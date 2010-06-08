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Computex 2010: Biostar, Intel P67 çipsetli TH67XE modelini de gösterdi

8 yıl
19b
1
14
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010 fuarında, Intel'in Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcileri için hazırladığı P67 çipsetli anakarrtlarını gösteren üreticilerden biri de Biostar'dı. Firma, detaylarını burada verdiğimiz TP67XE modeliyle birlikte TH67XE modelini de sergiledi. İlk model ile benzer bir tasarım anlayışının ürünü olan, ancak Micro-ATX formundaki yapısı ile çoklu ortam odaklı medya bilgisayarlarını hedef alması beklenen anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. LGA1155 formundaki yeni nesil Intel işlemcilerin tamamına destek sunacağı belirtilen anakart, katı kapasitörleri ve renkli komponentleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan ve çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan Biostar TH67XE, USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni nesil teknolojilere de destek sunuyor. Diğer özellikleri arasında 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilen anakart, önümüzdeki yıl yaygınlaşması beklenen 32nm Sandy Bridge işlemcileriyle eş zamanlı olarak pazara sunulacak.


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DH Misafiri 8 yıl
1366 da tarih olcak 1 yıla kadar bu intel milletle dalga geçiyor amd forever ..
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ahead 8 yıl
daima amd
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by_edi 8 yıl
x58 e gecmeyı dusunurken bune sımdı
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El Mukteda 8 yıl

by_edi

x58 e gecmeyı dusunurken bune sımdı

sen x58 e geç hocam serversoket değişmez gerçi intelin işi belli olmaz.

1156 dan farkı ne olacak?
intel 6 çekirdek desteğini 1156 sokete veremez miydi?
bellek desteği aratacak mı?
fsb artacak mı?
3 kanal bellek desteği olacak mı?
eğer bu saydıkarım olmayacak sa intel ne diye soket değiştiriyor?
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mehmetgirgin 8 yıl
onboard ekran kartı yok mu üzerinde
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SpawnOnur 8 yıl
intel sux
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napolyon94 8 yıl
AMD ye mi geçsek ne yapsak
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cengiz_vga 8 yıl

napolyon94

AMD ye mi geçsek ne yapsak



tavsiye ederim
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fantomasds 8 yıl
intel tüketiciyle resmen dalga geçiyor.
Bir sistem aldım, ertesi sene upgrade edeceğim.
O da ne uygun işlemci yok. Her yıl işlemci ve anakart chipseti değişiyor.
Teknoloji gelişmeli ama hiç değilse 3 yılda bir platform değiştirsinler.
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Elektroterm 8 yıl
İntel anakart fiyatlarıda aldı başını gitti zaten. Çoğu kullanıcı için bu kadar hızlı sisteme de gerek yok. İnternet, ofis uygulamaları için.
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terapi_triyaki 8 yıl

fantomasds

intel tüketiciyle resmen dalga geçiyor.
Bir sistem aldım, ertesi sene upgrade edeceğim.
O da ne uygun işlemci yok. Her yıl işlemci ve anakart chipseti değişiyor.
Teknoloji gelişmeli ama hiç değilse 3 yılda bir platform değiştirsinler.


+1 Hocam adamlar diyeceğim ki para olayı yahu zaten milyarlar ile oynuyorlar. Bence X58 i5-i3-i7 bu chipset üzerinde olmalıydı P55 in neden pin sayısı ile oynadılar çok saçma ki Core i7 falan hikaye ben E6750 de her şeyi yapıyorum Bence Plaftormun üzerinde geliştirmeler yapsalardı daha iyi olurdu İyice cıvığı çıktı İntel abartıyor
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uzmanx34 8 yıl
Daha yeni p55 sistem aldım bune şimdi her yıl yeni platform mu çıkaracaklar yahu... resmen dalga geçiyolar.
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Batuist 8 yıl
merak ediyorum bu anakartları nasıl test ediyorlar??? intelin sandybridge örnekleri mevcut mu???
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