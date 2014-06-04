Computex 2014 : Kayış şeklinde bataryalar ile akıllı saatlerin kullanım ömrü uzatılabiliyor





Kullanım süresi açısından henüz istenen seviyeye gelemeyen akıllı saatlerin bu dezavantajı, Computex 2014 fuarında sergilenen bir çözümle giderilmeye çalışılıyor.





Esnek bataryalar üzerinde çalışmalar yapan ProLogium firması, akıllı saatlerin kayışlarının yerini alacak kavisli bir batarya teknolojisi geliştiriyor. Esnek lityum seramik hücrelerden oluşan bu ince bataryalar kayış olarak kullanılıyor. Böylece akıllı saatler için harici bir batarya ihtiyacı doğmadan kullanım süresi artırılabiliyor.





ProLogium'un hali hazırdaki kayış bataryaları 300mAh gücünde ekstra güç sunuyor ve Pebble akıllı saatinin kullanım süresini yaklaşık ikiye katladığı belirtiliyor. Firmanın sonraki modelleri 500mAh ekstra güç sunacak ve kullanım süresini iki kattan daha fazla artıracak.





Lityum seramik hücreler sayesinde kayış bataryalar diğer Li-Ion bataryalar gibi uçuculuk göstermiyor. Ayrıca oldukça güvenli ve parçalara ayrıldığında bile patlamıyor. Hatta bu şekilde güç sağlamaya devam ediyor.





Üç veya beş hücreli katman taşıyan kayış bataryalar 1.5mm kalınlığa sahip ve sadece akıllı saatlerde değil akıllı gözlük, ısıtma sistemleri gibi farklı alanlarda da kullanılabiliyor. Firma şimdiden üretime başlamış ve giyilebilir cihaz pazarında ilgi göreceklerini düşünüyor.