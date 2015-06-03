Computex 2015 : Cooler Master dış tasarıma önem veren MasterCase kasa konseptini duyurdu

Bir süre önce bilgisayar sektörünün önde gelen isimlerini Tayvan'da toplayan Cooler Master, kullanıcıya yüksek kasa özelleştirme imkanları sunacak MasterConcept adında bir projeye başlamıştı. Bu projenin ilk meyvesi Computex 2015 fuarında verildi.





Projeden doğan MasterCase, dünyanın ilk orta boy harici olarak genişleyebilir modüler kasası olduğu iddiasında. MasterCase kasanın şekli ve fonksiyonlarının birbirinden bağımsız olarak özelleştirilebilmesini sağlayacak.





Konseptin temel nokfası FreeForm yani serbest şekil verebilme özelliği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kasanın panellerini, ön kapısını, üst kısmını özelleştirebileceği gibi donanım düzenini de belirleyebilecek.





Konsept içerisinde 3 adet model yer alıyor. 460mm uzunluğunda olan modeller özelleştirme durumuna göre MasterCase 5, MasterCase Pro 5 ve MasterCase Maker 5 şeklinde isimlendiriliyor.





Kullanıcılar isterse MasterCase 5 modelinin üst kulplarını ve kapısını, MasterCase Pro 5 modelinin yükseltilen üst korumasını, MasterCase Maker 5 modelinin ise ön kapı, ön fan kapağını veya iç çizgilerini seçerek bir seçim yapabiliyor. Böylece tek bir kasada bir çok konfigürasyon oluşabiliyor.





Ayrıca sürücü yuvalarını tamamen çıkararak ev sunucusu, su soğutmalı iş istasyonları veya oyuncu bilgisayarı gibi çeşitli profesyonel sistemler de hazırlanabiliyor. MasterCase konsepti Ağustos ayında Avrupa pazarına gelecek.

http://www.guru3d.com/news-story/cooler-master-launches-the-mastercase.html