Computex 2014: MSI GS60 Ghost Pro

Haber Editörü
|Ben guzele guzel demem guzel benım olmayınca.
| Aorus X7'den sonra bu mu ince, hafif ve hızlı???
donanimhaber.com/...
|oyuncu dizüstü bilgisayarlarının boyutları gittikçe küçülüyor Asus gx500'den sonra buda ince ve daha hafif olmuş
|Harika bir bir cihaz olmuş
|bu video haberlerde bir de yazı olsa nasıl olur .video izlemeye vakti olmayanlar altta ürünle ilgili genel bilgileri okuyup geçse
| işte gerçek güçlü ve ince dizüstü bilgisayar diğer markalarada çağrı yapalımda örnek alsınlar tuğla gibi dizüstülerin yok olması dileğiyle
Ayrıca burda donanımhaberide eleştirmek istiyorum kos koca msi standında sadece gs60 mı gösterilir orda gt72 felanda var ufaktan bi değinseler olurdu.
|Laptop aldın mı kıyacaksın biraz paraya, malzeme kalitesi bu cihazdaki gibi "Ben buradayım" diye bağıracak arkadaş. 17 inç laptop sahibi olarak böyle ince, böyle şık, böyle hafif cihazlara tabiri caizse "fit" oluyorum :D
|Şuana kadar en heyecanlandiran laptop bunun 17'' olsa birde super olur
|ekran çercevesi çok kalin olmuş
|17'' gelsin bu özellik ve tasarımda müthiş olur. 17'' olunca daha ince olur.
The Times
17 inç versiyonu var zaten gs70 stealth pro
Çünkü burası donanım haber e3 için bsc ye gir