    OpenAI, Sky uygulamasının geliştiricisini satın aldı

    ChatGPT geliştiricisi OpenAI, ekrandaki içeriği anlayarak uygulamalar aracılığıyla işlem yapabilen Sky uygulamasının geliştiricisini satın aldığını duyurdu.      

    OpenAI Tam Boyutta Gör
    OpenAI son dönemde yaptığı ardı ardına hamlelerle sektörün adeta başını döndürdü. Önce yapay zekâ ajanlarını kullanıma sunan girişim sonrasında kendi tarayıcısı ile bombayı patlatmıştı. Şimdi ise bir satın alım gündemde. 

    OpenAI yeteneklerini arttırıyor

    Yapılan açıklamaya göre OpenAI, Sky uygulamasının geliştiricisi Software Applications Incorporated adlı şirketi satın aldı. Şirket, özellikle 2017’de Apple tarafından satın alınan ve Kestirmeler haline getirilen Workflows uygulamasıyla tanınıyordu.

    Software Applications, bu yıl Mac için Sky adlı yeni bir otomasyon uygulaması tanıtmıştı. Sky uygulaması kullanıcının ekranındaki içeriği anlayıp uygulamalar aracılığıyla işlem yapabilen ajan tabanlı yapay zekâ (agentic AI) teknolojisine odaklanıyor.

    OpenAI, Sky’ın macOS entegrasyonu ve ürün geliştirme deneyimini ChatGPT’ye entegre etmeyi planlıyor. Tüm Software Applications ekibinin OpenAI bünyesine katılacağı açıklandı. Öte yandan Apple, 2026 baharında yayınlanması beklenen yeni Siri sürümünde benzer özellikleri üçüncü parti uygulamalarda kullanıma sunmayı hedefliyor.
     

