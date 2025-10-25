Xiaomi 17 Air geliyor: Peki zamanı mı?

Xiaomi 17 Air neler sunacak?
Kaynaklara göre Xiaomi yıl bitmeden Xiaomi 17 Air akıllı telefon modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. 6mm kalınlık ile dikkat çekecek olan modelde 6.6 inçlik 1.5K ekran, 200MP ana kamera, sadece eSIM desteği şeklinde özellikler olması bekleniyor.
Kaynaklar Xiaomi haricinde lider bir Çinli üreticinin daha ultra ince akıllı telefon piyasaya süreceğini belirtiyor. Böylece toplamda 4 farklı model tüketicilerin karşısına çıkacak. Elbette şimdiye kadar can sıkan düşük kullanım süreleri ve yüksek fiyat etiketi dezavantajlarını ne kadar giderecek merak konusu.