdeyim:
Xagdas
|Klasik Anakart dizilisinddn çok cpu gibi gpularda çıkarıp takılabilir chip şeklinde olmalı ki PC'lerde konsol niyetine ufaltilabilmeli
|fan yok, sorun yok,
-0- db ses gürültüsü
süper :)
|Benim merak ettim ısı değerleri... Stok GTX760 varmı benim hiç gözüme çarpmadı.. O küçücük kasada GTX760 olması beni şaşırttı açıkçası... Ve yeni nesil konsollarda olsaydı keşke... Bizde çok daha iyi grafikler görseydik...
Erdi değil Ender