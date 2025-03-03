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    Nvidia ve Broadcom, Intel’in 18A sürecini test ediyor

    Nvidia ve Broadcom'un Intel'in yeni 18A üretim sürecini kullanarak çipleri test ettiği bildiriliyor. Öte yandan Intel ise 18A süreci ile bu yıl içinde seri üretime geçmeyi hedefliyor.

    Nvidia ve Broadcom, Intel’in 18A sürecini test ediyor Tam Boyutta Gör

    Teknoloji dünyasının devleri Nvidia ve Broadcom, Intel’in yeni nesil 18A üretim süreciyle üretilen çipleri test etmeye devam ediyor. Reuters’e konuşan kaynaklara göre, iki şirket de Intel’in en iddialı üretim teknolojisini yakından inceliyor.

    Intel’in 18A üretim süreci, şirketin ilk kez gate-all-around (GAA) RibbonFET transistörlerini ve PowerVia arka taraf güç dağıtım ağını kullandığı bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji, Intel’in TSMC’nin 2nm (N2) üretim süreciyle rekabet etme stratejisinin önemli bir parçası. Intel 18A, teorik olarak daha hızlı işlem gücü sunarken, TSMC’nin N2 süreci daha yüksek yoğunlukta çip üretimine odaklanıyor.

    Intel için kritik bir ürün

    Kaynaklar, Nvidia ve Broadcom’un tam anlamıyla geliştirilmiş çipler üzerinde çalışmadığını, yalnızca Intel’in 18A sürecinin verimliliğini ve performansını anlamaya yönelik testler yaptığını belirtiyor. Çip üretiminde, büyük ölçekli siparişler vermeden önce bu tür denemeler oldukça yaygın bir uygulama.

    Öte yandan Broadcom’un Intel 18A sürecini test etmeye 2024 yılının Eylül ayından itibaren başladığı daha önce gündeme gelmişti. Ancak o dönem bazı testlerin beklentileri karşılamadığı yönünde iddialar ortaya atılsa da Broadcom, testlerin sürdüğünü açıklamıştı.

    Öte yandan, Nvidia CEO’su Jensen Huang, 2022 yılından beri Intel’in üretim sürecine sıcak baktığını ve 2023’te test çipleri üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Nvidia, Intel’in RAMP-C projesi kapsamında 18A süreciyle test çipleri geliştiren şirketler arasında yer alıyor. Bu program, askeri uygulamalara yönelik test çipleri geliştirmek isteyen firmalara ABD hükümeti tarafından fon sağlıyor.

    Intel, 18A süreci için büyük müşterileri kendine çekmeye çalışırken, şirket finansal olarak zor bir süreçten geçiyor. 2024 yılında 1.6 milyar dolar zarar açıklayan Intel, özellikle veri merkezi ve dökümhane bölümlerinde beklenen büyümeyi yakalayamadı. Bu kapsamda 18A, firma için hayli kritik bir ürün.

    Ayrıca, 2024’ün Aralık ayında Intel CEO’su Pat Gelsinger’ın görevden alınması, şirketin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Intel’in eski CEO’su Craig Barrett, bu kararın yanlış olduğunu savunarak, “Bana göre, Intel yönetim kurulunu kovmak ve Pat Gelsinger'i son birkaç yıldır başarıyla yürüttüğü işi bitirmesi için yeniden işe almak daha iyi bir hamle olurdu" ifadelerini kullandı. Intel, 18A sürecini 2025 yılının ortasında Panther Lake işlemcilerini seri üretmek için kullanmayı planlıyor. Ancak sürecinin başka bir müşteri tarafından kullanılması gelecek yıla sarkacak.

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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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