Computex 2010: Biostar, Intel P67 çipsetli TH67XE modelini de gösterdi

Computex 2010 fuarında, Intel'in Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcileri için hazırladığı P67 çipsetli anakarrtlarını gösteren üreticilerden biri de Biostar'dı. Firma, detaylarını burada verdiğimiz TP67XE modeliyle birlikte TH67XE modelini de sergiledi. İlk model ile benzer bir tasarım anlayışının ürünü olan, ancak Micro-ATX formundaki yapısı ile çoklu ortam odaklı medya bilgisayarlarını hedef alması beklenen anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. LGA1155 formundaki yeni nesil Intel işlemcilerin tamamına destek sunacağı belirtilen anakart, katı kapasitörleri ve renkli komponentleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan ve çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan Biostar TH67XE, USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni nesil teknolojilere de destek sunuyor. Diğer özellikleri arasında 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilen anakart, önümüzdeki yıl yaygınlaşması beklenen 32nm Sandy Bridge işlemcileriyle eş zamanlı olarak pazara sunulacak.