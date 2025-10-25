QCY H3S amiral gemisi gürültü engelleme ve 100 saat kullanım süresi ile geliyor

QCY H3S özellikleri ve fiyatı
QCY H3S kulak üstü kulaklık modeli 40mm titanyum kaplama sürücü ile bass ve orta frekansları düzenlerken, 13mm tweeter ile de keskin yüksek frekansları ayarlıyor. Bluetooth 6.0 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanırken Tip-C üzerinden de bağlantı sağlanabiliyor.
Toplamda 7 mikrofona sahip olan kulaklık 56 desibel gürültü engelleme yapabiliyor. Görüşme esnasında mikrofonlardan 3 tanesi rüzgârı yüzde 80 oranında kesebiliyor. Katlanabilir yapısı IPX5 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı.
Sadece müzik oynatarak 102 saat gibi etkileyici bir süre sunan kulaklık ANC açık iken 58 saate kadar dayanabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 7 saatlik süre elde ediliyor. QCY H3S kulak üstü kulaklık modeli 50$ fiyat etiketi ile satılacak.