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Computex 2015 : Cooler Master dış tasarıma önem veren MasterCase kasa konseptini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : Cooler Master dış tasarıma önem veren MasterCase kasa konseptini duyurdu

Bir süre önce bilgisayar sektörünün önde gelen isimlerini Tayvan'da toplayan Cooler Master, kullanıcıya yüksek kasa özelleştirme imkanları sunacak MasterConcept adında bir projeye başlamıştı. Bu projenin ilk meyvesi Computex 2015 fuarında verildi. 

Projeden doğan MasterCase, dünyanın ilk orta boy harici olarak genişleyebilir modüler kasası olduğu iddiasında. MasterCase kasanın şekli ve fonksiyonlarının birbirinden bağımsız olarak özelleştirilebilmesini sağlayacak. 

Konseptin temel nokfası FreeForm yani serbest şekil verebilme özelliği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kasanın panellerini, ön kapısını, üst kısmını özelleştirebileceği gibi donanım düzenini de belirleyebilecek. 

Konsept içerisinde 3 adet model yer alıyor. 460mm uzunluğunda olan modeller özelleştirme durumuna göre MasterCase 5, MasterCase Pro 5 ve MasterCase Maker 5 şeklinde isimlendiriliyor. 

Kullanıcılar isterse MasterCase 5 modelinin üst kulplarını ve kapısını, MasterCase Pro 5 modelinin yükseltilen üst korumasını, MasterCase Maker 5 modelinin ise ön kapı, ön fan kapağını veya iç çizgilerini seçerek bir seçim yapabiliyor. Böylece tek bir kasada bir çok konfigürasyon oluşabiliyor. 

Ayrıca sürücü yuvalarını tamamen çıkararak ev sunucusu, su soğutmalı iş istasyonları veya oyuncu bilgisayarı gibi çeşitli profesyonel sistemler de hazırlanabiliyor. MasterCase konsepti Ağustos ayında Avrupa pazarına gelecek.  

http://www.guru3d.com/news-story/cooler-master-launches-the-mastercase.html Yorum Yaz
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WB 4 yıl en beğenilen
1000-2000tl olduktan sonra fiyat herkes iyi kasa cikartir, 200-300tl max fiyatli olacaksa guzel. Psu haric elbette.
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hakanr 4 yıl
Vatan getirmiş 450tl zannedersem ama pro modeli değil, ayrıca customize edilecek parçalarınıda getirtmiceklermiş, kasa penceresiz olmuyor ne yazıkki, ayrıca düz versiyonu 2 sabit sürücü yuvasıyla geliyor bide 2 ssd yuvası mevcut, sabit disk yuvası yetersiz prosu gelmeden alınmaz bu bebel
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MxFxOx 4 yıl
bx500 ile devam kasanın su soğutma dışında bir avantajı yok.tasarım tartışılır.
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Cpt.Alper 4 yıl
Kaç para olur bu
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


@Cpt.Alper
400 Lira'dan fazla olur, Dolar da tırmanıyor zaten. PC parçası almak iyice güçleşecek.
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hsntrk 4 yıl
Çok mantıklı ve karizma olmuş
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H.E.B Sup 4 yıl
Maşallah işlemciyi 2 tane radyatör soğutuyor.Fanların hepsi jet flo mavi ledli olan fandan.Açıkçası kasa değilde su soğutma ilgimi çekti.
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İsmetMetin 4 yıl
coolermaster yapıyor
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OldGamers86 4 yıl
Fena durmuyor. Alınası var. :)
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acbold 4 yıl
Sonunda 5.25 yuvalarından vazgeçtiler. Saçma sapan tasarımlar yerine bu tarz görmek yine de umut verici Cooler Master adına.

Ön kısım sadeliği güzel fakat biraz daha oynama yapılsaydı güzel olurmuş.
Üst kısım tasarım bütünlüğünü sağlamak adına da olsa yine de çok kaba olmuş.
İç kısım tam olması gereken gibi. Alt kısımda ki ayırma kısmı daha çok hoşuma gitti.
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CVenturas 4 yıl
fiyat fiyat ve bir kere daha malesef fiyat. Bizim için hayati önem teşkil ediyor
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WB 4 yıl en beğenilen
1000-2000tl olduktan sonra fiyat herkes iyi kasa cikartir, 200-300tl max fiyatli olacaksa guzel. Psu haric elbette.
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl
İlerde daha çok modüler yapıda kasalar göreceğiz. Gidişat onu gösteriyor. Costum sıvı soğutma öncelikli bir tasarımı var.

CM costum sıvı soğutma parçaları da çıkartacak galiba.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kasa hoşuma gitti diyebilirim. Lakin, şu gereksiz çıkıntılar olmasa daha iyi olur bence. Cosmos'dan sonra adam gibi tasarım yapacakkten içine etmese bari.

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trktlh 4 yıl _Dominic_Toretto_
Ön kısmı bende beğenmedim, kapak oraya hiç yakışmamış.Üst kısımda ki boşluk ta tutacak galiba, onu da beğenmedim gerçi.
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