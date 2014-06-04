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Computex 2014 : Kayış şeklinde bataryalar ile akıllı saatlerin kullanım ömrü uzatılabiliyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2014 : Kayış şeklinde bataryalar ile akıllı saatlerin kullanım ömrü uzatılabiliyor

Kullanım süresi açısından henüz istenen seviyeye gelemeyen akıllı saatlerin bu dezavantajı, Computex 2014 fuarında sergilenen bir çözümle giderilmeye çalışılıyor.

Esnek bataryalar üzerinde çalışmalar yapan ProLogium firması, akıllı saatlerin kayışlarının yerini alacak kavisli bir batarya teknolojisi geliştiriyor. Esnek lityum seramik hücrelerden oluşan bu ince bataryalar kayış olarak kullanılıyor. Böylece akıllı saatler için harici bir batarya ihtiyacı doğmadan kullanım süresi artırılabiliyor.

ProLogium'un hali hazırdaki kayış bataryaları 300mAh gücünde ekstra güç sunuyor ve Pebble akıllı saatinin kullanım süresini yaklaşık ikiye katladığı belirtiliyor. Firmanın sonraki modelleri 500mAh ekstra güç sunacak ve kullanım süresini iki kattan daha fazla artıracak. 

Lityum seramik hücreler sayesinde kayış bataryalar diğer Li-Ion bataryalar gibi uçuculuk göstermiyor. Ayrıca oldukça güvenli ve parçalara ayrıldığında bile patlamıyor. Hatta bu şekilde güç sağlamaya devam ediyor. 

Üç veya beş hücreli katman taşıyan kayış bataryalar 1.5mm kalınlığa sahip ve sadece akıllı saatlerde değil akıllı gözlük, ısıtma sistemleri gibi farklı alanlarda da kullanılabiliyor. Firma şimdiden üretime başlamış ve giyilebilir cihaz pazarında ilgi göreceklerini düşünüyor. 

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carman 4 yıl en beğenilen
mantıklı olmuş ancak kaç senedir pillerde beklenen devrim gerçekleşmedi
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kraldostuz 4 yıl
mantıklı bunun kemerinide çıkarsın cebimizdeki telefonuda şarz ederiz
2 Yanıt Yanıtla +6
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Infinitum 4 yıl
Vay be piller konusunda gelişme gördük sonunda. Li-Ion bataryaların en büyük tehlikesi zaten patlama riski onu da aşmışlar çok iyi olmuş. Yanımızda yedek kayış taşırsak çok güzel kullanılır.
Bu arada kemer fikri iyiymiş ama herkes telefonunu cebimize doldurursa o zaman yandık. :)
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Guest-F8946C419 4 yıl
Vücut hareketlerini enerjiye çevirip saati devamlı şarj etse daha mantıklı olurdu.
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SteveMeade 4 yıl
İşte bu ya, sonunda bataryalar ile ilgili bir gelişme
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aspirin_00 4 yıl
bu esneklik ne kadar sürede dayanıklı 2 sene sonra piller deforme olmasın.
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maximus8282 4 yıl
Radyasyonnnn. İnşallah ilerde teknolojik aletlerin olmadığı küçük şehirler yada özel alanlar oluşturulurda kanser vb hastalıklar azalır.
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Firaristt 4 yıl maximus8282
maximus8282
Radyasyonnnn. İnşallah ilerde teknolojik aletlerin olmadığı küçük şehirler yada özel alanlar oluşturulurda kanser vb hastalıklar azalır.

Üzerinde yaşadığın gezegen bile radyasyon yayıyor iken bir pil için böyle bir yorum yapmanız çok saçma olmuş.
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tuncay altuntoprak 4 yıl
Aylar önce bir akıllı saat haberine aynı bu fikir yazmıştım.sonunda yapıyorlar
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kraldostuz 4 yıl
mantıklı bunun kemerinide çıkarsın cebimizdeki telefonuda şarz ederiz
2 Yanıt Yanıtla +6
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giogo 4 yıl kraldostuz
kraldostuz
mantıklı bunun kemerinide çıkarsın cebimizdeki telefonuda şarz ederiz

iyi fikir aslında
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Şeker Hapı 4 yıl kraldostuz
kraldostuz
mantıklı bunun kemerinide çıkarsın cebimizdeki telefonuda şarz ederiz

Mantıklı gerçekten saat kayışı 500 Mah ise bu 6000 Mah alır en az, tabi tasarım olarak iyi olması gerek yoksa kimse beline pil bağlamaz:)
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Lazeran 4 yıl
Karbon pili denen bir şey çıktı bi yaygınlaşsa kapasite artmasa bile şarj süresi 20 kat azalacak
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orhanyıldız 4 yıl
Güneş enerjili pil koymak çok mu zor
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ardabeyim 4 yıl
depolama konusunda geciken teknolojilerden biri daha
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