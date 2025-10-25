Giriş
    Xiaomi 17 Air geliyor: Peki zamanı mı?

    Samsung Galaxy S26 Edge ve iPhone Air modellerinden sonra Xiaomi de ultra ince bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Xiaomi 17 Air dikkat çekici özelliklerle gelebilir. 

    Xiaomi 17 Air Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar tüketici tarafında beklenen ilgiyi göremese de Samsung Galaxy S26 Edge ve iPhone Air gibi incelik odaklı akıllı telefonlar piyasada kendisine yer edinmiş durumda. Nispeten yüksek fiyat etiketleri diğer oyuncuları da trende katılmaya zorluyor. 

    Xiaomi 17 Air neler sunacak?

    Kaynaklara göre Xiaomi yıl bitmeden Xiaomi 17 Air akıllı telefon modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. 6mm kalınlık ile dikkat çekecek olan modelde 6.6 inçlik 1.5K ekran, 200MP ana kamera, sadece eSIM desteği şeklinde özellikler olması bekleniyor. 

    Kaynaklar Xiaomi haricinde lider bir Çinli üreticinin daha ultra ince akıllı telefon piyasaya süreceğini belirtiyor. Böylece toplamda 4 farklı model tüketicilerin karşısına çıkacak. Elbette şimdiye kadar can sıkan düşük kullanım süreleri ve yüksek fiyat etiketi dezavantajlarını ne kadar giderecek merak konusu. 

     
     

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

