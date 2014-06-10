Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Computex 2014: MSI GS60 Ghost Pro

4 yıl
40,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Computex turlarımıza MSI ile devam ediyoruz, firmanın ince kasada yüksek donanım sunan GS60 Ghost Pro modelini değerlendiriyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hdfxf 4 yıl en beğenilen dere.beyi
dere.beyi
konuyla alakası yok ama;
BULAŞIK MAKİNESİNİN TANITILDIĞI TEKNOLOJİ SİTESİNDE ""E3"" FUARINDAN BAHSEDİLMİYOR BUNE SAÇMALIK ???

Çünkü burası donanım haber e3 için bsc ye gir
dere.beyikonuyla alakası yok ama;BULAŞIK MAKİNESİNİN TANITILDIĞI TEKNOLOJİ SİTESİNDE ""E3"" FUARINDAN BAHSEDİLMİYOR BUNE SAÇMALIK ???
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Headbanger_Kerry 4 yıl
Ben guzele guzel demem guzel benım olmayınca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlueFlame22 4 yıl
Aorus X7'den sonra bu mu ince, hafif ve hızlı???


donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
capoeira_GS 4 yıl
oyuncu dizüstü bilgisayarlarının boyutları gittikçe küçülüyor Asus gx500'den sonra buda ince ve daha hafif olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkan6423 4 yıl
Harika bir bir cihaz olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuncay altuntoprak 4 yıl
bu video haberlerde bir de yazı olsa nasıl olur .video izlemeye vakti olmayanlar altta ürünle ilgili genel bilgileri okuyup geçse
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enternet 4 yıl
işte gerçek güçlü ve ince dizüstü bilgisayar diğer markalarada çağrı yapalımda örnek alsınlar
tuğla gibi dizüstülerin yok olması dileğiyle



Ayrıca burda donanımhaberide eleştirmek istiyorum kos koca msi standında sadece gs60 mı gösterilir orda gt72 felanda var ufaktan bi değinseler olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 4 yıl
Laptop aldın mı kıyacaksın biraz paraya, malzeme kalitesi bu cihazdaki gibi "Ben buradayım" diye bağıracak arkadaş. 17 inç laptop sahibi olarak böyle ince, böyle şık, böyle hafif cihazlara tabiri caizse "fit" oluyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serdar_k 4 yıl
Şuana kadar en heyecanlandiran laptop bunun 17'' olsa birde super olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EinsteininTorunu 4 yıl
ekran çercevesi çok kalin olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Times 4 yıl
17'' gelsin bu özellik ve tasarımda müthiş olur. 17'' olunca daha ince olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enternet 4 yıl The Times
The Times

17'' gelsin bu özellik ve tasarımda müthiş olur. 17'' olunca daha ince olur.

17 inç versiyonu var zaten gs70 stealth pro
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
06:48
Çılgın donanımlar ve yüksek performans | MSI stand turu
8,5b izlenme · 4 ay
06:14
Büyük, güçlü ve ince | MSI GS75 Stealth
7,8b izlenme · 4 ay
01:20
8. nesil Core i7 ve GTX 1070 "MSI GE73 Raider RGB 8RF" inceleme
6,4b izlenme · 11 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
10,6b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,1b izlenme · 1 hf.
25:33
i9 İşlemcili Performans Canavarı MSI GT75 TITAN ''Detaylı İnceleme''
8,2b izlenme · 8 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
4,7b izlenme · 17 sa. yeni video
15:59
MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme
8,6b izlenme · 5 ay
17:25
MSI Trident 3 Arctic İncelemesi - En Güçlü Mini Masaüstü Pc Serisi
10,3b izlenme · 8 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6b izlenme · 3 gün
06:50
MSI'ın yeni ejderhası: Oyun canavarı GT75 Titan
9,4b izlenme · 1 yıl
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 4 hf.
14:05
MSI GE75 8SF Raider RTX 2070 dizüstü inceleme
6,4b izlenme · 3 ay
15:33
Masaüstü katili "MSI GT75VR Titan" inceleme
10,1b izlenme · 1 yıl
05:00
Karşınızda en ince masaüstü oyun bilgisayarı: MSI Vortex G25
9,4b izlenme · 1 yıl
05:15
Otomobillerden ilham alan dizüstü bilgisayar: MSI Raider
7,6b izlenme · 1 yıl
04:56
MSI da MacBook Pro'ya rakip oldu
11,6b izlenme · 4 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim