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Computex 2010: ASRock, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için P67 Extreme3'ü hazırlıyor

8 yıl
9,1b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: ASRock, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için P67 Extreme3'ü hazırlıyor
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Computex 2010 fuarı kapsamında, P67 çipsetli anakartını gösteren üreticilerden biri de ASRock oldu. Hazırlık çalışmaları devam eden Sandy Bridge serisi yeni nesil Intel işlemciler için planlanan anakart, LGA1155 soket formuna sahip Intel işlemcilerle kullanılabilecek. ASRock tarafından P67 Extreme3 olarak isimlendirilen yeni modelde, dört adet DIMM slotu bulunuyor ve çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanınıyor.

ASRock'dan edindiğimiz bilgiye göre yeni nesil V12+2 fazlı güç tasarımına sahip olan P67 Extreme3'ün, %100 Japonya üretimi katı kapasitörleriyle uzun ömürlü kullanım ve yüksek hız aşırtma stabilitesi sağladığı belirtiliyor. Üzerinde üç adet PCIe x16, iki adet PCI ve iki adet PCIe x1 slotu bulunan anakart çift, üç ve dört yollu Crossfire X ile çift, üç ve dört yollu Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyor.

Üzerinde iki adet SATA-III, bir adet eSATA-III ve iki adet USB 3.0 portu bulunan anakart, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip. Hız aşırtmacılara yönelik çok sayıda özelliğe sahip olacağı belirtilen ASRock P67 Extreme3'ün satışına, Sandy Bridge işlemci ailesinin lansmanıyla birlikte başlanması beklenirken, fiyat hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

Computex 2010: ASRock, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için P67 Extreme3'ü hazırlıyor
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Ehlika 8 yıl
Benim p4 kasada var asrock 7 senedir hiçmi bozulmaz arkadaş bozuk ram taktım ateş çıktı ama slot halen çalışıyordu işlemciye o/c yaptım yandı ama anakarta hiç birşey olmadı çok saglam bu kartlar
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DHHarezmi 8 yıl
Ancak Türkiye de düzgün bir distribitörü yok sanırım. Bende Asrock ın 890FX anakartını merakla bekliyorum fakat daha çok bekleyeceğiz gibi.
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cohannan 8 yıl
Ben bu asrock ürünlerini çok beğeniyorum çok başarılı ve yurtdışı fiyatları uygun ama Türkiyeye gelmiyor :S
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TrMhMt 8 yıl

cohannan

Ben bu asrock ürünlerini çok beğeniyorum çok başarılı ve yurtdışı fiyatları uygun ama Türkiyeye gelmiyor :S

3 makinamda ASRock marka ana kart var amd islmeci ile harbi cok kaliteli anakartlar diger 5 makinamda ECS marka anakart var Allah belasini versin her ay mutlaka biri servise gidiyor ve 1 ay gelmiyor !! 5 makinanin 4'u aylik kullanimda biri mutlaka serviste !! Iste kalite farki burada !!! asus'mus giga imis artik umrumda degil alirsam bundan sonra ASRock !!!
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Tolgá 8 yıl
yeni p55 P67 bakalım intel X58 in yerine ne getirecek zaman gösterecek
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eckid 8 yıl
firmalar birer birer P67 çipsetli anakartlarını sergiliyorlar. ancak yeni soket yapısı 32nm işlemci kullanımı dışında P55 göre farklı yenilik getirmiyor. fiyat politikasına göre bu ürünler yaygın hale geldiğinde ancak yeni sistem toplayacakların ilgisini çekebilir diye düşünüyorum.
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