Computex 2010: ASRock, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için P67 Extreme3'ü hazırlıyor

Computex 2010 fuarı kapsamında, P67 çipsetli anakartını gösteren üreticilerden biri de ASRock oldu. Hazırlık çalışmaları devam eden Sandy Bridge serisi yeni nesil Intel işlemciler için planlanan anakart, LGA1155 soket formuna sahip Intel işlemcilerle kullanılabilecek. ASRock tarafından P67 Extreme3 olarak isimlendirilen yeni modelde, dört adet DIMM slotu bulunuyor ve çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanınıyor.

ASRock'dan edindiğimiz bilgiye göre yeni nesil V12+2 fazlı güç tasarımına sahip olan P67 Extreme3'ün, %100 Japonya üretimi katı kapasitörleriyle uzun ömürlü kullanım ve yüksek hız aşırtma stabilitesi sağladığı belirtiliyor. Üzerinde üç adet PCIe x16, iki adet PCI ve iki adet PCIe x1 slotu bulunan anakart çift, üç ve dört yollu Crossfire X ile çift, üç ve dört yollu Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyor.

Üzerinde iki adet SATA-III, bir adet eSATA-III ve iki adet USB 3.0 portu bulunan anakart, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip. Hız aşırtmacılara yönelik çok sayıda özelliğe sahip olacağı belirtilen ASRock P67 Extreme3'ün satışına, Sandy Bridge işlemci ailesinin lansmanıyla birlikte başlanması beklenirken, fiyat hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.